Кто правил русскими землями до прихода Рюрика

Приход Рюрика в Новгород в 862 году, согласно «Повести временных лет», считается отправной точкой в истории Древнерусского государства. Однако до этого события, которое традиционно связывают с началом династии Рюриковичей, земли восточных славян уже имели свою политическую и социальную организацию. Кто же управлял этими землями до Рюрика? Какие формы правления существовали у славянских племён, и как они взаимодействовали с соседними народами?

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Восточные славяне до IX века: племенная организация

До прихода Рюрика в IX веке земли, которые позже станут основой Древнерусского государства, населяли восточнославянские племена: поляне, древляне, кривичи, вятичи, радимичи, северяне и другие. Эти племена, согласно «Повести временных лет», жили «каждый с родом своим, и в своих местах, владея каждый родом своим». Это указывает на отсутствие единого централизованного правления и наличие племенной организации, где власть принадлежала старейшинам, вождям или князьям отдельных племён. Племенная структура была основана на родоплеменных отношениях. Во главе каждого племени стоял вождь или старейшина, которого часто называли «князем» (от слова кънязь, связанного с понятием «род» или «вождь»). Эти лидеры выбирались на основе авторитета, военной силы или происхождения. Например, летописи упоминают легендарных князей полян — Кия, Щека и Хорива, основавших Киев. Хотя их историчность остаётся под вопросом, эти имена отражают существование местных лидеров, управлявших племенами.Решения в племенах принимались на вече — собрании свободных членов общины. Вече могло выбирать вождей, решать вопросы войны и мира или распределять ресурсы. Эта форма народного самоуправления была характерна для восточных славян и сохранялась даже после прихода Рюрика, особенно в Новгороде.

Хазары

До прихода Рюрика восточнославянские племена не жили в изоляции. Они находились под влиянием соседних держав, которые в той или иной степени воздействовали на их политическую организацию.Хазарский каганат

В VII–IX веках значительная часть восточнославянских племён, таких как поляне, северяне и радимичи, платила дань Хазарскому каганату — мощному государству, контролировавшему торговые пути по Волге и Дону. Хазары, тюркский народ, установили свою власть над южными и восточными славянами, требуя дань в виде пушнины, мёда или серебра. Летописи упоминают, что поляне платили хазарам «по мечу от дыма», что символизировало их подчинение.

Хазарский каганат не устанавливал прямого управления над славянскими племенами, а довольствовался данью, оставляя местным вождям автономию. Это позволяло племенам сохранять свою внутреннюю организацию, но ограничивало их независимость.

Варяги и скандинавское влияние

Скандинавы (варяги) активно взаимодействовали с восточными славянами через торговые пути, особенно «путь из варяг в греки», связывавший Балтику с Византией. Археологические находки, такие как скандинавские амулеты и оружие в Ладоге и Гнёздово, подтверждают присутствие варягов в VIII–IX веках. Варяги могли выступать как наёмные воины, купцы или временные лидеры, но до Рюрика нет свидетельств о том, чтобы они устанавливали устойчивую власть.

Летописи упоминают, что некоторые славянские племена, такие как словене ильменские и кривичи, платили дань варягам до 862 года, но затем изгнали их из-за внутренних раздоров. Это подчёркивает, что власть варягов была скорее временной и нестабильной.

Византия и другие соседи

Византия, как крупный торговый и культурный центр, также влияла на славян, особенно на полян, чей центр — Киев — был важным пунктом на торговом пути. Хотя прямого правления Византии над славянами не было, её влияние проявлялось через торговлю и христианские миссии. Кроме того, соседние племена, такие как волжские булгары, также могли оказывать давление на восточных славян, но их влияние было менее значительным.

Легендарные правители и исторические гипотезы «Повесть временных лет» содержит легенды о правителях до Рюрика, хотя их историчность остаётся спорной. Например: Кий, Щек и Хорив, которых летопись называет основателями Киева и первыми князьями полян. Некоторые историки, такие как Борис Рыбаков, считали их реальными фигурами, возможно, вождями VI–VII веков. Другие, как Алексей Шахматов, рассматривают их как мифологических персонажей, символизирующих единство племён.

Новгородская летопись упоминает Гостомысла как легендарного старейшину или князя, правившего в Новгороде до прихода Рюрика. Его имя связывают с вечевой традицией, но археологических подтверждений его существования нет.

Эти легенды отражают стремление летописцев XII века создать непрерывную историю государства. Однако археология и письменные источники других народов (например, арабских путешественников) указывают, что до Рюрика власть у славян была децентрализованной, а правителями выступали местные вожди или старейшины.

Археологические свидетельства

Археологические данные подтверждают, что в VIII–IX веках у восточных славян существовали укреплённые поселения — городища, такие как Ладога, Рюриково городище (Новгород) и Гнёздово (Смоленск). Эти центры управлялись местными элитами, которые контролировали торговлю и ремёсла. Находки монет, оружия и украшений свидетельствуют о развитой экономике и социальной иерархии, но не о едином государстве.

Например, в Старой Ладоге, одном из древнейших центров восточных славян, найдены следы присутствия как славян, так и скандинавов. Это указывает на то, что местные вожди сотрудничали с варягами, но сохраняли автономию. В Киеве, который в VIII–IX веках был центром полян, также существовала местная элита, вероятно, управлявшая через вечевые собрания.