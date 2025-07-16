Что случилось с любимой женой Сталина и почему о ее смерти спорят до сих пор

Надежда Аллилуева, вторая жена Иосифа Сталина, ушла из жизни в 31 год. Обстоятельства ее смерти подозрительны и вызывают споры до сих пор. Потомственная революционерка была верной соратницей своего супруга на первых этапах его политического пути, но в дальнейшем их отношения стали столь сложны, что привели к трагическому исходу. Как сложилась судьба второй жены Сталина и кто виновен в ее смерти — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы и начало отношений со Сталиным

Будущая первая леди СССР появилась на свет 22 сентября 1901 года в Баку. Ее отец, железнодорожный рабочий Сергей Аллилуев, был недоволен царским режимом, поэтому наладил отношения с революционерами-подпольщиками и лично с Иосифом Джугашвили. Семейное предание гласит, будто со своим будущим мужем Надя столкнулась еще в двухлетнем возрасте — Коба вытащил ее на берег, когда та оступилась и упала в воду во время прогулки по бакинской набережной.

В 1907 году семья Аллилуевых перебралась в Петербург, где товарищи по партии большевиков устроили отца в руководство одной из электроподстанций. Семья поселилась в большой квартире, которая тут же стала местом тайных встреч профессиональных революционеров. Неудивительно, что совсем юная Надя прониклась социалистическими идеями о переустройстве общества. Девочка с ранних лет принимала участие в распространении пропагандистских листовок и подцензурных книг. Также отец купил ей фортепиано, чтобы дочка приобщалась к прекрасному. Учиться ее устроили в гимназию.

Надежда Аллилуева приняла социалистическую идею в романтическом ключе. Ее любовные отношения с будущим мужем начались после Февральской революции.

Сталин вернулся из сибирской ссылки в 1917 году и поселился в Петрограде у своих старых друзей Аллилуевых. К тому времени он был вдовцом. Его первая жена Екатерина умерла от тифа еще в 1907 году. Сын Яша от первого брака жил в Грузии у родственников. Много позже дочь Сталина и Аллилуевой Светлана утверждала, что роман ее родителей вспыхнул именно в то время.

38-летний Сталин на 16-летняя дочь хозяев симпатизировали друг другу. Надежда была не против выйти за Кобу, который был старше ее на 22 года. После Октябрьской революции семья Аллилуевых переехала в Москву и поселились в Кремле по соседству с руководителями молодого советского государства. На новом месте Надежда поступила на работу в народный комиссариат по делам национальностей, который возглавлял ее возлюбленный. В партию большевиков она вступила в 1918 году.

Старшая сестра Надежды Анна рассказывала, что якобы Сталин во время Гражданской войны повез свою юную подчиненную на царицынский фронт, а по дороге туда изнасиловал ее в поезде. Однако историки считают эту историю недостоверной. В письмах мать Надежды отговаривала ее от брака со Сталиным. Но своенравная дочь, несмотря на уговоры, хотела связать свою судьбу именно с ним.

Кроме того, историки не рассматривают всерьез рассказ Анны по той причине, что женщина пережила репрессии, сидела в лагерях, ее супруга расстреляли. Она явно ненавидела Сталина и уже после того, как вышла из лагеря, начала рассказывать о страшных подробностях замужества младшей сестры.

© Надежда Аллилуева с сыном Василием, 1922 год

Семейная жизнь

В 1919 году Сталин и Аллилуева оформили брак, а в 1921 году у них родился сын Василий. Тогда же из Грузии приехал 14-летний Яков, вдобавок Сталин усыновил годовалого Артема — сына большевика, погибшего при испытании железнодорожного аэровагона. Жила семья в одном из кремлевских корпусов в четырехкомнатной квартире. Заниматься детьми у Надежды не хватало времени: она работала в личном секретариате Владимира Ленина и сотрудничала с партийными газетами и журналами. Это вызывало неприятие у ее мужа, который смотрел консервативно на роль женщины в семье. По одной из версий, Аллилуеву исключили из партии в 1921 году именно с подачи властного супруга. Однако позже ее членство в РКП(б) восстановили.

