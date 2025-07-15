«Медовая ловушка»: как шантажировали знаменитых гостей острова-курорта

Почти шесть лет назад финансист и секс-преступник Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюремной камере Нью-Йорка после того, как был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и разговоры о его деятельности не утихают. Отчасти потому, что некоторые из его друзей — вроде принца Эндрю — всё ещё на свободе, несмотря на весьма сомнительную репутацию. Но дело не только в этом. Грязные факты о жизни Эпштейна продолжают всплывать. RadarOnline рассказывает об одном из них.

© Super.ru

По данным портала, «медовая ловушка» — это план, или, вернее сказать, операция, продуманная Джеффри, которая подразумевала тайную съёмку гостей его скандально известного острова в целях шантажа. Видео, на которых известные люди, включая мировых лидеров, занимаются извращённым сексом с жертвами Эпштейна (чаще всего несовершеннолетними), он использовал как инструмент манипуляции.

Название «медовая ловушка» появилось после того, как журналист Дилан Ховард назвал гостей Эпштейна наивными пчёлами, летящими прямиком в капкан.

«Он оснастил свой особняк в Нью-Йорке, свой островной курорт на Карибских островах и другие места микрофонами и камерами, чтобы записывать непристойные действия, происходившие между его гостями и несовершеннолетними девушками, которых он эксплуатировал», — рассказывал Ховард в своей книге «Эпштейн: Мертвецы не рассказывают сказки».

Все записи Эпштейн хранил на своём острове, однако что стало с ними после обысков, неизвестно.