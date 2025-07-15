Яд с доставкой: стоматолог отравил жену ради любовницы

Стоматолог из американского штата Колорадо Джеймс Толивер Крейг отравил свою жену Анджелу с помощью цианида, чтобы начать новую жизнь с любовницей. Инцидент произошел еще в 2023 году, когда женщина трижды за полторы недели обращалась к врачу с жалобами на головные боли и головокружение, но медики не смогли разобраться, в чем проблема.

© Unsplash

Анджела во время одного из посещений доктора в СМС-сообщении пожаловалась Джеймсу, что чувствует себя так, словно ее отравили. Однако тот ответил, что не делал ничего подобного. Позже у женщины начались судороги, а спустя несколько дней медики диагностировали у нее смерть мозга.

Правоохранители начали расследование и выяснили, что у Джеймса был секретный адрес электронной почты, с которого тот заказывал яды, а также переписывался с другой женщиной. Мужчина свою вину не признал и заявил, что у его супруги были «суицидальные наклонности».

— Джеймс не признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая убийство первой степени, подстрекательство к фальсификации вещественных доказательств и подстрекательство к даче ложных показаний. Ему грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, если его признают виновным в убийстве, — передает телеканал CNN.

Другой случай произошел в Бразилии, где женщина приготовила кекс с мышьяком и отравила своих родственников.