Звезду российского бокса закопали во дворе американского дома

Карьера Сергея Кобозева в 1990-е годы развивалась словно в кино. В то время отечественные боксёры часто покидали родные края в поисках счастья. Преимущественно отправлялись спортсмены в США. За океаном Сергей громил соперников одного за другим, и ему пророчили бой с самим Майком Тайсоном, но коварная судьба свела Кобозева с мафией в Нью-Йорке.

© Федерация бокса Костромской области

Сергей родился 20 июля 1964 года в Костроме. Выступал россиянин в 1-й тяжёлой весовой категории. Мастеровитый боксёр становился обладателем Кубка СССР, а в 1989 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Афинах. Время шло, «железный занавес» пал, и перед Кобозевым открылись новые возможности. Отечественный талант решил попробовать свои силы за океаном и отправился в уже упомянутый Нью-Йорк.

Судьба Сергея напоминала захватывающий сценарий боевика: простой парень из российской глубинки, закалённый службой в Советской армии, ворвался на американскую боксёрскую арену и стал грозой местных чемпионов. Его история была настолько впечатляющей, что невольно появлялись образы сравнения с культовыми персонажами из мира кино.

Он побеждал Джона Руиса, будущего чемпиона мира, а в августе 1994 года российская звезда не просто удивила, а шокировала публику за океаном, легко нокаутировав бывшего чемпиона мира Роберта Дэниелса. Именно в том поединке Кобозев завоевал титул чемпиона США в весе до 91 кг, став первым иностранцем в истории, кому это удалось.

© Федерация бокса Костромской области

Тогда о нём заговорили все Штаты. Его менеджер, Томми Галахер, в разговорах с журналистами на регулярной основе заявлял, что сделает всё возможное для организации боя Сергея с Майком Тайсоном. В тот момент российский боксёр действительно находился на пороге становления мегазвездой.

При этом жил Кобозев весьма скромно. За поединки он получал небольшие гонорары, примерно до $ 10 тыс., что для профессионала его уровня – копейки. В связи с таким ходом событий он даже был вынужден устроиться на работу в ресторан «Парадайз».

Это заведение славилось тем, что в нём часто отдыхали криминальные элементы с постсоветского пространства – «русская мафия» в начале 90-х также пыталась завоевать себе место под солнцем Нью-Йорка. Но Сергей никогда не был замешан в каких-либо «блатных» делах. Он жил размеренную и спокойную жизнь спортсмена до одного случая…

Кобозева последний раз видели живым 8 ноября 1995 года. Со слов Елены Черских, гражданской жены боксёра, Сергей уехал в автомастерскую и не вернулся. Девушка тут же заявила в полицию.

© Личный архив Сергея Кобозева

Спустя несколько дней машину марки «Chevrolet», принадлежавшую россиянину, обнаружили у одного из бруклинских ресторанов. Её обыскали, но никаких зацепок, наводок или чего-либо ещё способного приоткрыть занавес на случившееся полицейские не обнаружили. Причина таинственного исчезновения боксёра осталась неизвестной.

Сергея искали на протяжении трёх лет, но ничего не получалось. Лишь летом 1998-го появились ужасные подробности, способные ответить на ряд вопросов.

В июле того года правоохранительные органы США задержали некоего Александра Спиченко, занимавшего одну из ведущих позиций в криминальной организации «Бригада Татарина», которую создал выходец с постсоветского пространства Ирек Мубараксин по прозвищу «Татарин». После ареста высокопоставленный член преступного сообщества, на удивление, решил пойти на сотрудничество с правосудием. В ходе следственных мероприятий он раскрыл детали трагической судьбы известного боксёра, сообщив, что спортсмен стал жертвой членов той же самой преступной группировки. Его убили.

© Федерация бокса Костромской области

Как и выстраивались догадки следствия, всё началось с конфликта в ресторане «Парадайз», где Сергей работал охранником. Александр Носов (он же – Саша Длинный), входящий в банду «Татарина», будучи пьяным, стал зачинщиком драки с музыкантами, но сразу же был побит подоспевшим Кобозевым. Разумеется, Носов затаил обиду и стал готовить план мести. И через несколько дней он приступил к его реализации. В компании двух подельников, Василия Ермихина и Натана Гозмана, он выследил Кобозева и напал на боксёра в автомастерской Бруклина.

Голыми руками справиться с чемпионом США у преступников не вышло, тогда Носов (по другим данным, Ермихин) выстрелил в спину боксёру. Ещё живого россиянина затолкали в автомобиль и отвезли в дом, который снимал Спиченко. По пути, ещё пребывая в сознании, Сергей умолял злоумышленников отвезти его в больницу, но те решили, что дело нужно довести до конца, а следы замести. Звезду отечественного бокса за рубежом закопали во дворе.

Позднее сам Спиченко указал полиции на место захоронения, а экспертиза подтвердила его показания – во дворе дома был закопан пропавший Сергей Кобозев.

Правосудие настигло Носова и Ермихина спустя годы розыска. В начале нового тысячелетия, а именно в 2001 году, состоялось судебное разбирательство, по итогам которого преступники получили максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы. Несмотря на неоднократные попытки защиты обжаловать приговор, судебные инстанции неизменно подтверждали его законность, не оставляя убийцам ни малейшего шанса на освобождение.

Особую сложность представляла поимка Гозмана, который предпринял все возможные меры для того, чтобы избежать ответственности. Совершив дерзкий побег из Соединенных Штатов Америки, преступник попытался укрыться на Украине, рассчитывая затеряться на территории постсоветского пространства. Для его розыска были задействованы международные правоохранительные структуры, включая Интерпол.

В 2005 году правоохранительным органам наконец-то удалось задержать опасного преступника аж на польской территории. Существует альтернативная версия событий, согласно которой, возможно, Шмулька (прозвище, данное Гозману соратниками по «Бригаде Татарина») принял решение сдаться добровольно.

© Натан Гозман / NY Daily News Archive

Участие в расправе над Кобозевым могло обернуться для преступника весьма суровым наказанием – от пожизненного заключения до высшей меры. Однако, согласившись на сотрудничество со следствием, Гозман сумел значительно уменьшить срок наказания.

Криминальный авторитет получил наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13 лет (данные разнятся).

История Сергея Кобозева начиналась как американский голливудский фильм о преодолении, победах, признании и достижениях, но закончилось всё далеко не хэппи-эндом – криминальная драма с ужасными последствиями.