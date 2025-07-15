Почему русский придворный историк выставил Ивана Грозного психопатом

Первым, кто попытался внятно и доходчиво изложить всю историю России с древнейших времён до начала XVII века, оказался Николай Карамзин, личный историк императора Александра I. Этот статус сыграл большую роль в восприятии его монументального труда. До сих пор некоторые оценки исторических событий, которые расходятся с взглядами Карамзина, считаются ошибочными. Но и сам автор был «не без греха». Так, царя Ивана Грозного он старательно выставлял психопатом.

© Кадр из фильма «Иван Грозный»

Любопытные источники

В сочинении Карамзина период царствования Ивана IV Грозного (1547-1584) «распадается» на две части. Примерно до 1560 года государь был мудрым, добрым, а правил он в соответствии с догмами православия. Время же с 1560 года и до смерти царя придворный историограф преподносит как непростое для страны, так как глава государства постепенно сходил с ума.

Николай Михайлович в своей работе ссылается на иностранные источники. Главными документами, на основе которых и были сделаны неутешительные выводы относительно состояния здоровья Грозного, стали сочинения двух немцев Таубе и Крузе. Они якобы были опричниками, но потом сбежали. Некоторые современные историки указывают на то, что достоверных сведений об этих иностранцах нет, а поэтому полагаться на их рассказы – подход, мягко говоря, не научный.

Ещё один источник, который фигурирует в сочинении Карамзина, – воспоминания английского посла Джайлса Флетчера. Правда, в Россию он прибыл уже после смерти Ивана Грозного, а описывал произошедшие события лишь на основе слухов и сплетен.

Только одна точка зрения

Можно предположить, что Карамзин осознанно ссылался на тех, кто так или иначе соответствует нужной ему линии. Примечательно, что так категоричен с царским диагнозом только Николай Михайлович. Например, Василий Татищев, пользовавшийся многими русскими летописями, на зверства Ивана IV не указывает. Вероятно, Карамзин, выставляя царя психопатом, делал это с позволения Александра I.

Со времён Карамзина и до наших дней попытки докопаться до истины успехом не увенчивались. Любая из них натыкалась на непонимание, а приверженцев альтернативных точек зрения тут же обвиняли в стремлении «реабилитировать» Ивана Грозного.