Кулачные бои на Руси: какой вид был самым жестоким

Многие европейские народы знали такое явление, как судебный поединок. Вероятно, что на суровой заре человеческой цивилизации право силы было тем главенствующим фактором, который определял многое в человеческой жизни. С судебными поединками были знакомы германские варварские племена, кельты и славяне. На Руси, впрочем, судебные поединки выполняли очень своеобразную функцию – к ним приходилось прибегать в тех случаях, когда из-за недостаточности свидетельских показаний было невозможно установить истину, и тогда победа в бою могла стать достаточным обоснованием.

Очевидно, что русская народная потеха, кулачный бой, были отголосками судебных поединков древности.

В историческое время кулачные бои на Руси уже почти утратили свои сакральные функции и были, фактически, народным развлечением, проводимым жителями в большие церковные праздники (вопреки тому, что церковь смотрела на эти развлечения с нескрываемым осуждением и презрением). Впрочем, неправильным будет высказывание о том, что это было просто зрелищное развлечение для подгулявшего обывателя. Состязания воспитывали в участниках стратегическую жилку, прививали чувство общности и, разумеется, стимулировали физическое развитие. Всякий кулачный бой проводился с учетом ряда запретов: нельзя была нападать со спины, бить упавшего, наносить удары ниже пояса. Бои велись до первой крови.

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Всего существовало три типа кулачных боев на Руси. Первый из них – парный. Он же известен под более архаичным названием «сам на сам». Самое известное его описание мы можем найти у Михаила Юрьевича Лермонтова в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Напомним, там опричник Ивана Грозного домогается жены главного героя и все это приводит к кулачному бою, в ходе которого купец убивает своего противника метким ударом в висок. Как видно, в данном случае кулачный бой выступает еще в своей древнейшей, судебной функции. Кулачные бои «сам на сам» пользовались большим почетом у зрителей и единоборцев.

Следующий вид кулачного боя – стенка на стенку. Самый, наверно, известный и популярный в массовой культуре тип подобных соревнований. Его суть проста и интуитивно понятна: бойцы делятся на две равные команды и дерутся до полной победы. Интересно, впрочем, что это была не простая свалка, а игра с выраженными стратегическими элементами. Команды пытались обойти друг друга с фланга, прорвать строй противника, пробиться в тыл и т.д. Яркое упоминание о боях стенка на стенку оставил Максим Горький, бывший свидетелем таких праздничных баталий.

«Городские ведут бой с хитростями… выдвинут из своей «стенки» против груди слобожан пяток хороших бойцов, и когда слобожане, напирая на них, невольно вытянутся клином, город дружно ударит с боков, пытаясь смять врага. Но слободские привыкли к этим ухваткам: живо отступив, они сами охватывают горожан полукольцом…».

Третьим и, пожалуй, наименее почетным типом кулачных боев на Руси были соревнования, известные как «сцеплялка-свалка». Это масштабные бои, где все сражались со всеми. Видимо, такие бои были особенно чреваты травмами и требовали от участников известного хладнокровия и личной жесткости. Из-за не очень большой престижности таких боев, часто это было уделом мальчишек. Часто праздничный день, на который были назначены кулачные бои, начинался именно с подростковой драки. Это был, фактически, пролог для последующих состязаний.

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Мальчишки смотрели за битвами своих отцов и дядьев с самого юного возраста. И, разумеется, как и все дети, стремились во взрослый мир. Поэтому они с большим нетерпением ждали дня, когда эти состязания станут для них доступны. Они начинали свою борцовскую «карьеру» в кулачных боях достаточно рано – в 10-12 лет. Разумеется, неопытность, физическая неразвитость и юные годы не давали им права биться наравне со взрослыми. Поэтому дети дрались с такими же детьми. Из-за того, что они еще не набрали большой мышечной массы и заметной физической силы, сцеплялка-свалка в детском исполнении была зрелищной и не настолько кровопролитной, как в более взрослом варианте.

Сами же мужики, хоть и не без презрения относились к сцепному бою, периодически принимали в нем участие. Единственное – как правило, эта схватка вспыхивала спонтанно, во время особо жарких боев «стенка на стенку». Забывшись в жару битвы, поединщики невольно схлестывались с друг другом и, забыв о делении на команды, начинали осыпать тумаками всех, кто принимал участие в драке. Общественное мнение сводилось к тому, что это не очень хорошее развитие боя и, в целом, такой переход из командной игры в режим «каждый против каждого» возбранялся.

Однако даже после самых жарких боев бывшие противники утирали кровь с рассеченных бровей и разбитых носов, помогали друг другу подняться с истоптанного валенками снега и вместе шли отмечать праздник традиционной попойкой. Бой, хоть временами и бывал жесток, по-прежнему оставался просто потехой, забавой и ярким событием в непростой крестьянской жизни старой Руси.