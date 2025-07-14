Мужчина не смог купить нужный лотерейный билет и стал миллионером

Житель американского штата Мичиган выиграл 500 тысяч долларов (39,2 миллиона рублей) благодаря тому, что не смог купить нужный лотерейный билет. Об этом пишет UPI.

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57-летний мужчина из округа Таскола, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что решил сыграть в лотерею Triple Red 777s, когда остановился на заправке по дороге на автодром в городе Каро. Сделать этого он не смог, так как эти билеты закончились. Тогда он купил билет розыгрыша Detroit Tigers и тут же понял, что разбогател на полмиллиона.

«Выигрыш 500 тысяч долларов — это ответ на мои молитвы. Я до сих пор не до конца осознал, что произошло», — сказал американец устроителям лотереи, когда получал деньги.

Он собирается потратить выигрыш на помощь семье и инвестиции.

Ранее сообщалось, что дальнобойщик из американского штата Северная Каролина остановился в Мэриленде на одну ночь и выиграл в лотерею. Ему достались 50 тысяч долларов.