Почему одну из башен Кремля прозвали «пытошной»

Московский Кремль имеет 20 башен, каждая из которых обладает уникальной архитектурой и своей историей. Одна из самых необычных и мрачных башен Кремля называется Константино-Еленинская, которая получила народное название "пытошная".

Эта башня была построена в 1490 году итальянским мастером Пьетро Антонио Солари, известным в России как Петр Фрязин. Изначально она называлась Тимофеевская, так как на этом месте в древнем белокаменном Кремле, построенном при Дмитрии Донском, находились Тимофеевские ворота, через которые князь Дмитрий выехал на сражение с Мамаем.

В XVII веке башня получила название Константино-Еленинская, когда рядом с ней была построена церковь в честь Святых Константина и Елены.

Высота башни составляет около 37 метров, а толщина стен превышает 3 метра. Башня была проездной и к ней вели две большие улицы с пристаней на Москве-реке. Из-за своего важного оборонительного значения, башня была хорошо укреплена: в ней были стрельницы, ров с подъемным мостом и железные решетки.

В конце XVII века к башне был добавлен шатровый верх, и на этот раз строительство было выполнено местными архитекторами без привлечения иностранных специалистов. К XVIII веку башня окончательно потеряла свое оборонительное значение, проезд был закрыт, стрельницы разобраны, а ров засыпан.

Почему башню назвали «пытошной»?

В XVII веке в башне разместили Разбойный приказ. Эта структура, возникшая при Иване Грозном, занималась сыскными мероприятиями по уголовным (разбойным и душегубным) делам, а иногда и по политическим (изменническим). В известном смысле, Разбойный приказ напоминал по своим задачам нынешнее МВД. Боярин, дьяки и подьячие Разбойного приказа занимались сыском, вели следствие, в Разбойном приказе выносился приговор, и здесь же этот приговор приводился в исполнение.

Поскольку вплоть до XVIII столетия процессуальные нормы всех стран, в том числе и России, предполагали пытку как неотъемлемую часть сыскных мероприятий, в башне Разбойного приказа был оборудован застенок для пыток. Именно здесь добывали у подследственных всю «подлинную» правду (то есть, правду, полученную под воздействием «длинника» — кнута), и узнавали о них всю «подноготную», загоняя под ногти иглы. Еще одним распространенным методом получения информации была дыба.

Пытке подвергали всех подследственных, даже тех, кто готов был «сотрудничать» и давал показания. Считалось, что только на «виске», то есть, подвешенный на дыбу, человек в должной мере искренен.

Неудивительно, что за Константино-Еленинской башней закрепилась дурная слава, и она очень скоро обрела ореол самого страшного места Кремля.

Кровь на стене

Мрачная слава «пытошной» башни дожила и до XX века. Рассказывают, что в 50-х годах прошлого века, когда в башне еще дежурили курсанты (теперь в ней курсантского поста уже нет), один постовой наблюдал странное явление. Летней ночью на стене появилось темное пятно. Оно медленно расширялось. Потрогав кладку в этом мете, курсант понял, что пятно мокрое и липкое. И красное! Пятно становилось все больше, и наконец медленно стекло вниз.

Утром никаких следов странного кровавого пятна уже не было.