Поводы для ссоры между ними порой возникали из-за незначительной мелочи. Современники вспоминают такой эпизод: Сталин обиделся и перестал разговаривать с женой. Она понимала, что муж чем-то очень недоволен, но не могла взять в толк, в чем причина. Вскоре ситуация прояснилась — Сталин полагал, что супруги в браке должны называть друг друга на «ты». Но Надежда продолжала обращаться к мужу на «вы» в связи с разницей в возрасте.

Несмотря на портящиеся отношения, в семье родилась дочь Светлана. Это произошло в 1926 году. Многочисленные гувернантки и няньки смягчали бытовые трудности, поэтому Надежда решила поступить в Промышленную академию. Сталин был против, полагая, что жене нужно заниматься воспитанием детей. Помогло вмешательство крестного Аллилуевой Авеля Енукидзе, который на тот момент являлся крупным партийным функционером. Он обратился к Серго Орджоникидзе, и вместе они уговорили Сталина разрешить жене продолжить образование.

Аллилуева не афишировала свой брак. Во время обучения в Промышленной академии никто из ее однокурсников не знал, что учится с женой вождя. Когда Надежда узнала об аресте восьми ее однокурсниц, она позвонила главе ОГПУ Генриху Ягоде и потребовала немедленно их освободить. Тот ответил, что ничего уже не может сделать, поскольку арестованных уже нет в живых. По его словам, они скоропостижно скончались в тюрьме от инфекционной болезни.

Попытка обсудить с мужем положение дел в стране окончилась ссорой. Сталин велел жене перестать вмешиваться не в свое дело.

Еще одной причиной для размолвок была ревность Надежды: ее оскорблял тот факт, что Сталин проводит время с другими женщинами — актрисами, балеринами, да и просто первыми встречными. Вот, например, отрывок одного из писем, которое Надежда послала мужу, отдыхавшему в Сочи:

«Что-то от тебя никаких вестей... Наверное, путешествие на перепелов увлекло или просто лень писать. (...) О тебе я слышала от молодой интересной женщины, что ты выглядишь великолепно».

Также известно, что Аллилуева страдала от сильных мигреней. В письме матери она писала: «У меня адская головная боль, но я надеюсь, что она пройдет».

© И.В.Сталин (на первом плане слева) с женой Надеждой Аллилуевой (справа) на пикнике в лесу с друзьями. Начало 1920-х годов

Роковой вечер

Частые головные боли закрепили в Надежде неприятие к шумным застольям, спиртным напиткам и всему остальному, что усугубляло ее состояние. Сталин, напротив, любил находиться в кругу единомышленников и общаться с ними в неформальной обстановке под сильным градусом. Аллилуева выходила из себя, когда ее принуждали к подобным посиделкам и заставляли пить вино.

7 ноября 1932 года советский народ с размахом отмечал 15-ю годовщину Октябрьской революции. На Красной площади состоялись официальные мероприятия по этому поводу — военный парад и демонстрация трудящихся. Сталин приветствовал народ с трибуны мавзолея, а его супруга проходила по площади в первом ряду колонны Промышленной академии, где она тогда училась.

Следующим вечером празднование продолжалось. Советские лидеры собрались за столом в квартире Ворошиловых. Тогда и произошла сцена, имевшая трагические последствия.

Как писала в книге воспоминаний Светлана Аллилуева:

«Отец сказал ей: «Эй, ты, пей!». А она «всего-навсего» вскрикнула вдруг: «Я тебе не «Эй!» — и встала, и при всех ушла вон из-за стола».

Присутствовавший на банкете Вячеслав Молотов назвал иную причину ссоры:

«У нас была большая компания после 7 ноября 1932 года на квартире Ворошилова. Сталин скатал комочек хлеба и на глазах у всех бросил этот шарик в жену Егорова. Я это видел, но не обратил внимания. Будто бы это сыграло роль. Аллилуева была, по-моему, немножко психопаткой в это время. На нее все это действовало так, что она не могла уж себя держать в руках. С этого вечера она ушла вместе с моей женой, Полиной Семеновной. Они гуляли по Кремлю. Это было поздно ночью, и она жаловалась моей жене, что вот то ей не нравилось, это не нравилось».

