Почему «гламурный» генерал радуется приговору

Улыбаться, когда тебе назначают 13 лет колонии и 100 миллионов штрафа, - это странно, не так ли? Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, похитивший почти 4 млрд рублей, на оглашении приговора вел себя именно так. Он уверен в своей безнаказанности? Или у защиты нашлись новые лазейки?

Замглавы Минобороны России Тимур Иванов был приговорен к 13 годам заключения и штрафу в размере 100 млн рублей. Ему вменяли растрату в размере 216 млн рублей, которые были выделены на приобретение паромов для Керченской переправы.

Как выяснило следствие, ушлый генерал, прозванный «гламурным» за то, что никогда не был кадровым военным, присвоил разницу между выделенной для покупки судов суммой и реальной стоимостью водной техники.

Еще один эпизод, в котором обвиняют генерала, - незаконный вывод из банка «Интеркоммерц» более 3,9 млрд рублей.

Смех, конечно. Всего 13 лет за 4 млрд рублей. Через пять лет выйдет? Лучше бы по законам военного времени — трибунал и к стенке. Можно у его же собственного кирпичного особняка, - написал в своем блоге обозреватель Сергей Колясников.

21 июня против генерала возбудили третье уголовное дело по факту использования различных схем для незаконного обогащения. Всего вместе с коррупционером и вором задержано 15 генералов, последовавших по стопам Иванова.

Что грозит генералу?

Теперь уже бывшему генералу помимо лишения всех государственных наград, срока в колонии общего режима и штрафа грозит конфискация имущества. Это коснется и всех членов его семьи, которые обогащались вместе с ним.

Жена Иванова, Светлана Захарова, не стеснялась выкладывать в соцсети многочисленные снимки из роскошных путешествий. Сомнительно, что она не догадывалась о происхождении всех этих денег.

Главная вина

Тимур Иванов с момента своего ареста стал символом наглого воровства. Особый цинизм его деяниям придает тот факт, что это не просто армия недополучила деньги. Их не получили простые бойцы, которые на передовой рискуют жизнями.

Ответят ли 15 генералов и Иванов за содеянное — за простых парней, которые еще только начинали жизнь, и взрослых мужчин, которых дома ждали жены и дети?

Хочется верить, что Фемида не окажется слепой и верно взвесит на весах правосудия совершенные ворами преступления.

Хочет соскочить?

Однако, судя по последним новостям, генерал Иванов намерен выпутаться из дела и добиться снятия всех обвинений. На оглашении решения суда обвиняемый стоял и улыбался так, будто приговор его не касается.

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Колясников ранее выдвигал предположение, что генерал еще может «соскочить».

Пойдут по верхам ходоки рассказывать, какой он мудрый, и как нужен на СВО.

По верхам не пошли, но защита уже начала активную работу, приговор был обжалован.

Тимур не виновник! - с сарказмом написал Колясников.

По словам адвоката Иванова, Мурада Мусаева, генерал улыбался, потому что верит в благополучный исход. Якобы оглашенный 1 июля приговор не имеет ничего общего с результатами следствия.

Как пойдет дело дальше, покажет время.