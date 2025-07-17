Как СССР, США и Англия установили новый миропорядок

80 лет назад, 17 июля 1945 года в пригороде Берлина открылась Потсдамская (Берлинская) конференция — третья и последняя официальная встреча лидеров трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции («большой тройки») во Второй мировой войне. Чем она отличалась от Ялтинской конференции, состоявшейся в феврале 1945 года? Что представлял собой послевоенный Ялтинско-Потсдамский мир и существует ли он до сих пор? Когда на самом деле закончилась холодная война и кто в ней победил? На эти и другие вопросы «Ленте.ру» ответил заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин Московской школы экономики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор Виктор Кувалдин.

Последняя встреча союзников

«Лента.ру»: Чем Потсдамская конференция отличалась от Ялтинской? Только ли изменением состава участников?

Виктор Кувалдин: Конечно, изменение состава участников играло свою роль. Незадолго до окончания конференции вместо Черчилля, проигравшего парламентские выборы, во главе британской делегации встал новый премьер-министр Эттли. Но главная перемена произошла раньше в составе американской делегации, которую возглавил новый президент Трумэн, сменивший умершего в апреле 1945 года Рузвельта. Это были совершенно разные фигуры, чьи взгляды на послевоенное устройство мира сильно различались.

Например, Рузвельт считал, что стабильность послевоенного мира будет обеспечивать своеобразная команда глобальных полицейских — пять постоянных членов Совета Безопасности ООН: США, СССР, Великобритания, Франция и Китай. В отличие от своего предшественника, Трумэн к такой перспективе относился скептически.

Присутствовавший на Потсдамской конференции будущий многолетний глава советского МИД Андрей Громыко позднее вспоминал, что «на заседаниях за круглым столом не хватало теплоты». Насколько решающим в обсуждении ключевых вопросов был фактор личных взаимоотношений руководителей стран — победительниц во Второй мировой войне?

Этот фактор был важным, но не определяющим. Главным было то, что война в Европе закончилась и ситуация принципиально изменилась. Как Соединенные Штаты, так и Советский Союз своим основным противником считали нацистскую Германию, а не милитаристскую Японию.

Теперь Третий рейх был повержен, и все понимали, что разгром Японии — это только вопрос времени. Исход Второй мировой войны был для всех очевиден

Почему в Потсдам не пригласили Шарля де Голля или других представителей Франции?

Вряд ли могла идти речь о других делегатах от Франции, поскольку тогда ее мог представлять только де Голль. Мне кажется, это объясняется тем, что генерала сильно недолюбливали американцы. Возможно, их раздражали его сложный характер и специфическая манера поведения. Да и вообще отношения Соединенных Штатов и Франции в XX веке были далеки от идиллии.

К тому же в 1945 году Франция оказалась в двусмысленном положении. С одной стороны, это была разгромленная и униженная страна, одну часть которой гитлеровцы оккупировали в 1940 году, а во второй установили марионеточный режим Виши. С другой стороны, в годы Второй мировой войны во Франции и ее обширных колониях действовало движение Сопротивления, которое возглавлял де Голль.

Участники Потсдамской (Берлинской) конференции (слева направо): премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, глава правительства СССР Иосиф Сталин

Но в любом случае было ясно, что вклад Франции в окончательную победу над нацистской Германией был гораздо скромнее, чем СССР, США и Великобритании. Думаю, это стало еще одной причиной того, что представителя Франции не пригласили на Потсдамскую конференцию.

Новый биполярный мир

Почему после Потсдама больше не было личных встреч лидеров СССР, США и Великобритании, хотя необходимость мирного урегулирования в Восточной Азии с участием Китая после разгрома Японии была очевидна?

Чтобы любая встреча состоялась, нужно обеспечить присутствие на ней всех участников. Сталин крайне неохотно куда-либо ездил по соображениям безопасности. Как известно, за все время своего долгого правления он лишь дважды покидал пределы СССР — для поездок в Тегеран в 1943 году и в Потсдам в 1945-м. Захотел ли бы он снова отправиться в заграничное путешествие — большой вопрос.

Правда, был другой неочевидный вариант: собрать лидеров «большой тройки» после Потсдама в Москве или в каком-нибудь другом месте на территории СССР. Согласились ли бы на это лидеры США и Великобритании в условиях стремительного ухудшения отношений с Советским Союзом — другой большой вопрос.

