Леопарда-налетчика поймали на живую приманку

В индийском штате Карнатака поймали леопарда, который полтора месяца держал в страхе деревню. Об этом сообщает издание The Hans India.

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Трехлетний самец леопарда прятался в лесах и совершал набеги на деревню Донгрампур. Хотя он охотился только на собак, кур, павлинов и коз, жители деревни боялись, что рано или поздно он перейдет на людей. Чтобы не столкнуться с хищником, они старались не выходить из домов после заката.

Сотрудники лесного департамента несколько недель пытались изловить животное. В итоге они пошли на хитрость: установили две железные клетки, которые опрыскали мочой и пометом самки леопарда. Кроме того, рядом привязали живых кур и собак. Приманка сработала.

Пытаясь выбраться из клетки, леопард получил незначительную травму морды. Теперь специалисты осмотрят зверя и выпустят его на волю вдали от человеческого жилья.

Ранее в индийском штате Тамилнад поймали леопарда-людоеда, предположительно напавшего на маленькую девочку. Хищник схватил ребенка и утащил в лес.