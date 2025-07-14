Мужчина не смог купить нужный лотерейный билет и разбогател на 39 миллионов рублей

Lenta.ru

Житель американского штата Мичиган выиграл 500 тысяч долларов (39,2 миллиона рублей) благодаря тому, что не смог купить нужный лотерейный билет. Об этом пишет UPI.

Мужчина не смог купить нужный лотерейный билет и стал миллионером
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57-летний мужчина из округа Таскола, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что решил сыграть в лотерею Triple Red 777s, когда остановился на заправке по дороге на автодром в городе Каро. Сделать этого он не смог, так как эти билеты закончились. Тогда он купил билет розыгрыша Detroit Tigers и тут же понял, что разбогател на полмиллиона.

«Выигрыш 500 тысяч долларов — это ответ на мои молитвы. Я до сих пор не до конца осознал, что произошло», — сказал американец устроителям лотереи, когда получал деньги.

Он собирается потратить выигрыш на помощь семье и инвестиции.

Ранее сообщалось, что дальнобойщик из американского штата Северная Каролина остановился в Мэриленде на одну ночь и выиграл в лотерею. Ему достались 50 тысяч долларов.