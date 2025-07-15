Австралийца обвинили в умышленной порче «Камня Судьбы»

Жителю Австралии предъявлено обвинение в "злонамеренном причинении вреда" за то, что он разбил стеклянный шкаф с "Камнем Судьбы" - древним символом шотландской государственности.

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35-летний Арно Харикскальд Логан предстал перед судом шотландского города Перта по обвинению в вандализме. Жителя Сиднея отпустили под подписку о невыезде до слушания, которое пройдет на следующей неделе. В суде офицеры полиции заявили, что они были вызваны в музей Перта в центральной Шотландии в субботу после сообщений о мужчине, который разбил стеклянный шкаф с королевским камнем.

Блок песчаника весом 150 килограмм также известен как "Камень Скона" (Судьбы) и использовался в церемониях коронации средневековых шотландских монархов в аббатстве Скоун, недалеко от Перта, сообщает Associated Press. Он был украден английским королем Эдуардом I в XIII веке и доставлен в Вестминстерское аббатство в Лондоне, где был установлен под сиденьем коронационного кресла. С тех пор он использовался в коронациях в аббатстве: сначала английских, а затем британских монархов.

Присутствие камня в Лондоне долгое время раздражало шотландских националистов. В 1950 году он был украден из Вестминстерского аббатства четырьмя студентами университета Глазго, но был возвращен как раз к коронации королевы Елизаветы II в 1953 году. Камень был официально передан Шотландии в 1996 году, через 700 лет после его конфискации, и выставлен в Эдинбургском замке с условием, что он вернется в Англию для использования в будущих коронациях. Камень пришлось тайно и в условиях строгой безопасности перевезти в Лондон для коронации короля Карла III в 2023 году. В прошлом году "Камень Судьбы" был выставлен в недавно отремонтированном музее Перта. Власти заявили, что камень не был поврежден в результате инцидента.