Что касается Китая, то там в 1945 году царило двоевластие, которое вскоре вылилось в гражданскую войну между правящей националистической партией Гоминьдан во главе с Чан Кайши и коммунистами под руководством Мао Цзэдуна. Соединенные Штаты в Китае поддерживали националистов, а советские симпатии были на стороне коммунистов, поэтому было неясно, кого из них следует приглашать на встречу в верхах и в каком качестве.

В Восточной Азии после окончания Второй мировой войны вообще сложилась очень непростая ситуация. В этом регионе мира в бывших европейских колониях (во Вьетнаме, Индонезии, Малайе) началась национально-освободительная борьба за независимость. В этом вопросе державы-победительницы занимали разные позиции, поэтому вряд ли они могли о чем-то договориться.

Удалось ли в Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений найти баланс интересов всех победителей во Второй мировой войне, на что так надеялся Рузвельт?

Конечно, нет. Если бы это удалось, то, по-видимому, и холодной войны не было бы. Я думаю, что сама задача поиска такого баланса в тех условиях была нереалистичной.

Почему?

После Второй мировой войны подошел к концу старый миропорядок, который создавался под эгидой Великобритании еще после наполеоновских войн. В своих работах я называю его либерально-колониальным. Этот миропорядок был либеральным для метрополий — нескольких западноевропейских стран, а для их владений, занимавших большую часть земного шара, он был колониальным. Такой исторический кентавр.

После 1945 года закономерным образом встал вопрос, на каких основах будет создан новый послевоенный мир

И тут столкнулись два диаметрально противоположных представления о нем. На Западе взамен прежнего либерально-колониального миропорядка сформировалась новая американоцентричная модель мироустройства, которую я поименовал дирижистско-интеграционной.

В Восточной Европе, Китае и Северной Корее под эгидой Советского Союза установилась социалистическая система, которую у нас называли народной демократией. Поскольку каждая из общественно-политических систем претендовала на глобальное доминирование, то расхождения между ними носили принципиальный характер.

Трудности послевоенного мира

После Потсдама произошла целая серия кризисов: королевская забастовка во второй половине 1945 года и свержение монархии в конце 1947 года в Румынии, Иранский кризис и скандальный референдум в Польше в 1946 году, коммунистический переворот в Чехословакии в 1948 году. Можно ли считать все эти драматические события свидетельствами неизбежности холодной войны и несовместимости этих двух глобальных проектов, о которых вы сейчас сказали?

В целом — да. Только отмечу, что Иранский кризис 1946 года принципиально отличался от послевоенных кризисов в Восточной Европе. Там они возникали из-за политики советизации, которая сначала проводилась Москвой в относительно мягких формах, а потом все более ужесточалась.

Провозглашение Мехабадской республики. Иран, 1946 год

Но в Иране ситуация была иная. После окончания англо-советской оккупации этой страны Сталин поддержал попытки создания на ее территории государственных образований местных курдов и азербайджанцев, однако был вынужден отступить, когда встретил активное сопротивление не только иранского шаха, но и поддержавшего его Запада.

В чем отличия Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений от предшествовавшей ей Версальско-Вашингтонской системы?

Ялтинско-Потсдамская система была призвана открыть дорогу в мир второй половины XX века, тогда как Версальско-Вашингтонская система пыталась сохранить и закрепить распадающийся прежний миропорядок, сложившийся еще в XIX веке. Тогда глобальную политику определяла небольшая группа западноевропейских государств, в первую очередь Великобритания и Франция.

Ялтинско-Потсдамская система, по крайней мере в ее ялтинских замыслах, была рассчитана на строительство прочного послевоенного мира. Предусматривалось, что в нем могли бы сосуществовать две разные общественно-политические системы — капиталистическая и социалистическая.

Ялтинско-Потсдамская система должна была обеспечить формирование нового послевоенного мира. И этот мир действительно появился на свет, несмотря на все свои родовые травмы

В одном из своих предыдущих интервью вы назвали Версальско-Вашингтонскую систему инвалидом с рождения.

Версальско-Вашингтонская система зафиксировала результаты Первой мировой войны, но имела серьезные изъяны. Она оказалась очень неустойчивой, в ней изначально были заложены мины замедленного действия. Уже в 1919 году США по своему экономическому весу сравнялись со всей Европой. На проигравшую Германию были наложены очень тяжелые репарации, которые неизбежно превращали ее в реваншистскую страну.

