Убрать любой ценой: почему спецслужбы не всегда справляются со своими обязанностями

Охрана и обеспечение безопасности высших лиц государства считается одной из ключевых задач всех спецслужб. Однако надо признать, что современные, хорошо оснащенные, и как утверждается, высокопрофессиональные специальные службы, часто не справляются со своими обязанностями. Подтверждением тому совсем недавние события. Год назад, 13 июля 2024 года, произошло покушение на Дональда Трампа, в ту пору кандидата в президенты США. За два месяца до этого в результате нападения террориста был тяжело ранен премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В обоих случаях охрана действовала не самым лучшим образом.

Советский Союз и Российская Федерация в плане угроз ничем не отличаются от других государств. Здесь тоже готовили террористические акты с целью убийства высших руководителей. Кстати говоря, это касается и нынешнего президента России Владимира Путина. Однако отдадим должное нашим спецслужбам: им удалось предотвратить эти теракты, что говорит о многом. Не спроста организация охраны высших руководителей в нашей стране считается надежной и высокопрофессиональной.

Свою лепту в эту охранную деятельность внесла и группа «Альфа». Это, я бы сказал, особая, практически неизвестная страница истории этого легендарного спецподразделения.

Надо сразу сказать, что «Альфа» структурно не входит в состав Федеральной службы охраны, но, наряду с другими правоохранительными и специальными структурами, принимает самое активное участие в обеспечении безопасности первых лиц государства.

Она охраняла Президента России Бориса Ельцина, руководителей Афганистана Бабрака Кармаля, Наджибуллу, вице-премьера, главу Временной администрации в зоне осетино-ингушского конфликта Виктора Поляничко, секретаря Совета Безопасности, полномочного представителя Российской Федерации в Чеченской Республике Олега Лобова.

Была у сотрудников группы весьма примечательная и, можно сказать, необычная командировка.

Знакомство с израильтянами было не из приятных

В январе 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во главе официальной делегации Русской православной церкви находился в Святой Земле с паломническим визитом, приуроченным к всеправославному празднованию 2000-летия Рождества Христова.

Безопасность предстоятеля Русской православной церкви обеспечивали сотрудники группы «А». Их было восемь человек во главе с заместителем командира «Альфы» полковником Сергеем Поляковым.

С самого начала возникло много проблем, которые пришлось решать по ходу визита Патриарха. Не забудем: «альфовцы» прибыли в страну, где государственной религией является иудаизм. Передовая группа, которая вылетает раньше и готовит маршруты передвижения, устанавливает контакт со спецслужбами страны пребывания, была не предусмотрена статусом визита, хотя сотрудники группы летели одним бортом с делегацией Алексия II. Единственное на что могли надеяться бойцы «Альфы» — это Русская православная миссия, с которой и пришлось координировать свои действия.

Что же происходило со 2 по 7 января 2000 году в Святой Земле? Чтобы почувствовать хоть в какой-то мере уникальность события обратимся к официальному сайту Московского патриархата.

12 января там появилось такое сообщение: «По прибытии в Иерусалим 2 января Предстоятель Русской Православной Церкви и члены возглавляемой им делегации совершили поклонение Гробу Господню в Храме Воскресения.

В тот же день в Иерусалимской Патриархии состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и сопровождавших его лиц с Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всея Палестины Диодором.

Затем Его Святейшество совершил молебен в Свято-Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме».

Тут впервые бойцы группы «А» «познакомились» с коллегами из израильских спецслужб, которые обеспечивали безопасность в соборе. Знакомство было не из приятных. Израильтяне почему-то не хотели пропускать, по сути, на свои рабочие места сотрудников миссии. Задержали хор Троице-Сергиевой лавры.

А вот с палестинцами удалось установить хороший контакт. Вместе работали у Гроба Господня.

Действуя уверенно и профессионально

6 января процессия направилась в Вифлеем. «В день Навечерия Рождества Христова, в присутствии Первоиерархов Православных Церквей и при большом стечении верующих, в Вифлееме была совершена вечерня и литургия святого Василия Великого».

И вот тут «альфовцам» пришлось очень не просто. Храм не вмещал огромного количества людей, которые хотели бы попасть на службу. Невозможно было пробиться к алтарю.

А сотрудникам надо было не только пробиться, но и занять место на солее, возвышении перед иконостасом, чтобы контролировать ситуацию. Постепенно, действуя уверенно и профессионально, сотрудники группы заняли «точку».

«7 января, в самый день великого праздника 2000-летия пришествия в мир Спасителя, - сказано на сайте, - в Вифлеемском храме Рождества Христова состоялось торжественное богослужение. В качестве почетных гостей на богослужении присутствовал, в частности, первый Президент России Б.Н.Ельцин».

Дадим слово участнику тех событий полковнику Сергею Полякову:

«7 числа, когда на службу прибыли Б.Н.Ельцин и главы государств - они приехали в середине литургии - то практически вся организация легла на плечи наших ребят и палестинцев. У меня на лацкане пиджаке был знак в виде креста. Его просто так не снимешь. Так вот, во время службы в Троицком соборе, когда приехал Борис Николаевич, его выдрали с «мясом». В условиях фронтальной давки нам удалось выполнить поставленные задачи. Это отметили и греки».

