Кулачные бои на Руси: какой вид был самым жестоким

Русская семерка

Многие европейские народы знали такое явление, как судебный поединок. Вероятно, что на суровой заре человеческой цивилизации право силы было тем главенствующим фактором, который определял многое в человеческой жизни. С судебными поединками были знакомы германские варварские племена, кельты и славяне. На Руси, впрочем, судебные поединки выполняли очень своеобразную функцию – к ним приходилось прибегать в тех случаях, когда из-за недостаточности свидетельских показаний было невозможно установить истину, и тогда победа в бою могла стать достаточным обоснованием.

Кулачные бои на Руси: какой вид был самым жестоким
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Очевидно, что русская народная потеха, кулачный бой, были отголосками судебных поединков древности.

В историческое время кулачные бои на Руси уже почти утратили свои сакральные функции и были, фактически, народным развлечением, проводимым жителями в большие церковные праздники (вопреки тому, что церковь смотрела на эти развлечения с нескрываемым осуждением и презрением). Впрочем, неправильным будет высказывание о том, что это было просто зрелищное развлечение для подгулявшего обывателя. Состязания воспитывали в участниках стратегическую жилку, прививали чувство общности и, разумеется, стимулировали физическое развитие. Всякий кулачный бой проводился с учетом ряда запретов: нельзя была нападать со спины, бить упавшего, наносить удары ниже пояса. Бои велись до первой крови.

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Всего существовало три типа кулачных боев на Руси. Первый из них – парный. Он же известен под более архаичным названием «сам на сам». Самое известное его описание мы можем найти у Михаила Юрьевича Лермонтова в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Напомним, там опричник Ивана Грозного домогается жены главного героя и все это приводит к кулачному бою, в ходе которого купец убивает своего противника метким ударом в висок. Как видно, в данном случае кулачный бой выступает еще в своей древнейшей, судебной функции. Кулачные бои «сам на сам» пользовались большим почетом у зрителей и единоборцев.

Следующий вид кулачного боя – стенка на стенку. Самый, наверно, известный и популярный в массовой культуре тип подобных соревнований. Его суть проста и интуитивно понятна: бойцы делятся на две равные команды и дерутся до полной победы. Интересно, впрочем, что это была не простая свалка, а игра с выраженными стратегическими элементами. Команды пытались обойти друг друга с фланга, прорвать строй противника, пробиться в тыл и т.д. Яркое упоминание о боях стенка на стенку оставил Максим Горький, бывший свидетелем таких праздничных баталий.

«Городские ведут бой с хитростями… выдвинут из своей «стенки» против груди слобожан пяток хороших бойцов, и когда слобожане, напирая на них, невольно вытянутся клином, город дружно ударит с боков, пытаясь смять врага. Но слободские привыкли к этим ухваткам: живо отступив, они сами охватывают горожан полукольцом…».

Третьим и, пожалуй, наименее почетным типом кулачных боев на Руси были соревнования, известные как «сцеплялка-свалка». Это масштабные бои, где все сражались со всеми. Видимо, такие бои были особенно чреваты травмами и требовали от участников известного хладнокровия и личной жесткости. Из-за не очень большой престижности таких боев, часто это было уделом мальчишек. Часто праздничный день, на который были назначены кулачные бои, начинался именно с подростковой драки. Это был, фактически, пролог для последующих состязаний.

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Мальчишки смотрели за битвами своих отцов и дядьев с самого юного возраста. И, разумеется, как и все дети, стремились во взрослый мир. Поэтому они с большим нетерпением ждали дня, когда эти состязания станут для них доступны. Они начинали свою борцовскую «карьеру» в кулачных боях достаточно рано – в 10-12 лет. Разумеется, неопытность, физическая неразвитость и юные годы не давали им права биться наравне со взрослыми. Поэтому дети дрались с такими же детьми. Из-за того, что они еще не набрали большой мышечной массы и заметной физической силы, сцеплялка-свалка в детском исполнении была зрелищной и не настолько кровопролитной, как в более взрослом варианте.

Сами же мужики, хоть и не без презрения относились к сцепному бою, периодически принимали в нем участие. Единственное – как правило, эта схватка вспыхивала спонтанно, во время особо жарких боев «стенка на стенку». Забывшись в жару битвы, поединщики невольно схлестывались с друг другом и, забыв о делении на команды, начинали осыпать тумаками всех, кто принимал участие в драке. Общественное мнение сводилось к тому, что это не очень хорошее развитие боя и, в целом, такой переход из командной игры в режим «каждый против каждого» возбранялся.

Однако даже после самых жарких боев бывшие противники утирали кровь с рассеченных бровей и разбитых носов, помогали друг другу подняться с истоптанного валенками снега и вместе шли отмечать праздник традиционной попойкой. Бой, хоть временами и бывал жесток, по-прежнему оставался просто потехой, забавой и ярким событием в непростой крестьянской жизни старой Руси.