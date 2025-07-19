Тульский кремль: как болота помогли создать неприступную крепость

Когда говорят «кремль», чаще всего представляют крепость на высоком холме — такую, что отлично просматривается и надёжно защищена. Но Тульский кремль не такой: он расположен в низине, у самой реки Упы, и построен был осознанно именно там. Секрет старой крепости: почему Тульский кремль построили в низине - об этом подробнее можно почитать на сайте Туристас.

Работы начались по приказу Василия III в 1507 году и завершились в 1520-м. Болота, окружающие место, стали естественным барьером — подход к стенам был труден, особенно для вражеской армии с тяжёлым снаряжением. Чтобы укрепление не провалилось в мягкий грунт, его возвели на деревянных сваях. Кремль получил девять башен, четыре из которых с воротами, и ров с водой, через который перекидывались подъёмные мосты. Такая конструкция делала его практически неприступным. В 1552 году крепость выдержала осаду Девлета I Гирея, а позже, в Смутное время, стала опорой восставших под предводительством Болотникова.

Сегодня Тульский кремль — музей под открытым небом с восстановленными стенами, храмами, выставками и зелёным парком. Он остаётся не только памятником архитектуры, но и примером, как природные условия можно обернуть в стратегическое преимущество.