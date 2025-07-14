Неотвратимость наступления многополярного мира беспокоит Вашингтон, в первую очередь, потому, что ломает главный инструмент американской внешней политики – санкции. Им Штаты в совершенстве овладели после того, как испытали на себе, во время войны за независимость. Тогда справиться с экономическим давлением молодому государству помогла Россия – сегодня, как мы знаем, лидер по количеству наложенных ограничений, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Никифоров.

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Кульминация празднования Дня независимости США. Под артиллерийские залпы звучит «Боже, царя храни!». Правда, не сам гимн композитора Львова, а увертюра Чайковского «1812 год». Впервые ее исполнил Бостонский оркестр полвека назад. Теперь это традиция. Едва ли американцы знают слова, зато музыка нравится. Величественно, державно, торжественно – в тон празднику. И символично – без русских нот партитуры американской геополитики могло вообще не быть. Первые записи здесь появились еще до обретения независимости – в конце XVIII века. Подсмотрели и подслушали у британцев.

«Любая затяжная война, даже победоносная, дает шанс расшатать государство изнутри»

Да, всемогущая когда-то Британия побеждает в Семилетней войне на четырех континентах. Но расходует ресурсы: внешний долг, например, вырастает почти в два раза. Чтобы восстановиться, решает обложить колонии в Северной Америке налогами, но те против. Требуют взамен хотя бы допустить их к принятию решений.

Кирилл Назаренко

доктор исторических наук, профессор Института истории СПБГУ

«Британия и так была очень сильной, она имела в руках очень большие наличные средства благодаря развитой морской торговле. Почему бы не дать 20-30 депутатских мест в парламенте этим колониям, а число депутатов парламента было больше 500? Они бы там погоду не сделали. Но гибкости не хватило».

Британские пианисты, то есть политик, играют как умеют. После чего 13 североамериканских штатов объявляют о своей независимости. Лондон спокоен, рассчитывает быстро подавить бунт. Для верности Георг III просит российскую императрицу Екатерину II послать за океан 20 тысяч штыков – союзники же вроде.

Александр Петров

доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИ РАН

«Примерно с 70-х годов XVIII века эти отношения переживают определенный взлет. Хотели даже заключить полномасштабный торговый и военный договор с Англией».

Но Екатерина Великая аккомпанировать «не желают». И это полностью меняет расклад сил. Узнав, что Россия ставит на паузу, поддержать колонистов решается Франция, а потом Испания и Голландия. Лондон, у нас проблемы! И новое правило – хочешь сыграть победный марш, заранее собирай оркестр. То есть коалицию. Даже если противник кажется слабым.

Кирилл Назаренко

доктор исторических наук, профессор Института истории СПБГУ

«Россия очень тонко и ювелирно вмешалась в эту ситуацию и не послала войска в Америку. Нужно отметить, что британская сухопутная армия была довольно слабой, как численно, так и в плане боевого опыта. Британская сухопутная армия всегда была второстепенной частью вооруженных сил Великобритании. А русская армия имела опыт русско-турецкой войны только что».

А вот на морях британцам нет равных – виртуозы Туманного Альбиона.

Александр Петров

доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИ РАН

«Была поговорка, что английский флот должен быть мощнее двух флотов самых крупных европейских держав».

Почти как у Булгакова, «душили американцев, душили» , пытались изолировать, лишить возможности торговать и даже атаковали их новых союзников. Морская блокада – прообраз санкций. Дипломатия хорошо, а санкции лучше.

Кирилл Назаренко

доктор исторических наук, профессор Института истории СПБГУ

«Британия исповедовала принцип, что ее военные корабли могут досматривать и захватывать любые торговые суда, в том числе и нейтральные. Россия выступила в этой ситуации в новом для себя амплуа, амплуа посредника с позиции силы, образовав Лигу вооруженного нейтралитета, которая должна была охранять нейтральное судоходство от британцев».

