Как героя-летчика «обманом» сделали разведчиком

В разведку приходят по - разному. В основном по желанию, но иногда и вопреки. По приказу. Люди-то военные. Герой Советского Союза Иван Лезжов, поднял «бунт», когда его определили в разведку. Как он считал, определили обманом. А дело было так.

В авиационный разведывательный полк, которым командовал Лезжов, приехал «представитель Генерального штаба», как именовали его кадровики. Он подбирал кандидатов для поступления в Военно-дипломатическую академию.

Предложил войти в число кандидатов и ему, Ивану Лезжову. Иван Иванович наотрез отказался. «Представитель» не стал настаивать, только попросил написать автобиографию и отпечатать выписку из личного дела о прохождении военной службы. На том и попрощались. И Лезжов продолжал служить, не ожидая подвоха.

Через некоторое время комполка вызвал к себе рассерженный командующий армией. Лезжов клялся, что и не собирался уходить с летной работы и согласия своего не давал. «Этот представитель меня обманул», - доказывал Иван Иванович.

Командарм позвонил Главкому ВВС, но оказалось, что разведчики уже провели кандидатуру Лезжова через ЦК партии.

Пришлось убыть по месту назначения. Здесь с Лезжовым побеседовал начальник академии. Объявился и «представитель Генштаба». Он извинился и объяснил, что по разнарядке должен был отобрать в академию трех офицеров с высшим образованием. Только где ж их возьмешь?

А у Лезжова за плечами оказалось Тамбовская летная школа, фронт, 238 боевых вылетов на дальнюю разведку, звезда Героя Советского Союза, а после войны учеба на командном факультете академии ВВС. Ну какой же представитель пройдет мимо такого кандидата?

Иван Иванович упрямо хотел вернуться на летную работу. О неоднозначном поведении Лезжова стало известно в ЦК партии. Его вызвали на беседу на Старую площадь. С первого раза беседа не сложилась.

Во второй раз его уговаривали уже двое сотрудников. Иван понял: плетью обуха не перешибешь. Как скажет он позже: «Осознав, что возврат в авиацию для меня полностью отрезан, я направил свои устремления на освоение новой профессии».

В 1955 году подполковник Иван Лезжов окончил Военно-дипломатическую академию и был назначен офицером 2-го управления Главного разведывательного управления. Через два года его направили в длительную командировку в США.

Прибыв в Вашингтон, Иван Иванович приступил к изучению оперативной обстановки в столице. Совершил несколько поездок по городу. Заметил, что всюду его сопровождали машины ФБР.

Правда, вскоре наблюдение прекратилось. Но, как показала практика, расслабляться было рано. Один из сотрудников, который занимался радиоперехватом, предупредил Ивана Ивановича, что однажды услышал в эфире его голос. Это, естественно, навело на мысль, что в машине у него установлено подслушивающее устройство.

Пришлось вплотную заняться автомобилем. Вместе с двумя помощниками частично разобрали кузов «шевроле».

Труды не пропали даром, под обшивкой нашли маленький микрофон. Пришлось собрать машину заново, а потом сдать «подарок» контрразведки в компанию поддержанных автомобилей.

Так шаг за шагом Иван Иванович входил в жизнь страны.

Разумеется, главным делом разведчика Лезжова была разведка. Руководитель аппарата ждал от него ценных сведений, образцов вооружения, технической документации и многого другого, в чем был заинтересован Центр. Одна из операций, у истоков которой стоял Иван Иванович, увенчалась успехом. А началась она с обычного знакомства в маленьком ресторане.

«В ресторанчике недалеко от Бродвея»

Возвращаясь вечером домой, Лезжов заглянул в ресторанчик. Там за кружкой пива он познакомился с американцем, который представился Джеймсом. Тот рассказал, что работает в компании «Дженерал Моторс».

