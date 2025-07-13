13 июля: какие праздники отмечают в России и в мире

13 июля любители интеллектуальных развлечений по всему миру отмечают Международный день головоломки, а в музыкальном сообществе чествуют дирижеров. В России два профессиональных праздника — у сотрудников почты и рыболовов. Православные верующие отмечают Собор двенадцати апостолов. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 13 июля

Международный день головоломки

Этот праздник отмечают 13 июля в день рождения венгерского изобретателя, скульптора и профессора архитектуры Эрне Рубика — создателя знаменитого кубика Рубика. Головоломки развивают логику и воображение, а их история насчитывает тысячи лет — от античных ребусов до современных цифровых квестов. Среди самых сложных испытаний нашего века — Eternity II, созданная в 2007 году и остающаяся неразгаданной, несмотря на обещанный приз в £2 млн. Интернет также хранит тайны проекта Cicada 3301 — серии криптографических загадок, авторы и цель которых по-прежнему неизвестны.

Международный день дирижера

Праздник приурочен ко дню смерти Карлоса Клайбера, которого считают прародителем современной дирижерской техники. Праздник учрежден в 2013 году, чтобы выразить благодарность маэстро за их талант, умение задавать темп и создаваемую ими атмосферу исполнения. В этот день проходят концерты, открытые мастер-классы и лекции по истории и технике управления оркестром. Праздник напоминает, что за каждым шедевром классики стоит взгляд дирижера, чьи жесты превращают ноты в живую музыку.

Международный день горных пород

Праздник, посвященный изучению и сохранению геологического наследия Земли. Хотя у него нет официального статуса, он поддерживается учеными-геологами, экологами и образовательными организациями. Основная цель Международного дня горных пород — популяризация геологии и поддержка научных и просветительских проектов.

День рыбака в России

Профессиональный праздник отмечается во второе воскресенье июля (в 2025 году это 13 июля). Он был учрежден в 1980-м и сегодня объединяет не только профессиональных рыбаков, но и ученых-ихтиологов, сотрудников рыбинспекций и предприятий по разведению рыбы, а также рыбаков-любителей. Этот день — повод вспомнить о значении рыбной отрасли для экономики страны и отдать дань уважения всем, кто связан с этой нелегкой, но интересной работой.

День российской почты

Профессиональный праздник работников почтовой связи приходится на второе воскресенье июля, а в 2025 году выпадает на 13 июля. Зарождение почтового дела на Руси относят к X веку, когда княжеские гонцы передавали послания между городами, а при Петре I организовали регулярную почтовую линию между Москвой и Архангельском. Сегодня в честь праздника награждают лучших почтальонов, проводят экскурсии в музеи связи и выпускают памятные марки и конверты.

Какие праздники и памятные даты отмечают 13 июля в других странах

День государственности — Черногория. Один из главных государственных праздников страны отмечают в честь ключевого события черногорской истории. В этот день в 1878 году на Берлинском конгрессе Черногорию, долгое время находившуюся в составе Османской империи, официально признали суверенным государством. В этот день в стране проводятся патриотические мероприятия, фольклорные фестивали, концерты современных исполнителей и народные гулянья.

День довольных сотрудников (Gruntled Workers Day) — США. Этот неофициальный праздник призван подчеркнуть все позитивные стороны работы. Слово «gruntled» появилось в 1930-е годы как шутливый антоним слову «disgruntled», которое переводится с английского как «недовольный». В этот день принято собираться вместе с коллегами, делиться тем, что им нравится в профессии, и напоминать себе, что радость от работы часто — осознанный выбор.

Церковные праздники 13 июля

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

Этот древний христианский праздник, впервые упомянутый в IV веке, установлен как день памяти всех ближайших учеников Христа. В богослужебной традиции праздник включает особую Литургию Иоанна Златоуста с чтением отрывков из «Деяний апостолов» и Посланий, где ученики Христа названы «столпами веры». Верующие причащаются и освящают коливо — ритуальное блюдо из пшеницы с медом, символизирующее духовное единство. Народные обычаи сохранили в этот день элементы летних обрядов: завершали купальские гуляния, плели цветочные венки и гадали. Рыбаки же молились апостолу Петру, прося удачного улова.

Праздник Горбаневской иконы Божией Матери

Этот почитаемый образ является списком с древней Корсунской иконы, созданной, по преданию, евангелистом Лукой. В Киев она попала в 988 году вместе с князем Владимиром. Свое название икона получила от села Горбаневка под Полтавой, где в XVIII веке произошло чудесное обретение: местный крестьянин обнаружил образ, плавающий в лесном озере, после чего начали происходить исцеления больных.

Церковь установила празднование 13 июля (по старому стилю — 30 июня), хотя в Горбаневке чтят икону также 12 октября. Ежедневно перед святыней звучит акафист, а раз в год ее торжественно переносят крестным ходом в полтавский Успенский собор, где она пребывает до осени. После запрета в советские годы, в 1999 году традиция крестных ходов была возрождена. Теперь ежегодно 13 июля верующие собираются на праздничную литургию и шествие с чудотворным образом.

Народные праздники и приметы 13 июля

Двенадцать апостолов

Церковный праздник в честь ближайших учеников Христа в народе обрел свои традиции. Считалось, что летний зной к этому дню достигает максимума, а затем начинает постепенно идти на спад. В этот день было принято наряжаться, выражая таким образом благодарность за щедрое лето. После работы в поле всей деревней устраивали шумные застолья, пели песни до позднего вечера. Особые обряды включали пускание по воде соломенных кукол-апостолов, которые, по поверьям, уносили с собой все беды.

