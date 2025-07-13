Народные приметы на 14 июля: что нельзя делать в этот день

В православии отмечают праздник святых Космы и Дамиана Римских. Считалось, что святые в этот день спускаются с небес, чтобы помогать крестьянам в страде. Например, они могут незримо починить косы, помочь в хозяйстве или при покосе. Хорошей приметой было жениться в этот день, поскольку святые считались покровителями свадеб и крепкой семьи. В народном календаре - Кузьминки летние.

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Была такая примета, что сварив в этот день варенье из ягод, не разрешалось давать лакомство другим, кроме своей семьи. Иначе у супруга могла появиться любовница. В этот день надевали одежду, расшитую птицами и цветами, считалось, что это может подарить счастья на весь год. Мужчины в этот день должны были покосить сено, а потом помыться в реке или озере, чтобы неприятности "смыть".

Чтобы привлечь сердце парня, девушки собирали пучок полевых трав, обметали им порог дома мужчины, который нравился. А потом разбрасывали веник. В этот день нельзя тратить деньги, так как последуют убытки. Запрещалось завидовать, иначе своя жизнь пойдет наперекосяк. В этот день нельзя было показывать новорожденного, убираться в доме. Если утро солнечное в этот день - днем пойдет дождь. Птицы поют - жара будет долго стоять. Грызуны начали рыть норы - зима будет снежная. День холодный - окончание лета будет дождливым и сухим. Листья начали желтеть - осень рано придет.