Иван Иванович тоже темнить не стал, признался, что он русский, из советского посольства. На всякий случай напомнил своему американскому визави, что ФБР запрещает «белым воротничкам» встречаться с иностранцами. Но Джеймс только отмахнулся, мол, я это знаю, но мне интересно с вами пообщаться.

Беседа получилась интересной и прощаясь Джеймс предложил встретиться еще раз. Иван Иванович после некоторых раздумий согласился.

Утром он доложил руководителю о своем новом знакомом. Резидент внимательно выслушал подчиненного и дал добро на следующую встречу. Судя по всему, место работы нового знакомого Лезжова заинтересовало генерала.

За несколько последующих месяцев, Лезжов четыре раза встречался с Джеймсом. Однако интересные беседы, по существу, заканчивались ничем.

Пришлось на очередной встрече намекнуть Джеймсу о практической стороне их общения. И тогда американец неожиданно и вполне открыто сказал: «В Нью-Йорке я передам вам очень ценный предмет. Скажем, где-нибудь в ресторанчике недалеко от Бродвея».

Иван Иванович доложил руководству детали их контакта с Джеймсом и получил разрешение на следующую встречу.

Теперь следовало самым серьезным образом залегендировать поездку подполковника в Нью-Йорк. Решили, что вместе с ним поедет жена и дочь. Тем более, супруга неоднократно просила мужа свозить их с дочерью в Нью-Йорк. Поскольку квартира Лезжова прослушивалась контрразведкой, эти женские просьбы оказались кстати.

В назначенное время жена, дочь, сам Иван Иванович отправились в Нью-Йорк. Они познакомились с достопримечательностями города - побывали в центральном парке, на Бродвее, походили по магазинам.

На следующий день Лезжов вышел в условленное место для встречи, и сразу же увидел Джеймса, который двигался ему навстречу. Они, не договариваясь пошли по улице, удаляясь от Бродвея. По ходу Джеймс сказал: «Ценный предмет подготовлен для передачи. Время будущий встречи тебе сообщит сотрудник военного атташе Польши и пригласит к себе. Ты получишь предмет и условия оплаты». И быстро удалился.

Возвратившись в Вашингтон, Лезжов подробно доложил о встрече. Резидент принял решение, что после звонка из польского атташата, Лезжову следует поехать туда. Ждать пришлось недолго. Поляки позвонили и пригласили на дружеское чаепитие.

Во время этого застолья помощник военного атташе Польши вручил Лезжову коробку и написал на листке бумаги стоимость и условия передачи денег.

Возвратившись в аппарат, разведчики в коробке нашли американский противоперегрузочный комплект летчика с гермошлемом.

Весьма ценное приобретение! Высокую оценку комплекту дал и Центр. Ивану Ивановичу объявили благодарность.

Разведчикам улыбнулась удача

Важнейшим направлением в разведывательной работе легального аппарата были выезды советских офицеров по штатам США. В ту пору еще не существовало космической разведки, и поэтому выявлять или уточнять нахождение того или иного военного объекта, приходилось в ходе таких выездов. Разумеется, контрразведчики всячески старались помешать работе военных дипломатов.

Подполковник Лезжов неоднократно возглавлял такие выезды. Как правило, в дорогу отправлялись вдвоем с офицером военно-морского аппарата Иваном Ивановым.

© И. Лезжов (справа) на выставке вооружений на авиабазе Эндрюс (США)

Задачи им ставились серьезные. Например, побывать в районе строительства пусковых шахт баллистических ракет «Титан», или выяснить точное нахождение позиций установок ракет «Минитмен», которые вскоре должны были войти в строй.

Тут уж следовало извернуться так, чтобы и развединформацию добыть, и контрразведчикам не подставиться.

Итак, баллистические ракеты «Титан». О них много и хвастливо писалось в американских газетах, но без указания конкретного района размещения. Лезжов и Иванов вылетели в штат Небраска, потом совершили поездку по штатам Айдахо, Вайоминг, Юта, Невада и Колорадо.

