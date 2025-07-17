Что пишут в немецких учебниках про Вторую мировую войну

После капитуляции в 1945 году немецкое общество прошло через долгий процесс осмысления. Но что признается открыто, а что замалчивается или смягчается? О том, что можно найти на страницах немецких учебников, расскажет «‎Рамблер».

Открытость в признании вины

Немецкие школьные программы с середины XX века прошли большую эволюцию. Если сразу после войны в ФРГ темой нацизма часто старались не травмировать детей или подавали ее как «трагедию народа», то с 60–70-х годов начался пересмотр.

В современных учебниках Германии подробно рассматривается ответственность страны за развязывание войны. Прямо говорится, что Германия несет вину за нападение на Польшу 1 сентября 1939 года и за разжигание мирового конфликта. Особое место уделяется агрессии против СССР, началу операции «Барбаросса», планам по колонизации восточных территорий и уничтожению местного населения.

Многие учебники сопровождают текст фотографиями разрушений, картами наступлений, цитатами из приказов нацистского командования, где напрямую говорится о планах истребления «славянских недочеловеков». Это далеко от попытки оправдать агрессию.

Почему в СССР запрещались книги о ВОВ

Темы оккупации Восточной Европы

В немецких учебниках подробно описываются события на оккупированных территориях. Уделяется внимание тому, что на востоке немецкая армия и Советского Союза проводили массовые убийства мирного населения, расстрелы, сожжения деревень.

Описаны такие акции, как блокада Ленинграда, массовый голод на захваченных территориях СССР, операции карательных отрядов. Не скрывается и то, что армия вермахта участвовала в военных преступлениях — не только отдельные нацистские структуры.

Холокост и другие геноциды

Одним из центральных элементов школьного курса является тема Холокоста. Она подробно разбирается как отдельная страница истории, не сводится только к общей теме войны.

Учебники содержат свидетельства выживших, документы, фотографии концлагерей. Подробно описывается системный характер уничтожения еврейского населения Европы.

Также рассматриваются массовые убийства цыган, политических противников, людей с инвалидностью. Эта часть исторической памяти активно поддерживается государством: посещение мемориалов и бывших лагерей — часть школьной программы.

Образ Красной армии и СССР

А тут уже начинается более сложный разговор. В современных немецких учебниках в основном признается вклад СССР в победу над нацизмом. Приводятся данные о масштабах боевых действий на Восточном фронте, численности потерь, размахе наступлений.

Но в описании войны часто встречается акцент на жестокости с обеих сторон. В немецких книгах подробно описываются не только победы Красной армии, но и темы военных преступлений, таких как массовые изнасилования в Германии в 1945 году.

В учебниках можно встретить следующие утверждения:

СССР сначала сотрудничал с нацистской Германией, заключив пакт Молотова — Риббентропа.

В 1939 году СССР оккупировал восточную Польшу и страны Балтии.

Советская оккупация Восточной Европы после 1945 года рассматривается как начало холодной войны и несвободы для этих стран.

Таким образом, в немецких учебниках формулируется двойственный взгляд. С одной стороны, признание решающего вклада СССР в разгром нацизма, с другой — критика действий советского руководства до и после войны.

Есть ли ложные заявления?

Важно уточнить: в немецких учебниках нет отрицания нацистских преступлений или попыток переложить вину за войну на СССР. Такие взгляды считаются маргинальными и не имеют места в официальных программах.

Но историки из России и других стран Восточной Европы иногда упрекают немецкие издания в «асимметричности» подачи материала. Все потому, что в них:

Подробно описаны советские репрессии и оккупация стран Балтии, но не всегда дается достаточно контекста — например, почему СССР стремился к буферным зонам после нападения Германии. Подчеркиваются отдельные военные преступления Красной армии в Германии, но не всегда достаточно говорится о жестокости немецкой оккупации на востоке. В ряде изданий термин «освобождение» заменяется более нейтральным словом «вступление» или «оккупация», когда речь о продвижении Красной армии в 1944–1945 годах.

Эти моменты не являются прямой ложью, но иногда подаются в форме упрощений или смещений акцентов. Потенциально такие заявления могут вызывать недовольство у российских историков.

Что признается честно?

Несмотря на споры, немецкие учебники в целом открыто признают ответственность Германии за начало войны и массовые преступления. Никаких оправданий нападению на СССР там нет. Указывается, что план «Барбаросса» был наступательной войной, а не оборонительной. Уроки посвящены расовой идеологии нацизма и планам «Генерального плана Ост» по истреблению и порабощению народов Восточной Европы.

Также в современных школах активно обсуждаются моральные аспекты — как нацистская пропаганда превращала обычных людей в соучастников убийств. В этом смысле Германия считается страной, которая сделала большую работу над своим прошлым. Это помогает формировать поколение, которое знает не только свою историю побед, но и трагедии, за которые несет ответственность их страна.

Ранее мы рассказывали, как стул, ухо и ведро стали причинами войн.