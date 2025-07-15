Великих режиссеров обвинили в связях с нацистами

Шведский кинематографист Ингмар Бергман, который считается одним из величайших режиссеров всех времен, был убежденным нацистом и оплакивал смерть Адольфа Гитлера. С таким утверждением на фестивале в Карловых Варах выступил актер Стеллан Скарсгард, Германии, Италии и Японии в годы Второй мировой войны стали предметом спора.

© Соцсети

Скарсгард назвал Бергмана нацистом-манипулятором

«У него было странное отношение к людям. Некоторых он не считал достойными уважения. Это ощущалось, когда он принимался манипулировать окружающими. Он не был хорошим человеком», — объяснил актер.

Он был нацистом во время войны и единственным из тех, кого я знаю, кто оплакивал смерть Гитлера актер Стеллан Скарсгард о режиссере Ингмаре Бергмане

Скарсгард отметил, что не умаляет заслуг Бергмана, что не мешает ему назвать режиссера засранцем. «Караваджо тоже, скорее всего, был засранцем, но он писал великие картины», — подчеркнул актер.

В сети вспомнили о других режиссерах с фашистским прошлым

Ингмар Бергман — не единственный великий режиссер, обвиненный в симпатиях к нацизму. В завирусившемся в соцсети X треде пользователь с ником Uchimama Паоло Пазолини, Жан Ренуар, Ясудзиро Одзу и Йонас Мекас. Бергман также попал в этот список.

Тред возмутил интернет-пользователей, отметивших, что большинство режиссеров оказались в списке совершенно безосновательно

Критики обратили внимание на то, что Антониони, несколько месяцев работавшего в 1940-х в журнале Cinema (главным редактором которого был сын Бенито Муссолини), приговорили к смерти как члена итальянского Сопротивления. Висконти же был убежденным коммунистом и тоже принимал участие в Сопротивлении во время Второй мировой войны, за что был арестован нацистами.

Пользователи напомнили, что до войны Ренуар поддерживал французских коммунистов, а с наступлением немцев на Францию эмигрировал в США. Пазолини же был призван в итальянскую армию в последние годы Второй мировой войны, а его полк был захвачен нацистами после капитуляции Италии. В следующие десятилетия режиссер и поэт страстно отстаивал свои антифашистские позиции.

Под подозрение попали режиссеры Ясудзиро Одзу и Йонас Мекас

Великий японский режиссер, автор «Токийской повести» и «Поздней весны» Ясудзиро Одзу был призван в японскую армию в 1937 году и провел два года в Китае во время японо-китайской войны. Он присутствовал в Нанкине во время резни, устроенной его соотечественниками среди гражданского населения. Жертвами преступной бойни стали более 200 тысяч человек. Одзу в это время был приписан к пехотному полку, ответственному за химическое оружие.

В одном из дневников, которые режиссер вел во время войны, он сравнивал китайских солдат с насекомыми

Режиссер также рассказывал об использовании «женщин для утешения» его полком. Впоследствии Одзу и его наследники противились публикации дневников, которые постановщик вел в годы войны.

Литовец Йонас Мекас во время Второй мировой войны, по словам историка Майкла Каспера, принимал участие в подпольном движении в городе Биржай, которое поддержало нападение нацистов на Советскую Литву. Будущий режиссер также писал заметки в несколько ультранационалистских газет, транслировавших немецкую пропаганду, до тех пор, пока не эмигрировал в США в 1944-м. Впоследствии он стал одним из самых заметных авангардистов в американском кино, но в многочисленных мемуарах и интервью умалчивал о периоде своей жизни до переезда за океан.

Автор поста о режиссерах-фашистах удалил свои сообщения и извинился

На волне критики Uchimama удалил скандальный список и принес пользователям извинения.