Что на Руси было принято делать в День Берегини

В православном календаре в этот день отмечают праздник Ризоположения Пресвятой Богородицы. В народном - День Берегини.

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Согласно поверью, Берегини считались защитницами от зла и бед, хранительницами дома, очага и семьи. К ним обращались, чтобы попросить о здоровье, зачатии и рождении ребенка.

В этот день обязательно ходили в лес, чтобы попросить Берегиню о помощи. Причем в роли Берегинь выступали березы. Их просили защитить детей от болезней, а мужа - от неудач в делах. Потом дарили эти ленты березам, завязывая их на ствол или ветви. Также березы в этот день просто обнимали, считалось, что так дерево наделит человека дополнительной силой.

Также в этот день шли на рассвете к реке и трижды окунались в воду и вытирались белой тканью. Затем на этой ткани три ночи подряд спали. Считалось, что так можно обезопасить себя от болезней. Свадьба в День Берегини сулила большую и долгую любовь между супругами.

В этот день нельзя было сплетничать и ругаться, бездельничать. Все это сулило расставания или беды. В День Берегини не переезжали, так как была вероятность на новом месте не прижиться. Не собирали ягоды, считалось, что они быстро испортятся.

Если к этому дню листья на деревьях пожелтели - осень будет ранней. Много ягод в лесу - ожидается морозная зима. Утром жара стоит - вечером дождь жди. Если густой туман по земле стелется - зерна будет много.