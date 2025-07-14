Что принесли России Азовские походы Петра I

325 лет назад был заключён Константинопольский мирный договор между Русским царством и Османской империей. Он приостановил на время российско-турецкое противостояние и подвёл черту под Азовскими походами Петра I. Османская империя уступала Москве Азов и гарантировала своё невмешательство в войны между Россией и Европой. Договор позволил Петру I активизировать военно-политическую деятельность на балтийском направлении и вступить в Северную войну. Однако недовольство Османской империи условиями мирного договора делало его заведомо недолговечным: очередной конфликт между сторонами начался всего через десять лет.

© А. Шхонебек «Осада Азова в 1696 году»

Начало походов

Военное противостояние между Русским царством и Османской империей продолжалось большую часть последней четверти XVII века. По словам историков, Москва не собиралась мириться с набегами турок и их крымских вассалов и предвидела возможные претензии османов на принадлежавшее России днепровское Левобережье. Кроме того, заключив «Вечный мир» с Речью Посполитой, Москва присоединилась к антитурецкой «Священной лиге».

После отстранения от власти в Русском царстве царевны Софьи война на некоторое время стала позиционной и велась преимущественно в приграничной зоне. Однако, укрепив своё положение, молодой царь Пётр I задумался над активизацией боевых действий против Османской империи. Как отмечают историки, у монарха для этого имелся серьёзный повод.

«Русскому государству был жизненно необходим незамерзающий выход к морю. На севере невозможно было осуществлять навигацию в холодный сезон. На юге же заключение мира с Польшей развязало руки для действий против Османской империи, с которой тем более всё равно велась война», — рассказал в беседе с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Проанализировав ситуацию, Пётр решил сосредоточиться на захвате Азовской крепости, основанной турками в дельте Дона ещё в XV веке. В годы правления его деда — Михаила Фёдоровича — донские и запорожские казаки захватили Азов, но удержать его тогда не удалось.

«Азов был бельмом на глазу для Русского государства. Он забирал на себя донскую торговлю и закрывал выход к морю. Кроме того, Азовская крепость была центром, куда доставляли добычу, захваченную в ходе набегов в русские земли, включая рабов», — отметил в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

В 1695 году Пётр отправил против Османской империи две армии: одну в Поднепровье, другую — к Азову. Причём вторую он сопровождал лично — формально монарх находился при ней анонимно в статусе первого бомбардира, но фактически напрямую руководил её действиями. Официально азовская группировка была поделена на три части, находившиеся под началом Патрика Гордона, Автонома Головина и Франца Лефорта.

© Азовский флот

Транспортные суда перевозили по Дону части русских войск, артиллерию, боеприпасы и провиант. Вокруг Азова были возведены полевые укрепления. Русские подразделения захватили две каменные башни-каланчи, с которых контролировалось передвижение по Дону, и предприняли две масштабные попытки штурма самого Азова. Во время второй из них бойцы Преображенского и Семёновского полков, а также донские казаки ворвались в крепость, но из-за несогласованности действий развить этот успех не удалось.

По мнению историков, ключевыми проблемами русской армии во время первого похода стало отсутствие блокады крепости со стороны воды, сложности с координацией между руководителями отдельных групп войск и несовершенное инженерное обеспечение. В октябре осада была снята, хотя, согласно ряду оценок, османский гарнизон уже был на грани капитуляции.

Действия русской армии под командованием воеводы Бориса Шереметева в Северном Причерноморье оказались более успешными: был захвачен ряд османских укреплений в нижнем течении Днепра, включая крепость Казы-Кермен на месте современного Берислава.

Война и мир

По итогам первого похода Пётр проделал серьёзную работу над ошибками и занялся тщательной подготовкой нового наступления на Азов. Сухопутные войска он передал под единое командование Алексея Шеина. Кроме того, царь решил изменить стратегию ведения боевых действий.

«Пётр или сам, или с помощью своих советников пришёл к выводу о том, что для успешного взятия Азова нужно заблокировать крепость со стороны воды. Иначе будет продолжаться подвоз подкреплений и необходимых гарнизону припасов», — рассказал Сергей Перелыгин.

© Галера «Принципиум», на которой в 1696 году был принят Указ по галерам — прототип морского устава России

В Воронеже собирались построенные под Москвой и привезённые по частям корабли — в том числе созданные по образцу доставленной из Голландии галеры. Там же комплектовался флот вспомогательных судов.

«В результате Азовских походов у Русского государства возник собственный речной военный флот», — подчеркнул в беседе с RT профессор РГГУ Игорь Курукин.

Центрами сбора армии, помимо Воронежа, стали Валуйки и Тамбов. Войска пришли в движение в марте 1696 года. Перед основными силами в низовья Дона выдвинулись на лёгких судах казаки. Там они разогнали турецкую эскадру и захватили десять единиц морского транспорта.

В дальнейшем галерная флотилия перекрыла подступы к Азову со стороны воды, а сухопутные подразделения окружили крепость, используя в том числе свои прошлогодние укрепления, которые турки почему-то не уничтожили полностью. 7 июня 1696 года к Азову прибыли основные силы русской армии — началась осада.

Татарская конница попыталась атаковать русский лагерь, но её опрокинула царская кавалерия. Османский флот так и не решился высадить десант.

Пётр I, находившийся на борту галеры «Принципиум», регулярно спускался на берег, чтобы лично проинспектировать осадные работы и провести совещания с генералами. В ходе одного из них было поддержано предложение нижних чинов армии о строительстве подвижного земляного вала, который позволял безопасно перебросить силы к валу самой крепости.

Когда командование османского гарнизона отвергло предложения о добровольной сдаче, работы ускорились. Это позволило казакам ворваться на крепостной вал, а ещё через два дня турки были отброшены внутрь каменной крепости. Надежд удержать Азов у них не осталось.

Командование османского гарнизона вступило в переговоры о сдаче крепости. В итоге было решено, что турецкие военнослужащие и мирные жители получат свободу и покинут Азов на русских судах. После того как гарнизон вышел из крепости, её заняли петровские войска. На следующий день сдалась также находившаяся неподалёку крепость Лютик.

© План осады и покорения Азова русской армией в 1695 и 1696 годах. Изд-во А. Ильина, СПб., 1864—1891

Победителей торжественно встречали в Москве осенью 1696 года. Пётр наградил всех участников взятия Азова, а Шеина произвёл в генералиссимусы.

Вскоре царь отбыл с Великим посольством в Европу, но война продолжилась. Происходили столкновения в районе Азова, русские гарнизоны героически удерживали ранее захваченные у турок укрепления в Поднепровье.

14 июля 1700 года в Константинополе между Россией и Османской империей был подписан мирный договор. Турция официально признавала Азов российским вместе с прилегающими к нему территориями. Кроме того, Русское царство освобождалось от выплат за отсутствие набегов со стороны Крымского ханства. Земли в Нижнем Поднепровье возвращались Османской империи, но она обязалась уничтожить там все крепости. Обе стороны пообещали не возводить новые пограничные укрепления и не совершать взаимных набегов. Турция гарантировала России свой нейтралитет при вступлении Петра I в европейские конфликты.

«Историческое значение этого договора трудно переоценить. Он позволил России сосредоточиться на решении балтийского вопроса и проведении масштабных реформ. Документ заложил фундамент для дальнейшего расширения российского влияния на юге, что впоследствии привело к более активным действиям России в Черноморском регионе», — пояснил Сергей Перелыгин.

© Медаль на взятие Азова в 1696 году, выпущенная в начале XVIII века. Гравюра XIX века

Однако, как подчёркивают специалисты, вынужденные уступки не устраивали руководство Османской империи, что делало продолжение русско-турецких войн неизбежным. Новый конфликт начался всего через десять лет.