Какую зловещую тайну хранит выражение «перемывать кости»

Русский язык чрезвычайно богат на идиомы. «Перемывать кости» — одна из самых древних, и означает она «злословить», «обсуждать за спиной», «сплетничать». Молодое поколение не так часто использует это выражение, заменяя его на более современные варианты. Но те кто постарше, активно применяют идиому, даже не подозревая о ее жутком происхождении.

В древности славяне верили, что душа покидает тело не сразу. Чтобы это произошло, на захороненных костях не должно остаться плоти. Поэтому наши предки практиковали странный и не слишком приятный обряд, который ученые называют «вторичным погребением».

Тело человека, похороненное в могиле, через несколько лет откапывали. Останки извлекали из земли и раскладывали на специальном камне. Там их тщательно очищали от остатков плоти и грязи, то есть в буквальном смысле перемывали. При этом было положено обсуждать покойника.

Разумеется, говорили только хорошее — вспоминали его добрые поступки, подвиги и лучшие качества. Участвовали в этом обряде только самые близкие родственники умершего. Когда все кости становились чистыми, их снова помещали в могилу. Славяне считали, что такой ритуал поможет мертвому человеку окончательно расстаться с этим миром и уйти в другой, загробный.

Зачем перемывали кости

Как мы видим, ритуал этот страшный, не слишком приятный, но не имеющий отрицательной окраски. Но почему-то в современном языке «перемывание костей» приобрело диаметрально противоположный, негативный смысл. Как так получилось, ученые ответить пока не могут.

Ритуал вторичного погребения у нас перестали практиковать еще до принятия христианства. Это было очень давно и ученые пока не могут ответить на все связанные с ним вопросы. Существует несколько версий того, как это происходило. Одни считают, что «перемывали кости» не через несколько лет после погребения, а всего через 40 дней. Их оппоненты несогласны, ведь даже при самых благоприятных условиях, процесс разложения будет в самом разгаре.

Есть также мнение, что древние славяне считали, что тело, не избавившееся от плоти, опасно. Если после его извлечения из могилы видно, что труп разлагается слишком медленно, то это могло быть признаком проклятия. Такой мертвец вполне мог вставать из могилы и приносить живым вред. Полностью очистив кости, можно было решить проблему и избавить умершего от чар.

Не только славяне

Известно, что не только наши предки очищали кости и повторно хоронили. В древности точно также поступали евреи. В Юго-Восточной Азии «перемывание костей» практикуют и сейчас. Там даже есть такая профессия — мойщик костей. В старые времена в Италии покойников хоронили не в земле, а просто укладывали в каменный саркофаг. Это могло означать лишь то, что кости тоже очищали, когда проходило определенное время.

В некоторых регионах Мексики в День мертвых, 1 и 2 ноября, родственники приходят на кладбища, чтобы «поухаживать» за останками своих предков. Кости они моют, а мумифицированные тела переодевают в новую одежду. Считается, что это поможет лучше устроиться в загробном мире.

Тибетские «небесные похороны» тоже связаны с избавлением от плоти, но эту работу предоставляют птицам.