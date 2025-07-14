Как маньяк-невидимка стал самым жестоким преступником Москвы

Суд в Москве вынес новый приговор по делу московского маньяка Владимира Миргорода по кличке Душитель — он получил 22 года колонии за 16 расправ, покушение и серию изнасилований. Ранее Миргород уже был признан виновным в 16 расправах, разбое и различных сексуальных преступлениях, за что был приговорен к пожизненному сроку. Таким образом, всего на счету преступника 32 жизни, в основном девушек и женщин в возрасте от 15 до 48 лет, на которых он нападал с 2000 по 2004 год. Историю самого жестокого столичного маньяка, которому многие годы удавалось оставаться невидимкой для милиции, изучили корреспонденты «Ленты.ру» Игорь Надеждин и Олеся Мицкевич.

© Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Июнь 2002 года, Москва. Татьяна (здесь и далее имена потерпевших изменены) поздно вечером идет домой от станции «Речной вокзал», когда на нее нападают несколько молодых людей. Они пытаются отнять у девушки сумку и затащить ее в кусты, где Татьяну явно не ждет ничего хорошего.

Неожиданно за нее вступается незнакомец, оказавшийся неподалеку, — и хулиганы спешно растворяются в ночи. Спаситель Татьяны провожает ее до дома, и вскоре между ними завязывается роман. Правда, он продлится недолго: всему виной станет бешеный темперамент мужчины.

А некоторое время спустя он поймает Татьяну, свяжет ее, изнасилует и удушит, как делал до этого не раз с другими женщинами. Его зовут Владимир Миргород, и именно он стал самым жестоким маньяком Москвы.

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Владимир Миргород родился 1 ноября 1979 года в Москве. В раннем возрасте его мать разъехалась с мужем и перевезла мальчика к бабушке в поселок городского типа Александро-Невский (Рязанская область), где он пошел в школу. Когда Миргороду было 10 лет, его семья воссоединилась и вновь стала жить в столице.

А в 1992 году отца Владимира отправили в колонию. Как вспоминали школьные друзья Владимира, Миргород-старший порезал кого-то ножом в пьяной драке из-за оскорблений в адрес жены. По ее словам, супруг был человеком строгих правил, но часто пил после аварии в Чернобыле — на территории Чернобыльской АЭС он работал шофером.

Зато его сын, по воспоминаниям школьных друзей, считался душой компании, был всеобщим любимцем и всегда был готов прийти на помощь. У девушек Владимир тоже пользовался особой популярностью, легко знакомился с ними и быстро заводил разговоры.

Можно сказать, что любая, даже незнакомая девушка могла пойти с ним когда угодно и куда угодно Из показаний Сергея Селезнева друга Владимира Миргорода

Тем не менее одна из его бывших девушек — Елена Покровская — охарактеризовала Миргорода как своевольного и вспыльчивого человека, который мог взбеситься и поднять голос из-за пустяка. Они вместе учились в старших классах, а перед выпуском из школы начали встречаться.

За время отношений молодые люди часто занимались сексом в общественных местах — парках или садах, и инициатором всегда был Владимир. Покровская вспоминала, что Миргород всегда делил женщин на две категории — порядочных и «шалав» (непорядочных).

Все его спутницы относились к первой категории, а вот о последних он высказывался крайне пренебрежительно.

Окончив школу в 1998 году, Миргород пошел служить в погранвойска, причем сам явился в военкомат, а после возвращения со службы начал жить с отбывшим срок отцом (к тому моменту его родители официально развелись) в районе станции метро «Петровско-Разумовская». Владимир работал, но долго на одном месте не задерживался.

Сегодня он мог трудиться водителем, а уже через несколько месяцев устроиться в бригаду асфальтоукладчиков или в компьютерный магазин. При этом в свободное от работы время молодой человек занимался боксом.

«Я не понял, за что меня задержали»

В поле зрения правоохранительных органов 24-летний Владимир Миргород впервые попал летом 2004 года. По данным следствия, молодой человек вместе с приятелем Сергеем Митриенко на МКАД посадил в свой ВАЗ-21099 девушку, голосовавшую на обочине. Правда, до нужного ей адреса пассажирка не доехала.

По пути водитель остановился, вытащил ее из салона и увел в лес. Там Миргород и Митриенко по очереди изнасиловали потерпевшую, похитили у нее украшения и мобильный телефон, а затем бросили.

