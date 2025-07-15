«Суд Линча по-русски»: как крестьяне творили самосуд

Практически сразу после отмены крепостного права в Российской империи провели судебную реформу. Она была призвана дать право крестьянам отстаивать свои права. Однако вплоть до прихода к власти большевиков они продолжали полагаться лишь на самосуд. Порой жестокие расправы, которые чинили русские крестьяне, шокировали даже царскую полицию.

© И. Владимиров "Расправа крестьян с комиссаром из продотряда"

Признание хуже воровства

Чаще всего крестьяне судили воров, конокрадов, прелюбодеев и тех, кто пропивал имущество семьи. Осужденных водили по деревне под смех и крики, стучали по привязанному на спине ворованному имуществу, публично пороли, истязали и даже убивали. Но всё же намного страшнее смерти был публичный позор, который фактически приравнивался к общественной гибели.

Наказания избежать всё же было можно. Для этого требовалось закатить праздник для всех жителей деревни. Так, Михайло Бухарина из Смоленской губернии осудили за кражу овса. Он решил, что лучше в содеянном признаться, предварительно пообещав «полведерки» водки. Естественно, этого оказалось мало. Захмелевшие крестьяне стали требовать «добавки».

Бухарин было попытался намекнуть, что больше у него возможности поить односельчан нет, но в ответ он тут же услышал новые обвинения. Пришлось «накрывать поляну» в очередной раз. Делал он так несколько раз, практически оставшись «без штанов». Но пьяные крестьяне угомонились, и обвинение в краже овса было снято.

Гордая воровка и жадный барин

Героиней ещё одного известного случая стала Анна Акуличева, которую обвинили в краже холста. С предъявленными обвинениями она не согласилась, а по деревне шла с гордо поднятой головой, что ещё больше разозлило судей. Её сажали под арест в амбар, таскали за волосы по земле, лупили кнутом. Было также решено выказывать в её сторону презрение. В крестьянку плевали, бросали грязь, пинали.

Под раздачу попадали также барские слуги. В Саратовской губернии в селе Долгоруково от крестьян пострадал польский агроном Станиславский, который должен был в имении двух вдов навести порядок.

Как-то крестьяне выпустили свой скот на барские земли. Станиславский попросил увести животных обратно, но те не отреагировали. Поляк начал угрожать расправой, потрясывая перед толпой ружьём. В один момент управляющий случайно нажал на курок. Раздался выстрел, а пуля ранила в живот одного из сельчан. Разъярённые крестьяне схватили поляка, насадили его на вилы, а потом ещё на протяжении нескольких часов разрывали на куски.

В итоге крестьянский бунт подавили. 34 человека повесили, более 100 отправили на каторгу. Но многие так и не поняли, за что с ними так поступили. Крестьяне были уверены – «жадный барин» получил по заслугам.