«Во время поездки, - вспоминал Лезжов, - были попытки организовать провокацию во время посещения городов, а при движении по маршрутам, сбросить нас с проезжей дороги в кювет.

В течение десяти дней поездка проходила на испытание нервов. Но самое главное, что беспокоило, мы пока не выполнили задачу по обнаружению строящихся позиций ракет».

И вот однажды разведчикам улыбнулась удача. Проезжая по границе запретной зоны, они увидели примерно в километре большую стройку. Однако «на хвосте» у них висели агенты, и потому разведчики проехали мимо горы и двинулись вперед, словно ракетные позиции их не интересовали.

Остановившись в местной гостинице, они отдохнули, а завтра утром решили дать «бой» наглым «контрикам»: оторваться от них и возвратиться в район строящихся позиций.

«На светофоре, - напишет позже Лезжов, - я разбросал автомашины агентов, выехав из города в перпендикулярном от нашего маршрута направлении. Затем в течении восьми часов мы двигались по второстепенным и даже грунтовым дорогам, прибыв в интересующий нас район после 18 часов местного времени, то есть после отъезда рабочих с объекта».

На удивление стройплощадка, огороженная забором, имела ворота, которые были широко раскрыты. Охраны не было. Разведчики сфотографировали конструкции возводимой ракетной шахты, а на другой площадке - окончание работ.

Ночь Лезжов и Иванов провели рядом с городом, где ушли от «хвоста». Утром выехали в аэропорт. Удивительно, но агенты не устраивали провокаций, просто следовали за их машиной. Столь мирное поведение «контриков» объяснилось позже. Они сопровождали разведчиков не только до аэропорта, но и летели в самолете до Вашингтона.

Видимо по их команде по прилету в аэропорту, чемоданы Лезжова и Иванова были буквально растерзаны, замки сорваны, содержимое перемешано. Скорее всего искали отснятую пленку, но не нашли.

Выполняли поставленные задачи

Еще одна поездка в штат Флорида была осуществлена разведчиками с целью изучения авиационной базы Энглин. Здесь в климатическом ангаре проводились наземные испытания самолетов при температурах от плюс 50 до минус 50 градусов.

Остановившись в одной из гостиниц города Пенсакола разведчики в четыре часа, собрав свои вещи, покинули отель. Агенты ФБР попросту проспали выезд советских офицеров.

Из Пенсаколы автомобиль разведчиков направился на северо-восток по второстепенным дорогам, чтобы подъехать к базе с тыла. Как и рассчитывали Лезжов с Ивановым, тыловая граница авиабазы не охранялась и даже не была огорожена.

Вместе с попутными местными автомобилями по рулежной дорожке они подъехали к большому ангару, с раскрытыми воротами. Внутри ангара стоял тяжелый бомбардировщик B-52. Здесь он проходил испытания. Удалось заснять ангар, самолет в нем, другие сооружения авиабазы, и незамеченными покинуть территорию.

При движении к Пенсоколе их, наконец, обнаружили агенты ФБР. Даже по движению их автомобилей чувствовалось, как они раздражены. Вскоре одна из машин перекрыла дорогу впереди, другая - сзади, слева остановилось три машины, а справа был глубокий кювет.

Тут же подъехал эвакуатор с краном, подцепил автомобиль разведчиков за передок, и кавалькада двинулась в сторону авиабазы. Остановились у штаба. К автомашине Лезжова и Иванова подошел майор и пригласил пройти к командиру авиабазы.

Иван Иванович отказался. Так началось четырехчасовое противостояние. Их вновь приглашали покинуть машину, они отказывались.

Спустя два часа автомобиль с советскими офицерами выпустили с авиабазы.

Были и другие выезды. Случались и иные провокации. Однако, несмотря на жесткое противостояние ФБРовцев, наши разведчики выполняли поставленные перед ними задачи.

Работа Ивана Лезжова в США была признана успешной. Иван Иванович получил звание полковника. В 1961 году закончилась его длительная зарубежная командировка и он вместе с семьей прибыл на родную землю.