Владимир [при совершении преступления] был абсолютно спокоен, девушка была напугана и не очень сопротивлялась из показаний обвиняемого Сергея Митриенко

Вскоре после нападения злоумышленников задержали и осудили по статьям 131 («Изнасилование») и 162 («Разбой») УК РФ. Митриенко освободился в 2008 году, а Миргород — 8 июля 2010 года, проведя за решеткой шесть лет. Общаться бывшие друзья перестали.

Осмотр одного из мест преступлений Владимира Миргорода

По словам Митриенко, знакомые говорили ему про досаду Миргорода. Тот сетовал, что зря не убрал товарища как свидетеля, мол, в таком случае его самого никогда не смогли бы поймать. Освободившись, Миргород твердо решил не возвращаться за решетку, о чем рассказал своему другу Сергею Селезневу.

Владимир говорил, что хочет обустроить жизнь, жениться и завести детей: он даже успел присмотреть себе потенциальную невесту. Правда, Селезнева смутила одна неосторожная фраза, которую обронил Миргород.

Когда меня пришли задерживать, я не понял, за что именно — за какое преступление Владимир Миргород в беседе с Сергеем Селезневым

По кровавым следам

После освобождения Миргород, как и положено бывшему заключенному, пришел отмечаться к своему участковому. Тот снял у него отпечатки пальцев и взял образцы буккального эпителия для занесения в общую базу (она в тот момент только создавалась), а затем отпустил домой.

Примерно через неделю эксперты нашли совпадения образцов Миргорода со следами на местах восьми нераскрытых преступлений, совершенных в Москве в начале 2000-х годов. Владимира задержали — и тот не стал отпираться. Больше того, он стал признаваться в других преступлениях, схожих по способу совершения.

Владимир Миргород в зале суда

В следующие два года следователи возобновили работу по 16 уголовным делам и установили, что человек, которого они искали по каждому из них, — это Владимир Миргород. Все свои преступления злоумышленник, которого журналисты окрестили Душителем и Аккуратным маньяком, совершал по одному и тому же сценарию.

С большинством жертв он знакомился на улице в позднее время, предлагал им выпить, а затем уводил в безлюдные места

Так, в конце апреля 2002 года Миргород познакомился с Еленой и пригласил ее на ночную прогулку. Вместе они дошли от станции метро «ВДНХ» до лесопосадки на улице Милашенкова. Возле гаражей преступник напал на свою спутницу, повалил на землю и изнасиловал, а затем удушил ее же колготками, чтобы та не обратилась в милицию.

При этом на допросах маньяк утверждал, что во всех эпизодах его близость с потерпевшими была по обоюдному согласию.

Владимир Миргород на следственном эксперименте

Впрочем, следствие это не убедило. Причин было несколько. Во-первых, на местах преступлений были подозрительно разбросаны вещи, а на телах жертв оставалось множество ран и ссадин. Кроме того, некоторые девушки были связаны или имели повреждения в области гениталий и заднего прохода.

При этом, по словам всех свидетелей, жертвы Миргорода никогда не интересовались нетрадиционными видами секса и не приветствовали насилие. Для их удушения маньяк использовал все, что попадалось под руку, — от ремней сумок до лямок бюстгальтеров.

«Решил устранить мальчика как свидетеля»

6 марта 2003 года Аккуратный маньяк отошел от привычного сценария. В тот день на улице он увидел Тамару: девушка возвращалась домой из бара, где отдыхала со своим молодым человеком. Миргород не стал знакомиться с Тамарой, а вместо этого просто проскользнул за ней в подъезд многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе.

Там он дважды ударил девушку по голове, заставил подняться на площадку между вторым и третьим этажами, а затем надругался над ней. После он взял шарф Тамары и на нем повесил ее на перилах. Когда она перестала дышать, маньяк скрылся. К несчастью, в момент расправы консьержка уже спала, а соседка, слышавшая шум, побоялась выйти из квартиры.

Позже эксперты сняли отпечатки пальцев с перил и сделали смыв изо рта жертвы — то, что эти следы принадлежат Владимиру Миргороду, в милиции узнают лишь семь лет спустя.

Еще одной нетипичной жертвой маньяка стал 15-летний Алексей — сын одной из потерпевших. Юноша вернулся домой посреди ночи и застал маньяка прямо в квартире. К тому моменту Миргород успел удушить его мать электрическим шнуром.

