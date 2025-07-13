Почему Горбачев не вернул Крым России в 1987 году

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев признавал необходимость возвращения Крыма из состава Украины в Россию еще во время перестройки. Это следует из слов политика, высказанных на заседании Политбюро ЦК партии 9 июля 1987 года, посвященном проблеме крымских татар. Впрочем, Горбачев также понимал, что любые решения по данному вопросу натолкнутся на жесткое противодействие руководства Украинской ССР. Как заявил «Ленте.ру» историк Олег Яхшиян, обсуждения на Политбюро показывают, что генсек не видел, как рационально выйти из ситуации и при этом избежать конфликта.

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Что сказал Горбачев на заседании Политбюро 38 лет назад

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на заседании Политбюро 9 июля 1987 года обсуждал с коллегами проблемы крымских татар, которые не могли вернуться на родину после депортации. Тогда же он высказался по вопросу принадлежности Крыма.

«С исторической и политической точки зрения было бы правильно вернуть Крым в Россию», — Михаил Горбачев, 9 июля 1987 года.

Далее он дал понять, что реализовать такой шаг будет непросто.

«Украина встанет горой», — добавил руководитель государства.

Позицию генсека поддержал председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко, заметивший, что «передача Украине Крыма, конечно, произвол».

Почему генсек не пошел на присоединение Крыма к России

Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета от 19 февраля 1954 года. Первым секретарем ЦК КПСС в то время был Никита Хрущев. Как рассказал «Ленте.ру» доцент Государственного университета управления (ГУУ) Олег Яхшиян, Горбачев вряд ли понимал, как избежать конфликта при возвращении полуострова обратно России.

«Из контекста обсуждения видно, что Горбачев разделяет мнение [члена Политбюро Михаила] Соломенцева и Громыко, что передача Крыма Украине — произвол. Хрущевская акция им явно не поддерживается, но как бесконфликтно исправить сделанное Хрущевым — он не знает. Обсуждения (не одно) на Политбюро показывают, что решения Горбачев не видит и в своем духе: "в демократическом духе надо подойти к этому процессу"», — Олег Яхшиян, историк.

Тем не менее историк считает, что оснований взглянуть на Горбачева под новым ракурсом из-за нескольких суждений, не приведших к «каким-либо целесообразным политическим решениям», все-таки нет.

«С точки зрения основного государственного интереса тогда — сохранения единого Советского Союза — следовало бы, признавая в узком политбюрошном кругу волюнтаризмы прежних лидеров партии, договориться о жесточайшем табу на постановку любых этнотерриториальных вопросов в рамках СССР», — считает кандидат исторических наук.

На его взгляд, постановку вопроса в публичном пространстве о перекройке границ внутри страны по этническим соображениям следовало тогда табуировать и, возможно, криминализовать.

«Одновременно, разумеется, следовало бы жестко не допускать нарушения каких-либо культурных и языковых прав граждан СССР любой национальности в любом месте проживания, — говорит собеседник "Ленты.ру". — Но реалистичность всего этого могла быть обеспечена только сохранением политической и идеологической монополии КПСС».

Как Кубань хотели присоединить к Украине

На том же заседании Политбюро ЦК КПСС Горбачев вспомнил, что близкий соратник Леонида Брежнева Николай Подгорный ранее требовал передачи Украине Краснодарского края, обосновывая это тем, что «казаки — это украинцы».

В 1953-1963 годах Подгорный занимал пост первого секретаря ЦК КП Украины. В 1964 году он принял активное участие в подготовке смещения Хрущева: ездил на Украину, беседовал с местными коллегами из ЦК КПСС, уговаривал и убеждал их, что надо менять руководство.

При Брежневе Подгорный много лет возглавлял Президиум Верховного Совета СССР. В 1977 году он был неожиданно выведен из состава Политбюро, подал в отставку с поста председателя Президиума ВС и вышел на пенсию.