Зачем советские власти провели эксгумацию Тамерлана

В июне 1941 года, накануне Великой Отечественной войны, советские власти санкционировали эксгумацию останков легендарного тюркско-монгольского завоевателя Тамерлана (Амира Темура) и его потомков в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. Это событие, окружённое мифами и легендами, до сих пор вызывает споры среди историков, археологов и общественности.

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Официальная причина: юбилей Алишера Навои

Официально эксгумация была приурочена к 500-летию со дня рождения великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои, которое широко отмечалось в 1941 году. Навои жил в эпоху Тимуридов, был близок к их двору, и его творчество считалось важной частью культурного наследия Средней Азии. Руководство Узбекской ССР, поддержанное Москвой, решило организовать масштабную научную экспедицию в мавзолей Гур-Эмир, где покоились Тамерлан и его потомки. Целью было заявлено изучение останков, чтобы подтвердить их принадлежность Тимуру и его семье, а также воссоздать портрет великого завоевателя с помощью антропологических методов, в частности, под руководством известного скульптора и антрополога Михаила Герасимова.

Эта версия подчёркивала научный интерес. Герасимов, известный своими реконструкциями облика исторических личностей, стремился создать скульптурный портрет Тамерлана, поскольку изображений полководца почти не сохранилось. Кроме того, исследование останков могло пролить свет на физические характеристики Тимура, его здоровье и образ жизни, что представляло ценность для исторической науки. Например, антропологический анализ, проведённый Герасимовым, подтвердил, что Тамерлан был хромым из-за травмы правой ноги, имел рост около 173 см и черты, соответствующие южносибирскому монголоидному типу, несмотря на отсутствие ярко выраженных монголоидных признаков.

Скрытые мотивы: поиск артефактов и интерес Сталина

Однако официальная версия не объясняет всех обстоятельств. Существует мнение, что истинные причины эксгумации были более прагматичными и, возможно, связаны с интересами советского руководства, в частности, Иосифа Сталина. Историки предполагают, что в гробнице Тамерлана надеялись найти ценные артефакты или сокровища, которые могли бы пополнить государственную казну или использоваться для пропаганды. Тамерлан славился своими завоеваниями и богатствами, и мавзолей Гур-Эмир считался потенциальным хранилищем драгоценностей. Эта гипотеза подтверждается тем, что раскопки санкционировал лично Сталин, а при вскрытии гробницы присутствовали сотрудники спецслужб, фиксировавшие процесс на фото и видео.

Кроме того, Сталин, по свидетельствам историков, испытывал личный интерес к фигуре Тамерлана как великого полководца и создателя могущественной империи. В условиях надвигавшейся войны советское руководство могло видеть в Тамерлане символ военной мощи и имперской славы, что соответствовало идеологии того времени. Некоторые исследователи предполагают, что эксгумация могла быть частью подготовки к созданию пропагандистского материала, например, фильма, где проводились бы параллели между Тамерланом и советскими лидерами. Однако вместо этого в 1944 году вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», что, возможно, указывает на смену приоритетов.

Практические обстоятельства: угроза разрушения останков

Ещё одной причиной, которая могла повлиять на решение о раскопках, стало строительство гостиницы «Интурист» рядом с мавзолеем Гур-Эмир. В ходе строительных работ произошла коммунальная авария: 16 июня 1941 года разорвалась водопроводная труба, и усыпальница начала подтапливаться. Это создало угрозу разрушения древних останков, что вынудило учёных ускорить работы. Поломка лебёдки, с помощью которой поднимали тяжёлую нефритовую плиту саркофага, и другие технические трудности также осложнили процесс, но экспедиция продолжила работу, несмотря на препятствия.

Легенды и мифы: «проклятие Тамерлана»

Эксгумация сопровождалась многочисленными предупреждениями со стороны местных жителей и мусульманского духовенства, которые говорили о «проклятии Тамерлана». Согласно легендам, тревожить прах великого завоевателя было опасно, так как это могло привести к войне и разрушениям. Молодой кинооператор Малик Каюмов, участвовавший в экспедиции, рассказывал, как в чайхане ему показали старинную книгу на арабском языке с предостережением, что вскрытие гробницы «выпустит демонов опустошительной войны». Однако советские учёные, будучи атеистами, проигнорировали эти предостережения.

Удивительное совпадение — нападение нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года, на следующий день после вскрытия гробницы Тамерлана, — породило миф о «проклятии». В Самарканде началась паника, и экспедицию пришлось свернуть, а останки отправили в Москву для изучения. Позднее, в 1942 году, Каюмов, будучи на фронте, якобы убедил маршала Жукова в необходимости перезахоронения останков, и в ноябре 1942 года они были возвращены в Самарканд с соблюдением мусульманских обрядов. Удивительно, но именно в эти дни началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, что дало дополнительную пищу для мистических интерпретаций.