О командировке «альфовцев» в Святую Землю я рассказал неспроста. Хотелось показать разнообразие задач по обеспечению безопасности первых лиц в разных странах, в разных уголках нашей планеты. Однако надо признать, что в начале 2000-х годов у сотрудников группы «А» хватало дел и в своей стране. Было кого охранять и от кого оберегать. Тем более, что охрана первых лиц на войне — это дело трудное, опасное, и во многом трагичное.

Убрать любой ценой

Вице-премьер российского правительства Виктора Поляничко, несомненно, был одной из самых ярких личностей высшего эшелона власти лихих 90-х. Сегодня его имя почти забыто.

Политик-государственник, патриот своей страны, последние восемь лет жизни до трагической гибели в 1993 году, провел под обстрелами в Афганистане, Баку, и Нагорном Карабахе. Рисковал жизнью, хотел добиться мира и согласия.

Он был смелым человеком.

«В 1990-1991 годах, - отмечает в своих воспоминаниях командир «Альфы» генерал Геннадий Зайцев, - на Поляничко было совершено шесть покушений. Все это свидетельствовало об упорном стремлении определенных сил убрать Поляничко из Нагорного Карабаха, причем убрать любой ценой».

Такого человека, государственного деятеля надо было крепко охранять. И его охраняли, как сотрудники группы «А», так и военные.

В июне 1993 года вице-премьера Виктора Поляничко назначают главой Временной администрации в зоне осетино-ингушского конфликта. В свою очередь, примерно в это же время, сотрудник свердловского регионального подразделения группы «Альфа» Виктор Кравчук убыл в командировку на Северный Кавказ. Его назначили старшим группы охраны.

На 1 августа 1993 года у Поляничко должны были состояться переговоры с ингушским полевым командиром и председателем Джейрахского сельсовета Цуровым. О том, где должны проходить переговоры, знали только сам Поляничко, командир 42-го армейского корпуса генерал-майор Анатолий Корецкий и ингушская сторона. Произошла утечка информации.

Из Назрани глава администрации и командир корпуса в сопровождении охраны выдвинулись в район села Тарское. Впереди шел УАЗ с охраной, потом «Волга», замыкали колонну бронетранспортеры. Поворот, второй и Кравчук вдруг заметил, что их броневое прикрытие отстало. Он обратился к Поляничко, предложил дождаться БТР. Вице-премьер отмахнулся, сказал, что им нельзя опаздывать и приказал добавить скорости.

Водитель выполнил приказ. «Волга» догнала и обогнала УАЗ. Отдав такой приказ, Виктор Петрович Поляничко собственными руками вручил все козыри террористам.

Засаду террористы устроили в километре от развалин поселка Южный. Нападавшие засели с двух сторон дороги за поворотом. Огонь вели с трех точек. «Волгу» изрешетили очередями, и она съехала в кювет, по которому протекал ручей. В машине потом насчитали полсотни пулевых пробоин.

Старший лейтенант Виктор Кравчук получил пять пуль в ноги и одну в живот. Виктор Поляничко скончался сразу. На его теле медэксперты потом насчитали пятнадцать ранений. Генерал Корецкий также был ранен и скончался.

Были подняты в воздух вертолеты, войсковые подразделения блокировали район, но эти мероприятия не дали результатов. Бандитов не нашли.

Сотрудник «Альфы» Виктор Кравчук умер в госпитале после сложной операции. Выжил только водитель младший лейтенант Кондратьев.

«Убийство Поляничко, - считает генерал Геннадий Зайцев, - является самым громким преступлением «смутного десятилетия», какими оказались для России 1990-е годы».

«Он был настоящим патриотом»

9 мая 2004 года был убит президент Чечни Ахмад Кадыров. Премьер-министр Сергей Абрамов временно возглавил республику.

Энергичные действия молодого руководителя по восстановлению республики не нравились главарям бандитских формирований.

…13 июля 2004 года на одной из улиц Грозного прозвучал взрыв. От смерти временного главу республики спасла бронированная «Волга» охраны. Она и приняла основной удар.

Фугас был размещен в придорожной канаве, поросшей кустарником. Подрывник выбрал удачное место для диверсии. Он просчитался только в одном - решил, что в переднем джипе передвигается охрана, которая и прикрывает начальника. А вот дальше идет автомобиль Абрамова. Однако все было иначе. Премьер ехал в первой машине, что и спасло ему жизнь. От взрыва фугаса погиб молодой сотрудник группы «А» прапорщик Сергей Цаплин. Он осуществлял охрану Сергея Абрамова.

Рассказывает сотрудник спецподразделения Михаил В.

«Машина, в которой находился Цаплин, шла первой, мы - были во второй, в третьей - сотрудники чеченской службы безопасности. В ходе следования машины менялись местами. В результате этих мероприятий наш автомобиль занял место первой машины, тот, в котором был Цаплин - второй. Сергей Цаплин действовал грамотно. На каждом повороте он приказывал водителю подтягиваться к нам и шел у обочины, прикрывая главную машину. Это я видел в зеркало заднего вида и отмечал. На одном из поворотов он поступил так же, снизил скорость, и подрывник принял решение привести фугас в действие. Сергей сидел на самом опасном месте - сзади справа, рядом с ним помощник Абрамова. Получилось так, что Цаплин прикрыл нас. Сергей погиб. Весь удар пришелся на него».

Прапорщик Сергей Цаплин пришел в «Альфу» в начале того года. Это была его первая боевая командировка в составе подразделения. Ему едва минул 21 год.

Как сказал о нем Герой Советского Союза генерал Геннадий Зайцев: