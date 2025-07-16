16 июля: какие праздники отмечают в России и в мире

16 июля лето переваливает за экватор — в честь этого в российских детских лагерях устраивают праздник Нептуна. В мире день посвящен одной из самых нелюбимых человечеством рептилий. В Швейцарии стартует знаменитый фестиваль классической музыки, а в Грузии отмечают День духовной любви. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 16 июля

Международный день змеи

Праздник отмечается мировым экологическим сообществом. Его задача — напомнить о важной роли этих рептилий в экосистеме Земли и развенчать популярные мифы. Например, о том, что большинство змей представляют угрозу (на самом деле, ядовиты только около 15% представителей этого вида). На территории России насчитывается около 60 видов змей, при этом опасны всего 11. Среди наиболее распространенных ядовитых — гадюки различных видов, гюрза и песчаная эфа.

Дeнь cиндpoмa лeкapcтвeннoй гипepчувcтвитeльнocти

Синдром лекарственной гиперчувствительности — это тяжелая, потенциально опасная для жизни реакция на лекарственные препараты. Важно понимать, что это не просто аллергия, а комплексное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства. Среди симптомов синдрома — кожная сыпь, лихорадка, поражение внутренних органов, анафилактический шок. Медики напоминают: не занимайтесь самолечением! Если на фоне применения медикаментов ваше самочувствие резко ухудшилось, немедленно обратитесь к врачу.

День Нептуна в детских лагерях в России

Еще во времена СССР в пионерских лагерях начали отмечать праздник Нептуна. Он связан с церемонией пересечения экватора у моряков. Чтобы символически задобрить бога морей, а заодно развлечься, они устраивают целые представления с переодеваниями и испытаниями для новичков. Эти традиции перекочевали в детские лагеря, где праздник Нептуна отмечают 16 июля — когда лето переваливает за свой экватор. К этой дате приурочивают костюмированные шествия и игры с непременным обливанием водой.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 июля в других странах

День духовной любви (Гергетоба) — Грузия. Достаточно молодой и очень красивый христианский праздник. В XX веке в мире начался тренд на достижение материальных благ, которые стали ставиться во главу угла, отодвигая на второй план духовные и этические ценности. Тогда католикос Илия II предложил установить праздник, который будет полностью посвящен Богу. Так появилась идея праздновать День духовной любви. 16 июля принято радовать близких добрыми поступками, помогать нуждающимися.

Фестиваль в Вербье — Швейцария. Каждый год в горном швейцарском городке Вербье проходит масштабный праздник классической музыки. В этом году он стартует 16 июля и продлится до 3 августа. По традиции на фестиваль съедутся как мэтры, так и молодые артисты со всего мира.

Праздник в честь Девы Кармен — Перу. Один из самых красочных праздников в стране. Он проходит на улицах города Пуакартамбо. В честь Девы Кармен де Чинча устраиваются пышные торжества, костюмированные парады, концерты и шумные фейерверки. Дева Кармен (Nuestra Señora del Carmen) — это Богоматерь с горы Кармель, почитаемый в католицизме образ Девы Марии. В Перу ее культ приобрел особые черты, смешавшись с андскими верованиями. Местные жители считают ее покровительницей метисов.

День хот-дога — США. Один из самых любимых гастрономических праздников американцев. Впервые об этом блюде заговорили в XIX веке, когда немецкие иммигранты привезли в Нью-Йорк свои кулинарные традиции. Сегодня в мире насчитывается огромное множество видов этого блюда. Среди самых экстравагантных вариаций: японские, когда в булку добавляют васаби и кимчи, таиландские — когда свиную колбаску приправляют лимонным сорго, корейские — сосиску предварительно жарят в кляре и насаживают на палочку.

Религиозные праздники 16 июля

День памяти перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси

Святитель Филипп, в миру Феодор Колычев, жил в XVI веке. Он происходил из знатного боярского рода. Изначально отец готовил его к государственной службе, но благочестивый юноша хотел посвятить себя Богу. Однажды, покинув отчий дом в одежде простолюдина, он отправился в Соловецкий монастырь, где принял постриг. Филипп прошел путь от простого инока до игумена, прославился своим благочестием, отшельничеством, добрым сердцем В 1566 году Иван Грозный настоял, чтобы Филипп принял сан митрополита Московского. Со временем святитель начал обличать жестокость царя, отказался благословлять многочисленные казни, выступил против опричнины. Иван Грозный не смог простить ему такой твердой позиции. По ложным обвинениям святитель Филипп был лишен сана, заточен в темницу и принял мученическую смерть от руки помощника царя Малюты Скуратова.

День памяти преподобных Анатолия и Анатолия, затворников Печерских

Преподобные жили в разное время, но оба были затворниками Печерскими, подвизались в Киево-Печерской лавре. Один святой скончался в XII веке и был погребен в Ближних пещерах, другой — в XIII веке и погребен в Феодосиевых (Дальних) пещерах. Оба прославились праведностью и добрым делами.

