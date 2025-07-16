Как могут выглядеть инопланетяне

Микробиолог из Университета Массачусетса Джеймс Холден, изучающий организмы, обитающие в экстремальных условиях, получил задание от NASA: попытаться определить, как могут выглядеть инопланетные формы жизни. Ученый считает, что ключ к разгадке может находиться на дне земных океанов, где живут так называемые экстремофилы, сообщает New-Science.ru. Экстремофилы - это живые организмы, способные жить и размножаться в экстремальных условиях окружающей среды. Их название с латинского так и означает: "любящий экстремальные условия". Но главное - по мнению специалистов, среда обитания таких организмов может быть схожа с подледными океанами, которые, как предполагают, существуют на некоторых спутниках планет Солнечной системы. Например, на Европе - "спутнице" Юпитера.

"Мы полагаем, что на Европе могут быть условия, способные поддерживать жизнь, основываясь на данных о нашей собственной планете", - заявил Холден.

Так как все-таки могут выглядеть инопланетяне? Массовая культура сотворила их для нас в образе "зеленых" или "синих" человечков". Но насчет настоящего "портрета" в научном мире до сих пор нет единого мнения. Как считается, все зависит от условий на той или иной потенциально обитаемой планете. Скажем, на планетах, покрытых огромными океанами, это могут быть водные существа, напоминающие обитателей земных морских глубин. Там, где сильная гравитация и плотная атмосфера, - крупные, сильные и агрессивные существа. В ледяных мирах могут обитать, вероятно, только бактерии. Чтобы выжить, они могут объединяться в гигантские сети.

Та же Европа давно в центре притяжения ученых всего мира. Почему? Долгое время считалось, что спутник Юпитера покрыт многокилометровым слоем льда. Пока космический аппарат "Галилео" не обнаружил признаки существования над поверхностью Европы гейзеров. 16 декабря 1997 года "Галилео" подошел к Европе на рекордно близкое расстояние - 201 км.

А в 2012 году с помощью телескопа "Хаббл" астрономам впервые удалось получить свидетельства того, что вода на Европе может вырываться на поверхность в виде своеобразных "фонтанов". На снимках, сделанных телескопом, было запечатлено необычное светлое пятно в районе южного полюса Европы, которое вытянулось над поверхностью на высоту в 200 км. Научный анализ показал: судя по всему, это гигантский фонтан из капель и паров воды, а ее источник, по-видимому, - подледный океан Европы.

В октябре 2024 года состоялся один из самых важных космических запусков: Europa Clipper, межпланетная миссия НАСА, успешно стартовала из Космического центра имени Кеннеди. Эта звездная дорога займет несколько лет: 6-тонный космический зонд, имеющий солнечные батареи размахом 30 метров, должен достигнуть Юпитера в 2030 году. Основная научная программа продлится 109 дней. Согласно плану, аппарат облетит спутник Юпитера - Европу около 50 раз.

Надо сказать, что Europa Clipper - самый большой космический аппарат, который НАСА когда-либо создавало для планетарной миссии. Главная его цель - определить, есть ли на Европе жизнь в огромном океане, который скрывается под ее ледяной поверхностью. Чтобы добраться до Европы, зонд будет использовать две гравитационные "поддержки". Первая миссия запланирована на февраль 2025 года, во время которой он пролетит рядом с Марсом на расстоянии от 500 до 100 км. В декабре 2025 года Europa Clipper в последний раз поприветствует Землю, совершив пролет на расстоянии около 3200 км от нашей планеты. И именно этот пролет позволит зонду набрать достаточную скорость, чтобы достичь Юпитера и его спутников.

Зонд доберется до газового гиганта в апреле 2030 года, и тогда будет использовать свои 24 двигателя, чтобы остаться на орбите. В последующие месяцы Europa Clipper совершит несколько пролетов над спутниками Юпитера, в том числе над Ганимедом. Пролеты над Европой начнутся весной 2031 года и будут проходить на минимальном расстоянии 25 км от поверхности.

Если жизнь на Европе действительно существует, то, по мнению Холдена, прежде чем отправлять зонд для ее изучения, необходимо исследовать аналоги, выживающие в экстремальных условиях Земли. Первые обнаруженные инопланетные формы жизни могут быть похожи на наши родные выносливые микроорганизмы. "Мы предполагаем, что жизнь на Европе, если она существует, может напоминать наши гидротермальные микробы", - убежден ученый, который, как сообщается, с 1988 собирает образцы микроорганизмов с океанского дна и изучает их в специальной лаборатории без света и кислорода.

Для исследования глубоководных вулканов используются подводные аппараты: с экипажем и автоматические, которые погружаются на глубину более полутора километров. Потом, уже на земле, команда ученых изучает, как различные химические процессы влияют на физиологию организмов "земных пришельцев".

Например, хотя углерод, сера и железо, выделяемые земными гидротермальными источниками, способны соединяться с водородом, наука до сих пор не до конца понимает, как именно это происходит на биологическом уровне. Холден уверен, что изучение химических процессов, формирующих земные микроорганизмы, поможет представить, какие формы жизни могут существовать на Европе. В принципе, ясно одно: ученые намерены приблизить нас к ответу на один из самых интригующих вопросов: одиноки ли мы во Вселенной?