Почему хан Батый переименовал Козельск в «Злой город»

В конце марта 1238 года началась оборона города Козельска от Батыя и его приспешников. Жители сопротивлялись врагам на протяжении семи недель, что позволило им войти в историю как мастера оборонительной тактики. Батый же, поняв, что осуществление задуманного обошлось ему слишком дорого, назвал Козельск «злым городом».

Неприступная крепость

С момента своего основания Козельск имел огромное стратегическое значение. Населённый пункт называли «городом, смотрящим на Восток». Располагался же он на границе Руси – дальше обитали враждебные русским племена. Естественно, у такого географического положения были и свои минусы. Редкий враг проходил мимо Козельска. Батый, хан Ахмат, Наполеон, Гитлер – вот неполный список военачальников, от чьих войск приходилось обороняться городу.

В случае с Батыем местным жителям сразу стало понятно – стоять на защите родного города нужно до последнего. Всем было хорошо известно, что захватчики пленных не берут. В городе в тот момент княжил двенадцатилетний князь Василий. «Хоть наш князь молод, но отдадим жизнь свою за него, и здесь славу света сего примем, и там получим небесные венцы от Христа Бога», – решили козельцы.

Город располагался на высоком холме и был окружён со всех сторон водой: с востока текла река Жиздра, с запада от холма – Другусна. Таким образом, подобраться к Козельску ни с западной стороны, ни с восточной было нельзя. А для защиты с севера жители прорыли искусственный канал.

Также Козельск был обнесён защитным насыпным валом, деревянным частоколом с башнями, откуда стреляли лучники.

Стёр с лица земли

На протяжении почти двух месяцев отважным жителям удавалось отражать нападения татаро-монгольских захватчиков. Город был взят только после того как на помощь Батыю подоспели войска монгольских военачальников Кадана и Бури – потомков самого Чингисхана. Козельцы открыли главные ворота и вышли, чтобы дать отпор врагам, вооружённые одними лишь мечами. Все 300 защитников города погибли, но с собой они «прихватили» около 4 тысяч монгольских воинов.

Батый, разозлённый внушительными потерями, превратил город в руины, а также приказал именовать Козельск «злым городом». В монгольской армии упал боевой дух, и чтобы его хоть как-то поднять, Батыю пришлось отказаться от завоевания русских княжеств, а довольствоваться лишь половецкими степями.