В Лиге с Россией недавний смертельный враг – Швеция. И Дания. Не только ноты протеста шлют, конвои для охраны отправляют. В итоге на морях пианиссимо – затишье. Русские моряки прорывают блокаду мятежной колонии. И она побеждает.

С Россией новое государство – США – хоть в разведку, хоть в оркестровую яму. Дипломатия в унисон. Вот, в 1809 году американским послом становится Джон Куинси Адамс, будущий президент, между прочим. Настоящий ценитель «невских мотивов».

«Петербург — самый прекрасный город, который мне когда-либо приходилось видеть. Он далеко превосходит Париж, как по ширине улиц, так и по изяществу зданий», – писал Джон Куинси Адамс в дневнике.

Адамс – один из основных авторов доктрины Монро, которая объявляет все западное полушарие исключительной зоной американских интересов. Отныне здесь все кельтские мелодии – только в кантри-обработке, с банджо и губной гармошкой. Такой поворот даже британцам не снился.

Британцам за свои волынки, конечно, обидно. Верят, их песенка еще не спета. Следующий шанс появляется 80 лет спустя, когда в Америке начинается Гражданская война между Севером и Югом. Предмет спора – отношение к рабству. Корона – за рабовладельцев: деньги не пахнут.

Кирилл Назаренко

доктор исторических наук, профессор Института истории СПБГУ

«Хлопок, выращиваемый в южных штатах, был сырьем, а легкая промышленность была очень важна для Великобритании. Поэтому во время Гражданской войны Юг воевал британским оружием и на британские средства».

«Чем воевать самому – лучше дать оружие врагу твоего врага»

Лондон и свою сольную партию готовит, чтобы появиться на сцене в решающий момент, с финальным аккордом. Тем более, что и Франция готова подыграть южанам. Но в это время император Александр II как раз отменяет в России крепостное право. Ну как не помочь идеологически близким северянам – во имя гуманизма и прогресса?

Сергей Климовский

ученый секретарь Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого

«Эта картина принадлежит кисти выдающегося русского мариниста Алексея Петровича Боголюбова. Называется «Русская эскадра на пути в Америку».

Даже не одна, а две эскадры во главе с контр-адмиралами. Андрей Попов ведет корабли к берегам Сан-Франциско, Степан Лисовский – в порт Нью-Йорка. Принимают как родных.

Александр Петров

доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН

«Русских знали, русских приветствовали. И вообще русский матрос, русский моряк был для многих образцом как формы, была прекрасная форма у русских моряков, образцом поведения матросов».

Винтовые гибриды: паруса плюс паровые установки. Группы небольшие – в сумме 13 кораблей. Для полноценной обороны портов не подходят, а вот для крейсерской войны вполне.

Сергей Климовский

ученый секретарь Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого

«Крейсер – это тот корабль, который должен действовать на морских сообщениях противника, грубо говоря, топить, перехватывать его торговые суда».

Такой расклад британцам не нравится. Вступать в войну они больше не хотят – русские мешают. Развалить США не удается. Пару лет спустя Александр II еще и Аляску американцам продает за скромные семь миллионов долларов. Сегодня это 11,5 миллиарда рублей. Ранее, при Николае I, за бесценок отдали и русскую колонию в Калифорнии. Подарили, по сути.

Марк Твен

американский писатель

«Америка многим обязана России. Она состоит должником России во всех отношениях. И в особенности за неизменную дружбу в годины испытаний».

Но слухи об американской благодарности оказались сильно преувеличены. Сегодня вместо сложной партитуры – примитивная формула. Без этих нот ни один вашингтонский аккорд не обходится.

«Кто платит деньги – тот заказывает музыку»

Про историческую связь почти не вспоминают. Хотя нет-нет, да и пробивается русский мотив. Пару лет назад командование Тихоокеанского флота выпустило ко Дню независимости плакат, на котором изображены русские самолеты и военный корабль. Вроде как ошибка, но, скорее, что-то вроде оговорки по Фрейду, только в геополитике.