Когда мальчик вошел в прихожую, я напал на него — испугался, что он увидит мертвую мать. Решил устранить его как свидетеля Из показаний Владимира Миргорода

Миргород начал душить Алексея руками, а затем, оказавшись позади него, накинул ему на шею ремень и подвесил на ручку двери. Когда юноша перестал подавать признаки жизни, маньяк ушел. Как установили эксперты, он вполне отдавал отчет своим действиям, хотя страдал множественными расстройствами сексуальных предпочтений и мало сопереживал другим людям.

За все свои жестокие преступления Миргород в 2012 году по приговору Мосгорсуда получил пожизненный срок. Его признали виновным в 16 эпизодах расправ, а также в серии изнасилований и насильственных действий.

Тени из прошлого

В 2024 году прокурор получил заключение экспертизы по одному из уголовных дел прошлых лет — генетический профиль, изъятый на месте преступления, совпал с ДНК Владимира Миргорода. Это была большая удача: расправа над 32-летней Ларисой, совершенная на улице Лавочкина в Москве, оставалась нераскрытой на протяжении 20 лет.

На тот момент Душитель отбывал пожизненный срок в исправительной колонии № 6 в поселке Эльбан (Хабаровский край). Однако уже в мае 2024 года его этапировали в столицу. Оказавшись в московском СИЗО, Миргород признался в расправе над Ларисой.

Владимир Миргород после этапирования в Москву

Но на этом он не остановился: пару месяцев спустя неожиданно для следствия взял на себя еще одно нераскрытое преступление, а затем — 14 похожих расправ. Все эти нападения были совершены с 2000 по 2004 год, хотя ранее считалось, что Миргород стал орудовать в Москве лишь с 2002 года.

При этом схема оставалась прежней: Миргород знакомился с девушками и женщинами, а затем вел их в безлюдные места, где насиловал и душил

Избавиться от тел он пытался всего трижды: одно из них сбросил в ближайший водоем, а еще двоих поджег (последнюю жертву — вместе с ее квартирой на Смольной улице).

В новой серии преступлений Душителя, как и в прежней, среди жертв оказался один мужчина — 28-летний москвич Сергей. Роковой ночью он подошел к Миргороду на улице и попросил того купить ему лекарство от кашля в ближайшей аптеке, поскольку у самого Сергея не было денег. Владимир согласился, а затем они вместе пошли прогуляться.

Когда мы шли по тропинке, произошел конфликт. Мужчина [Сергей] находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе разбирательств я впал в ярость и удушил его — сначала руками, а затем снял с него брючный ремень и накинул на шею Из показаний Владимира Миргорода

«У меня были порезаны живот и грудь»

Между тем единственной выжившей потерпевшей по делу Аккуратного маньяка оказалась москвичка Светлана, на которую он напал 8 марта 2003 года. В роковой вечер Светлана вместе с мужем и друзьями отмечала Международный женский день на дискотеке, но после небольшой ссоры ушла домой одна.

Когда женщина шла мимо аптеки на Дмитровском шоссе, около нее остановилась машина. Сидевший за рулем Миргород вышел из автомобиля, схватил Светлану за горло и затащил в салон, а затем ударил по газам, заблокировав двери. Добравшись до уединенного места, Душитель вытащил свою пленницу и изнасиловал ее.

Затем он стал душить Светлану ее же штанами. Когда она потеряла сознание, Миргород нанес ей несколько ножевых ранений, бросил на снегу и скрылся, решив, что с ней покончено. К счастью, Светлана выжила: придя в себя, она сумела добраться до трассы и поймать попутную машину.

Водитель отвез ее на ближайший пост ДПС, где милиционеры вызвали пострадавшей скорую.

В больнице я узнала, что у меня был порезан живот ближе к паховой области и грудь Из показаний потерпевшей Светланы

Светлана пробыла в больнице почти две недели. За это время с ее помощью был составлен фоторобот преступника, который не помог задержать его по горячим следам. В следующие месяцы Владимир Миргород лишил жизни еще 19 человек, а общее число его жертв достигло 32. 20 лет спустя, в 2025 году, Светлана дала показания против маньяка в суде.

***

В июне 2025 года Головинский районный суд Москвы вынес Владимиру Миргороду третий приговор. За 16 новых расправ (помимо 16, установленных ранее), покушение и серию изнасилований он получил 22 года колонии. При этом за некоторые сексуальные преступления Душитель так и не ответил — по ним истекли сроки давности.

На процессе Миргород так и не вспомнил обстоятельства большинства своих преступлений — сослался на алкогольное опьянение в момент их совершения. Уже в ближайшее время его этапируют в Хабаровский край, где он продолжит отбывать свой вечный срок. Конечно, если не вспомнит про другие темные дела из своего прошлого.