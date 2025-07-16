Тайна Александра I: почему мать императора не узнала тело своего сына

Слухи о том, что вместо Александра I похоронили другого человека, начали распространяться сразу после его официальной смерти и до сих пор не утихают.

© Дж. Доу "Портрет императора Александра I"

Александр I был еще молод и всегда пользовался отличным здоровьем. Ему должно было исполниться 48 лет 12 декабря 1825 года. Во время своей поездки на юг России в ноябре 1825 года, он внезапно заболел и лег в постель. Причина его болезни до сих пор остается неясной из-за расхождений в записях, веденных его близкими в эти дни.

Историк Натан Эйдельман отмечает, что только четыре человека были свидетелями смерти Александра I в Таганроге. И все они могли скрывать важную информацию. Первым свидетелем была императрица Елизавета Алексеевна, которая, согласно официальной версии, умерла несколько месяцев после мужа в мае 1826 года, когда она путешествовала из Таганрога в Петербург через город Белев. Существует легенда, что она на самом деле тайно ушла в монастырь, и есть письмо, отправленное ею матери, великой герцогине Баденской, в котором она выражает такое желание.

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Другими свидетелями смерти императора были царский лейб-медик Вилье, генералы Иван Дибич и Петр Волконский. Эйдельман отмечает, что Вилье, вероятно, мог скрывать правду в своих интересах. Волконский, считавшийся молчаливым, произносящим только одно слово в год - "нет", также мог знать больше, чем говорил. Иван Дибич умер от холеры в 1830 году и мог унести с собой тайну в могилу.

До сих пор неизвестна причина долгого промедления с погребением царя. Гроб с его телом был отправлен в Петербург только в марте 1826 года. По пути траурную процессию встречали толпы народа, но никто не видел тела царя. По официальной версии, гроб был закрыт, так как бальзамирование тела удалось плохо. Он был вскрыт только однажды – чтобы с умершим могли проститься члены императорской фамилии.

И тут, по некоторым свидетельствам, императрица-мать Мария Фёдоровна воскликнула: «Это не мой сын!», что было отнесено окружающими к моральному потрясению от утраты и от вида покойного. Правда, есть свидетельства прямо противоположные: Мария Фёдоровна якобы несколько раз уверенно подчеркнула: «Да, это мой сын!», как будто для того, чтобы развеять какие-либо подозрения у сомневающихся.

Как утверждал в интервью газете «Комсомольская правда» от 1 августа 2015 года известный историк, член-корреспондент РАН Андрей Сахаров, совершенно невозможно идентифицировать тело человека, о посмертном вскрытии которого в Таганроге был составлен протокол от 21 ноября 1825 года, с телом Александра I. Сам историк убеждён, на основании графологической экспертизы, что известный впоследствии в Сибири старец Фёдор Кузьмич, умерший в 1864 году, и император Александр I – одно и то же лицо.

Императору всю жизнь преданно служил его кучер Илья Байков. Он же вёз тело императора на похороны в Петербург. Сохранились строки письма жены английского посланника, которая сообщала: «Говорят, что ничто так не успокоило народ в отношении подлинной смерти императора, как то обстоятельство, что Байков лично вёз катафалк; ведь ходили толки, что император не умер, а находится в заключении, и что все эти похороны и т.п. являются подлогом. Но когда народ видел Илью, он знал, что тот никому не позволил бы себя обмануть, и что никому не удалось бы убедить его везти что-нибудь ещё, кроме тела его покойного господина». Однако именно долгая личная преданность Байкова государю позволяет усомниться в этом свидетельстве и подозревать, что кучер тоже мог быть посвящён в последнюю тайну своего господина и сыграть предназначенную ему роль.

По мнению Андрея Сахарова, вместо Александра I был похоронен его фельдегерь Масков. «Он доставил императору депеши из Петербурга и погиб буквально у него на глазах 3 ноября. Коляска, в которой ехал фельдъегерь вслед за экипажем царя, налетела на препятствие. Вылетевший из неё Масков получил перелом позвоночника и сразу умер. А на следующий день, 4 ноября, заболел сам император».

Могила Александра I всегда была пустой

Но есть версия, что могила Александра I в Петропавловском соборе является пустой. В 1921 году, по некоторым свидетельствам, большевики произвели её неофициальное вскрытие. Не обнаружив сокровищ, которые они ожидали там найти, большевики выбросили хранившиеся там останки в Неву. По другим данным, никакого тела там тоже не было найдено. Есть показания, что могила была пустой до 1864 года, когда её тайно вскрыли по распоряжению императора Александра II и захоронили в ней Фёдора Кузьмича, который и был Александром I.

Однако согласно официальному протоколу властей, когда в 1904 году, с ведома и одобрения Николая II, в Томске на могиле старца Фёдора Кузьмича было решено возвести часовню, в могиле были обнаружены нетленные мощи старца. В 1936 году большевики разрушили часовню и осквернили могилу, а в 1995 году останки Фёдора Кузьмича были обретены вновь. Таким образом, он не мог быть похоронен вместо Александра I в Петропавловском соборе.

Впрочем, ещё до этого обретения, в 1990 году Натан Эйдельман писал, подводя итог изысканиям о захоронении Александра I: «1) в 1921 году гробница Александра I была пуста; 2) отсюда с огромной долей вероятия следует, что она была пуста и до 1917 года».

О том, что высшим государственным властям СССР было известно об отсутствии чьего-либо тела в могиле Александра I, может косвенно свидетельствовать отказ советского руководства учёным в эксгумации захоронения. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева, согласно воспоминаниям Иосифа Шкловского, так ответила антропологу Михаилу Герасимову на его просьбу: «Если могила окажется пустой, это будет пропаганда в пользу монархизма!» Имелись в виду слухи о тождестве Александра I и Фёдора Кузьмича. Правда, мемуары астронома Шкловского были изданы шесть лет спустя после его смерти, что заставляет сомневаться в их полной аутентичности.

Ответить на все вопросы смогло бы только официальное вскрытие могилы Александра I, а до этого момента, частично, — генетическая экспертиза мощей Фёдора Кузьмича.