Приметы

Если кукушка продолжит куковать после 13 июля, ждут долгий и жаркий сезон.

Яркое зарево заката обещало грозу на завтра, а тихий вечер — продолжение тепла без осадков.

Ребенок, родившийся в этот день, будет счастливым и удачливым.

Какие исторические события произошли 13 июля

1772 год — английский мореплаватель Джеймс Кук отплыл из Плимута в первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

— английский мореплаватель Джеймс Кук отплыл из Плимута в первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. 1830 год — император Николай I своим указом утвердил «Положение о ремесленном учебном заведении», так появилось Московское ремесленное училище, ставшее впоследствии МГТУ им. Н. Э. Баумана.

— император Николай I своим указом утвердил «Положение о ремесленном учебном заведении», так появилось Московское ремесленное училище, ставшее впоследствии МГТУ им. Н. Э. Баумана. 1882 год — в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге открылись первые в России телефонные станции с ручными коммутаторами.

— в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге открылись первые в России телефонные станции с ручными коммутаторами. 1939 год — 23-летний Фрэнк Синатра впервые записал на пластинку «From the Bottom of My Heart» в дуэте с оркестром Гарри Джеймса; композиция не попала в чарты, но стала началом легендарной карьеры.

— 23-летний Фрэнк Синатра впервые записал на пластинку «From the Bottom of My Heart» в дуэте с оркестром Гарри Джеймса; композиция не попала в чарты, но стала началом легендарной карьеры. 1973 год — вышел дебютный альбом группы Queen. Запись велась в лондонских студиях Trident и De Lane Lea под продюсированием Роя Томаса Бейкера и самих музыкантов.

— вышел дебютный альбом группы Queen. Запись велась в лондонских студиях Trident и De Lane Lea под продюсированием Роя Томаса Бейкера и самих музыкантов. 1990 год — создан Банк России (как Банк РСФСР), получивший функции Госбанка СССР по эмиссии рубля; его первым председателем стал Георгий Матюхин.

— создан Банк России (как Банк РСФСР), получивший функции Госбанка СССР по эмиссии рубля; его первым председателем стал Георгий Матюхин. 2018 год — новозеландские ученые из Университета Кентербери впервые продемонстрировали в Женеве 3D-цветное рентгеновское сканирование человека с применением технологии Medipix (CERN), которая позволяет различать плотность тканей и выявлять опухоли без контраста.

— новозеландские ученые из Университета Кентербери впервые продемонстрировали в Женеве 3D-цветное рентгеновское сканирование человека с применением технологии Medipix (CERN), которая позволяет различать плотность тканей и выявлять опухоли без контраста. 2024 год — после предвыборного митинга в Батлере (Пенсильвания) стрелок открыл огонь по сцене, в результате чего будущий президент Дональд Трамп был ранен в ухо. Произошедшее квалифицировали как покушение.

Дни рождения и юбилеи 13 июля

В 1665 году родился князь Дмитрий Голицын — русский государственный деятель, сподвижник Петра I. Награжден орденом Андрея Первозванного и Александра Невского.

— русский государственный деятель, сподвижник Петра I. Награжден орденом Андрея Первозванного и Александра Невского. В 1798 году родилась Александра Федоровна (урожденная Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) — императрица Всероссийская, супруга Николая I и мать Александра II. Она укрепила престиж династии, основала Смольный институт благородных девиц и участвовала в помощи после Крымской войны. За внимание к образованию и благотворительность ее называли «мать народа».

(урожденная Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) — императрица Всероссийская, супруга Николая I и мать Александра II. Она укрепила престиж династии, основала Смольный институт благородных девиц и участвовала в помощи после Крымской войны. За внимание к образованию и благотворительность ее называли «мать народа». В 1813 году родился Николай Бенуа — выдающийся российский архитектор, с 1850 года главный архитектор Петергофа. Под его руководством создали Морской корпус и Китайский дворец.

— выдающийся российский архитектор, с 1850 года главный архитектор Петергофа. Под его руководством создали Морской корпус и Китайский дворец. В 1922 году родилась Мария Виноградова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. В ее фильмографии более 150 ролей: ее помнят по «Весне на Заречной улице» и многочисленным комедийным ролям.

— актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. В ее фильмографии более 150 ролей: ее помнят по «Весне на Заречной улице» и многочисленным комедийным ролям. В 1932 году родился Петр Фоменко — советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист России. Основатель собственного театра-студии, он поставил более 80 спектаклей. Обладатель Государственной премии РФ (1996), профессор ГИТИСа.

— советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист России. Основатель собственного театра-студии, он поставил более 80 спектаклей. Обладатель Государственной премии РФ (1996), профессор ГИТИСа. В 1944 году родился Борис Клюев — актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России. Зрители помнят его по роли Николая Воронина в комедийном сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979) и других. Награжден орденом Почета в 2004 году.

— актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России. Зрители помнят его по роли Николая Воронина в комедийном сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979) и других. Награжден орденом Почета в 2004 году. В 1952 году родился Александр Тиханович — советский и белорусский эстрадный певец, Народный артист Белоруссии (1993). Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей эстрадной песни (1976), обладатель «Золотого граммофона» в России (1999), его хиты вошли в золотой фонд песни.

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