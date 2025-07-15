Самой старой действующей компанией в мире считается японская строительная фирма Kongo Gumi. Она была основана в 578 году – задолго до появления большинства современных государств. На тот момент Европа жила в условиях раннего Средневековья, а сама Япония только начинала формироваться как единое государство.

Все началось с того, что принц Сетоку решил построить буддийский храм в Осаке и пригласил для этого мастера из корейского королевства Пэкче. Так появилось семейное предприятие Kongo Gumi, которое с тех пор вот уже 1440 лет занимается строительством храмов.

За это время компания пережила войны, землетрясения, технологические революции и смену 40 поколений владельцев из одной и той же семьи. Единственный раз, когда фирма отошла от своей специализации, пришелся на Вторую мировую войну – тогда она производила ящики для армии.

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В начале 2000-х годов из-за падения спроса и роста долгов Kongo Gumi стала дочерней компанией строительного холдинга Takamatsu. Тем не менее она сохранила имя, сотрудников и профиль, продолжая работать и по сей день.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Samatbeis.