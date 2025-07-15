Берлин, 1936 год. На и без того противоречивых Олимпийских играх разыгралась одна из самых громких драм в истории лёгкой атлетики. Польская бегунья Станислава Валасевич, считавшаяся фавориткой в беге на 100 метров, неожиданно оказалась на втором месте, пропустив вперёд американку Хелен Стивенс.

После финиша расстроенная Валасевич не смогла сдержать эмоций. На пресс-конференции она публично заявила, что победительница, вернее, по её мнению, победитель – мужчина, замаскированный под женщину.* (*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). В те годы не существовало современных методов определения пола. Поэтому организаторам пришлось устроить обычный медицинский осмотр победителя.

Медицинская комиссия, состоящая из ведущих немецких специалистов, после подтвердила женский пол Хелен Стивенс. Скандал постепенно затих, а золотая медаль осталась в США.

История становления Валасевич как профессионала полна интересных деталей. Так, например, она родилась еще в Российской империи в небольшой деревне Верховня, которая сейчас входит в состав Польши.

Поворотный момент в её жизни наступил с переездом вместе с родителями в США. Именно там, экспериментируя с разными видами спорта в школьные годы, она нашла своё призвание в лёгкой атлетике. Чтобы зрителям и комментаторам было проще, она взяла американское имя Стелла Уолш, под которым выступала в Штатах.

В возрасте всего 16 лет Валасевич добилась выдающегося успеха, завоевав титул чемпионки страны среди юниорок в дисциплине бег на 100 метров. Её выдающиеся достижения не остались незамеченными – представители Олимпийского комитета США проявили серьёзный интерес и выразили желание включить спортсменку в состав команды для участия в Олимпийских играх 1928 года.

Тем не менее планам помешала банальная бюрократия. Оказалось, что спортсменка всё ещё не получила американский паспорт. Власти пообещали ей документы к 21 году и следующей Олимпиаде, но в последний момент Уолш решила, что она всё-таки Валасевич, и отправилась выступать под польским флагом. Многие американцы посчитали Уолш предательницей после такого решения.

На Олимпиаде в Лос-Анджелесе она установила мировой рекорд на стометровке, став чемпионкой. Медаль она получала под именем Станиславы Валасевич.

Спустя 44 года после Берлинского забега в 1936-м история получила шокирующее продолжение. После смерти Станиславы Валасевич в 1980 году при вскрытии обнаружилось, что уже сама спортсменка, обвинявшая Хелен почти полвека назад, являлась интерсексом, что предполагает особенности развития половой системы, не соответствующие типичному делению на мужской и женский пол.

Валасевич была одной из самых успешных легкоатлеток своего времени. Она установила несколько мировых рекордов и завоевала множество медалей. Её карьера продолжалась до 1938 года, лишь тогда она ушла из спорта.

Стивенс, победившая в том самом историческом забеге, также имела успешную спортивную карьеру. Она продолжала выступать после Олимпиады и оставила заметный след в истории американской лёгкой атлетики.

Этот случай стал одним из первых в истории спорта, когда вопрос определения пола спортсменов вышел на международный уровень. Он показал несовершенство существовавших тогда методов проверки и поднял важные этические вопросы.

Это сейчас, в современной спортивной медицине, разработаны сложные системы тестирования, включающие гормональные анализы и генетические исследования. Однако даже они не всегда дают однозначный ответ, что регулярно вызывает споры в спортивном сообществе.

История Валасевич и Стивенс – напоминание о том, как сложно бывает провести чёткую границу между полами в спорте и чем это может обернуться. Она заставляет задуматься о необходимости гуманного подхода к спортсменам с особенностями полового развития и о поиске баланса между честной конкуренцией и уважением к человеческой индивидуальности. При этом не прибегая к настолько сейчас популярному равенству трансгендеров* (*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) с другими спортсменами.

Инцидент с Валасевич и Стивенс остаётся уроком для современного спорта, напоминая о необходимости справедливого подхода к каждому спортсмену в рамках гуманности. До сих пор подлинно неизвестно, знала ли Валасевич о своих «преимуществах» над соперницами в рамках спортивных дисциплин, но явно воспользоваться ими она сумела на все сто. Многие требовали пересмотреть результаты польки, однако в МОК решили ничего не менять. Остались в силе и мировые рекорды Станиславы, один из которых побили лишь в 2006 году.