Сторонницы нацистской партии в одном из немецких городов собрались для торжественной встречи Адольфа Гитлера. Германия, начало 1930-х годов

Система межгосударственных финансовых отношений оказалась очень запутанной, так как накопленные за годы Первой мировой войны долги страны-победительницы (Великобритания, Франция, Италия) пытались выплатить за счет репараций с Германии. В Центральной Европе был разрушен обширный общий рынок, охватывающий территории бывших Германской и Австро-Венгерской империй. В результате Версальско-Вашингтонская система просуществовала менее двух десятилетий и в конечном итоге привела ко Второй мировой войне.

Если вернуться к Ялтинско-Потсдамской системе, то следует отметить один важный аспект. Порожденный ею антагонизм двух социально-политических систем постепенно сглаживался, и со временем оба глобальных проекта научились относительно мирно сосуществовать.

Есть, например, точка зрения уважаемого итальянского историка Ди Нольфо, что холодная война по существу закончилась со смертью Сталина в 1953 году. По его мнению, после этого сформировалась новая система международных отношений, которую он назвал конкурентной. Идея интересная, но дискуссионная. Скажем, у меня к этой концепции есть немало возражений.

Когда случилась разрядка

Можно ли назвать характерной особенностью Ялтинско-Потсдамской системы не только политико-идеологическое соперничество двух сверхдержав и холодную войну, но и взаимное ядерное сдерживание?

Да, но ядерное сдерживание тоже не сразу появилось. Испытания советской атомной бомбы прошли только в августе 1949 года. Президент Трумэн и все американское руководство возлагали большие надежды на атомное оружие, полагая надолго остаться единственными его обладателями в мире.

Но даже после появления советского ядерного щита в США долго считали, что в случае обмена ядерными ударами они смогут нанести СССР неприемлемый ущерб, а не наоборот. Это представление было положен в основу американской Джоном Фостером Даллесом.

Ядерный паритет между СССР и США был достигнут только на рубеже 1960-1970-х годов?

В конце 1960-х. Как только две сверхдержавы достигли ядерного паритета, между ними начались серьезные переговоры об ограничении стратегических вооружений.

А после них разрядка и подготовка к Хельсинкскому совещанию по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года.

Вы правы, эти процессы шли одновременно. Но существует точка зрения, что на самом деле разрядка началась в середине 1950-х годов по инициативе послесталинского руководства — сначала Маленкова, а потом Хрущева.

Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев, брат президента США Милтон С. Эйзенхауэр и вице-президент США Ричард Никсон (крайний справа) у киоска с бесплатной пепси-колой на открытии выставки «Промышленная продукция США» в парке «Сокольники» во время знаменитых кухонных дебатов. СССР, Москва, 24 июля 1959 года

Действительно, курс на мирное сосуществование двух общественно-политических систем был провозглашен на XX съезде КПСС в 1956 году и стал официальной доктриной Советского Союза. В общем, историки до сих пор дискутируют о том, когда именно началась разрядка.

Есть и другое мнение: что разрядка 1970-х годов стала концом первой холодной войны. А вторая холодная война началась в декабре 1979 года с принятием двойного решения НАТО и вводом советских войск в Афганистан. Своего апогея она достигла осенью 1983 года после уничтожения южнокорейского Боинга над Сахалином и крупномасштабных натовских учений Able Archer 83.

Здесь основное различие — по сравнению с тем, что я вам до этого сказал, — состоит в том, как оценивать ситуацию середины 1950-х годов. Можно ли потепление отношений СССР с Западом в это время считать первой разрядкой, а то, что было в 1970-е годы, — ее продолжением? Я думаю, что для этого есть все основания.

Но вы правы, в конце 1979 года, после принятия двойного решения НАТО и ввода советских войск в Афганистан случилось «второе издание» холодной войны. Это было связано с внешнеполитическим курсом нового американского президента Рейгана, хотя в общей форме этот курс был сформулирован в 1980 году — в последний год правления Картера.

«The Cold War Is Over»

28 января 1992 года президент США Джорж Буш-старший, выступая перед Конгрессом с очередным ежегодным посланием, торжественно объявил, что «милостью Божьей Америка выиграла холодную войну». Но впервые о завершении холодной войны тот же Буш и Горбачев вместе заявили во время встречи на Мальте в декабре 1989 года. На ваш взгляд, когда на самом деле закончилась холодная война и не присвоили ли США победу в ней?

