Мужчину арестовали за кражу воды из королевского дворца

В Италии арестовали мужчину, воровавшего воду из исторического акведука. Об этом сообщает France 24.

58-летний мужчина незаконно подключился к акведуку в Неаполе и украл тысячи литров воды, предназначавшейся для того, чтобы питать фонтаны королевского дворца Казерта. Для этого итальянец проложил незаконный трубопровод длиной 145 метров к своему земельному участку. В результате знаменитым дворцовым садам стало не хватать воды.

Сотрудники музея Казерта — дворца XVIII века, внесенного в список ЮНЕСКО, — жаловались на пересохшие фонтаны и пожелтевшие газоны. Подозреваемый, арендовавший землю у религиозной организации, был помещен под домашний арест. Участок с шестью точками орошения и цистерной объемом в тысячу литров был конфискован.

Исторический Каролинский акведук, построенный королем Карлом Бурбоном, снова работает в штатном режиме после устранения повреждений.

Ранее сообщалось, что британец вернул археологам украденную 50 лет назад из Помпеев штукатурку. Туда же мужчина положил записку: «Эти камни были незаконно взяты в Помпеях дядей Бобом».