Вернувшись домой, Надежда тут же прошла в спальню. Сталин уехал ночевать на дачу, или, по другой версии, пришел засветло и заснул на диване в кабинете. Утром няня Светланы и экономка пошли будить хозяйку и обнаружили ее лежащей на полу с пулевой раной в сердце. Рядом был пистолет «Вальтер», который несколько лет назад Надежде привез в подарок из Германии ее брат, Павел Аллилуев, советский военный деятель. Женщины перенесли тело на кровать, затем позвонили Полине Жемчужине и Авелю Енукидзе, которые сообщили вождю, что он овдовел.

10 ноября состоялось прощание с «активным и преданным членом партии тов. Надеждой Сергеевной Аллилуевой», как говорилось тогда в газетных некрологах. Сталин находился в числе тех, кто присутствовал в почетном карауле у гроба. Дочь Светлана вспоминала, что он, «подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, ушел прочь». Молотов же в своих мемуарах вспоминает, что на похоронах Сталин плакал и упрекал себя, что не смог уберечь жену. Другие вспоминают, что «перед закрытием гроба Сталин жестом попросил подождать, не закрывать крышку. Он приподнял голову Надежды Сергеевны из гроба и стал целовать».

© Надежда Аллилуева, 1920-е годы

Версии случившегося

Согласно главной версии, вторая жена Сталина покончила с собой в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года. Но из-за отсутствия внятной официальной информации о причинах скоропостижной смерти молодой супруги вождя по стране расползлись разные слухи.

Существует гипотеза, будто Аллилуева погибла насильственной смертью. Супруга лидера финских коммунистов Айно Куусинен передавала рассказ одного из врачей, укладывавших покойницу в гроб:

«Вдруг врач Н. сделала нам знак и молча указала на большие темные пятна на шее покойницы. Мы их осмотрели и, обменявшись взглядами, пришли к выводу: Надежда Аллилуева была задушена!»

По мнению Куусинен, к смерти женщины причастен ее муж.

Некоторые вмешивают в это дело политику. Будто Надежда сошлась с троцкистами, проходя обучение в Промышленной академии, и они ей открыли глаза на происходящие в стране по вине Сталина. Она якобы не могла смириться с той политикой, которую под руководством ее мужа проводили большевики и которая привела к страданиям миллионов простых людей.

По словам Светланы Аллилуевой, Надежда оставила предсмертную записку:

«Мама оставила ему письмо… Очевидно, она написала его ночью. Я никогда, разумеется, его не видела… Но оно было, об этом мне говорили те, кто его видел. Оно было ужасным. Оно было полно обвинений и упреков. Это было письмо отчасти политическое. И, прочитав его, отец мог думать, что мама только для видимости была рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом с оппозицией тех лет».

Предсмертное письмо, которое Аллилуева оставила мужу, было им уничтожено сразу после прочтения, поведали Светлане неназванные информаторы.

Другую версию случившегося предлагает Никита Хрущев:

«Надя [покончила с собой] из-за оскорбления, нанесенного ее женскому достоинству».

В своих мемуарах он приводит интересную информацию: Аллилуева якобы звонила в ту ночь на сталинскую дачу в Зубалово и узнала от дежурного охранника, что ее муж находится там с некоей женщиной. Хрущев даже упомянул фамилию жены одного из крупных чинов Красной армии Гусева, присутствовавшего на том вечернем застолье.

Также есть третье объяснение тому, что Надежда Аллилуева решила покончить с собой. По словам современников, к этому ее подтолкнула тяжелая болезнь. Приемный сын Сталина Артем рассказывал:

«Мне было 11 лет, когда ее не стало. У нее были дикие головные боли. 7 ноября она нас с Василием привела на парад. Минут через двадцать ушла — не выдержала. У нее, судя по всему, было неправильное сращивание костей черепного свода, и в подобных случаях самоубийство не редкость».

Что точно произошло в кремлевской квартире в ночь на 9 ноября уже не узнает никто. Сталин действительно горевал о смерти супруги. Он часто приходил на Новодевичье кладбище и подолгу сидел у ее могилы. Однажды вождь вспомнил гибель жены и признался в кругу близких людей о значении этого события:

«Меня она искалечила на всю жизнь».

© Памятник на могиле Надежды Аллилуевой на Новодевичьем кладбище в Москве

Светлана Аллилуева в книге воспоминаний «Двадцать писем к другу» написала: