Почему Китай называют «Поднебесной»

Когда говорят о Китае, эту страну часто называют Поднебесной. При этом жители этой страны вряд ли поймут, о чем идет речь. Сами они используют термин, который в переводе ближе всего к понятию «срединная земля», то есть расположенная где-то посередине. Поднебесной же Китай называют в русскоязычном мире и еще некоторых странах. Чтобы понять, почему так происходит, необходимо совершить небольшой экскурс в историю.

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Седьмой император империи Западная Хань — У-ди, правивший почти 2000 лет назад, считается одним из наиболее продуктивных монархов в истории Китая. Он существенно расширил границы империи, а также сделал официальной религией конфуцианство. Большую роль в признании этого учения сыграл придворный философ императора Дун Чжуншу.

© Император У-ди

Ученый оставил после себя множество работ, в которых описывает историю Ханьской империи и рассуждает на тему политики и религии. Самого императора У-ди он показывает как посредника между небом и населением земли. По убеждениям философа, его властелин — посланник небес и повелитель всего, что находится под небом.

© Дун Чжуншу

Высшие силы руководили императором. Они подсказывали ему при помощи природных катаклизмов — наводнений, землетрясений и ураганов, как управлять страной. Задача придворных ученых состояла в том, чтобы правильно истолковать У-ди небесные знамения. В этом деле верный Дун Чжуншу не имел себе равных.

Центр мира и повелитель всего

Так как император считался посланником небес и повелителем всего, что находится ниже, становится ясно, почему его империю называли Поднебесной. При этом своего властелина китайцы считали центром земли. Вокруг него располагалась знать, чиновники, воины и простые люди. По мнению ученых того времени, все известные и еще не открытые страны тоже были владениями императора. В том числе варвары, живущие далеко на западе.

После появления концепции, созданной Дун Чжуншу, в Китае на столетия закрепилась идея, что определение «поднебесная» точно показывает положение китайцев в мире. Отголоски этого ощущались еще в 20 веке. Известный китайский революционер Сунь Ятсен как-то сказал:

«Все, что под небом, принадлежит народу».

Это означает, что небо играло важную роль даже в идеологии, принятой относительно недавно.