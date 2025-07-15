Как произошел самый страшный теракт в Мавзолее Ленина

1 сентября 1973 года в Мавзолее Ленина прозвучал взрыв, в результате которого погибло трое (включая самого террориста) и пострадало 16 человек. Происшествие было настолько неожиданным и резонансным, что на место преступления сразу же прибыл глава КГБ Юрий Андропов со своим заместителем Георгием Циневым. В Мавзолее их уже ждал комендант Кремля генерал Сергей Шорников.

Все оторопели…

Вот как описывал произошедшее запорожский фотограф Бурбовский, находившийся в ту пору в командировке в столице: «Все просто оторопели. Затем публика с криком бросилась врассыпную. Когда схлынул поток людей, я смотрю: мимо меня проходит парень, поднимает брюки — у него кровь течет по ногам. Мужчина военный несет девочку — у нее нога почти оторвана и болтается. Перед входом в мавзолей лежал мужчина с кишками, вывернутыми на мостовую, а рядом — второй парень, над которым склонились несколько человек. Видимо, был тяжело ранен».

Потеряли бдительность

Но как же стал возможен теракт в центре столицы — в ее едва ли не самом охраняемом месте? Дело в том, что на дворе было 1 сентября — начало учебного года — и к Мавзолею выстроились толпы школьников в сопровождении учителей. Это и заставило охрану потерять бдительность. Террориста приняли за учителя, на что он, судя по всему, и рассчитывал. Приблизившись к саркофагу, злоумышленник соединил провода взрывного устройства, спрятанного под одеждой. Раздался страшный взрыв, ударная волна которого была направлена на саркофаг, но тот почти не пострадал, благодаря принятым ранее мерам по усилению защиты — это было не первое покушение на тело вождя Революции.

Некто Саврасов

До сих пор нет однозначных сведений о том, кто был террористом и по какой причине он совершил преступление. От злоумышленника осталась лишь одна рука и фрагмент головы. Оперативники буквально по кусочкам собрали документы, которые были во внутреннем кармане одежды преступника. Это был паспорт на имя жителя города Горловки Донецкой области Саврасова Николая Николаевича, 1939 года рождения. Правда, так до сих пор не ясно, были ли это настоящие документы или злоумышленник использовал подложный паспорт, чтобы направить следствие по ложному следу.

Не выяснены и причины теракта. Правоохранители предположили, что таким образом недавно вышедший на свободу после десятилетней «отсидки» злоумышленник пытался увековечить себя, как уничтожителя тела Ленина. Но ничего не вышло…