Православная церковь 16 июля также чтит память:

мученика Иакинфа Римского;

благоверных князей Василия и Константина Ярославских;

святителя Василия, епископа Рязанского;

преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских;

блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского;

преподобного Никодима Кожеезерского;

мучеников Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи;

мучеников Мокия и Марка;

преподобного Александра Константинопольского, обители «Неусыпающих» первоначальника;

святителя Анатолия, патриарха Константинопольского;

священномученика Антония (Быстрова), архиепископа Архангельского;

обретения мощей святителя Сильвестра (Ольшевского), архиепископа Омского.

Католическая церковь 16 июля вспоминает:

• пресвятую Деву Марию с горы Кармил, покровительницу кармелитов.

Народные праздники и приметы 16 июля

Мокий и Марк, Стожары

Этот народный праздник приурочен ко Дню памяти святых мучеников Мокия и Марка. В период гонений на христианство они были схвачены и за отказ принести жертву идолам подверглись мученической смерти. На Руси считалось, что в этот день легко поймать беды и несчастья, поэтому рекомендовалось не начинать новых, ответственных дел, а также соблюдать осторожность.

Второе название праздника — Стожары. Так именовали одно из самых известных и красивых рассеянных звездных скоплений Плеяды в созвездии Тельца. Если эти звезды хорошо было видны на небе, охотники отправлялись в лес за удачей. Отсутствие звезд на небе означало, что охоту лучше отложить.

Крестьяне 16 июля продолжали трудиться в полях, торопясь с покосом сена. Также в этот день активно собирали мак. Невестам на Мокия и Марка полагалось отведать макового пирога: это сулило крепкий брак, счастье и рождение здоровых детей.

Приметы

Если комары и мошки пляшут кругами — всю неделю будет стоять хорошая погода.

Пауки активно плетут сети — к солнечной погоде.

Лошади ржут в стойлах — к дождю.

Вода в колодце пошла на убыль — к длительной засухе и жаре.

Какие исторические события произошли 16 июля

622 год — начало летосчисления по исламскому календарю.

— начало летосчисления по исламскому календарю. 1439 год — в связи с эпидемией чумы в Англии король Генрих VI запретил поцелуи.

— в связи с эпидемией чумы в Англии король Генрих VI запретил поцелуи. 1643 год — голландский мореплаватель Маартен Де Фриз первым высадился на острове, который впоследствии получил название Сахалин.

— голландский мореплаватель Маартен Де Фриз первым высадился на острове, который впоследствии получил название Сахалин. 1867 — француз Жозеф Монье, бывший садовник, запатентовал армированный бетон. Сегодня это важнейший строительный материал для создания высоток.

— француз Жозеф Монье, бывший садовник, запатентовал армированный бетон. Сегодня это важнейший строительный материал для создания высоток. 1925 год — в свой первый полет отправился дирижабль «Московский химик-резинщик», спроектированный в КБ прославленного авиаконструктора Андрея Туполева.

— в свой первый полет отправился дирижабль «Московский химик-резинщик», спроектированный в КБ прославленного авиаконструктора Андрея Туполева. 1932 год — столицу Донецкой области перенесли из Артемовска в Сталино, который со временем переименовали в Донецк.

— столицу Донецкой области перенесли из Артемовска в Сталино, который со временем переименовали в Донецк. 1951 год — вышла в свет знаменитая повесть Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

— вышла в свет знаменитая повесть Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 1965 год — тоннель под Монбланом связал Францию и Италию.

— тоннель под Монбланом связал Францию и Италию. 1979 год — Саддам Хуссейн стал президентом Ирака.

— Саддам Хуссейн стал президентом Ирака. 1999 год — в авиакатастрофе погиб Джон Кеннеди — младший, сын убитого президента США Джона Кеннеди.

Дни рождения и юбилеи 16 июля

В 1872 году родился Руаль Амундсен — норвежский полярный исследователь, путешественник и первооткрыватель.

— норвежский полярный исследователь, путешественник и первооткрыватель. В 1885 году родился Николай Коновалов — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

— актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. В 1900 году родился Филипп Голиков — советский военачальник, маршал Советского Союза.

— советский военачальник, маршал Советского Союза. В 1902 году родился Александр Лурия — советский психолог, один из основателей нейропсихологии.

— советский психолог, один из основателей нейропсихологии. В 1907 году родилась Барбара Стэнвик — американская актриса, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар».

— американская актриса, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар». В 1921 году родился Ги Лярош — французский кутюрье.

— французский кутюрье. В 1928 году родился Роберт Шекли — американский писатель-фантаст.

— американский писатель-фантаст. В 1932 году родился Олег Протопопов — советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион.

Кто отмечает дни рождения