О подлинной дате окончания холодной войны историки и политологи тоже спорят до сих пор. Я как-то спросил об этом Михаила Сергеевича Горбачева, с которым работал долгое время, и он ответил так:

Мы ее закончили вместе с Рейганом

Давайте вспомним, что Рейган, гуляя в мае 1988 года по Красной площади, признал, что его хлесткое определение Советского Союза как «империи зла» относилось к другому времени и другой стране.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время прогулки по Красной площади. СССР, Москва, 31 мая 1988 года

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, прилетев в Вашингтон в ноябре 1988 года и выйдя из самолета, сразу заявила журналистам:

The Cold War Is Over («Холодная война закончена»)

Поэтому точка зрения, что завершение холодной войны следует относить к 1988 году, имеет не меньше оснований, чем любая другая.

Но, конечно, есть и иные мнения. Как вы правильно заметили, одни связывают окончание холодной войны со встречей Горбачева и Буша на Мальте в конце 1989 года, когда они оба заявили, что больше не считают наши страны противниками. Другие связывают это событие с распадом СССР в декабре 1991 года. Существует и такая точка зрения, что на самом деле холодная война никогда не заканчивалась и продолжается по сей день.

А что вы думаете насчет подлинного исхода холодной войны?

Я считаю, что в трудных условиях, имея на руках слабые карты, ее вничью закончил Горбачев еще до распада Советского Союза.

Что вам дает основания так полагать?

Мой логика рассуждений очень проста. Я не верю, что в случае реальной победы Соединенных Штатов в холодной войне они бы взяли и просто так отпустили нашу страну с миром.

Президент США Джордж Буш-старший и председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев во время визита американской делегации на советский круизный лайнер «Максим Горький». Мальта, 3 декабря 1989 года

Если бы такое случилось, то они сделали бы все для того, чтобы в юридически обязывающей форме зафиксировать наше поражение. И предъявленные России требования были бы более жесткими, чем условия Версальского мирного договора для Германии в 1919 году. Как минимум у нас точно отобрали бы весь ракетно-ядерный арсенал и не позволили бы занять место Советского Союза в Совете Безопасности ООН.

Как известно, ничего подобного не случилось. И так получилось ровно потому, что на самом деле СССР не проиграл холодную войну

Миф о победе США в ней придумал Буш, чтобы выиграть президентские выборы 1992 года и переизбраться на второй срок. Как мы знаем, у него это не получилось, но выдумка американского президента, сочиненная им в пылу внутриполитической борьбы, с тех пор утвердилась в головах многих людей как на Западе, так и у нас в стране.

Но почему эту выдумку Буша охотно подхватили здесь, в России? Теперь стало общим местом считать нашу страну проигравшей в холодной войне.

Потому что уже в 1992 году стало ясно, что Ельцин и его команда полностью провалились со своими преобразованиями. Естественно, им понадобилось какое-то оправдание, чтобы удержаться у власти.

В этой ситуации миф Буша о поражении нашей страны в холодной войне пришелся как нельзя кстати. Мол, какие к нам претензии, если Горбачев проиграл холодную войну? Очень удобное объяснение, только оно плохо согласуется с реальностью.

Стратегия ди Лампедузы

Существует ли сейчас Ялтинско-Потсдамская система или она прекратила свое существование после завершения холодной войной и распада СССР в декабре 1991 года?

Думаю, что Ялтинско-Потсдамская система приказала долго жить еще осенью 1989 года, когда в восточноевропейских странах так называемой народной демократии прошла серия бархатных и не очень бархатных революций, а также рухнула Берлинская стена.

Ночь с 9 на 10 ноября 1989 года у Берлинской стены. Накануне быстро распространилась новость о том, что правительство ГДР начнет выдавать выездные визы всем желающим отправиться на Запад. Эта новость была неверно истолкована в том смысле, что граница отныне открыта для всех, после чего пограничники ГДР не смогли остановить желающих принять участие в разрушении стены, с 1961 года разделяющей Восточный и Западный Берлин

После этих событий мировая социалистическая система прекратила свое существование как проект глобального масштаба. Вскоре бывшие социалистические страны Восточной Европы влились в западноцентричную систему, которая в своих основных чертах сохраняется по сей день.

Как можно назвать нынешнюю систему международных отношений, сменившую Ялтинско-Потсдамскую?

Американоцентричный глобальный мир.

Однополярный?

При рождении — да, но сейчас мир уже не является однополярным, с 1991 года он серьезно трансформировался. Сегодня в нем постепенно выкристаллизовываются черты некоего симбиоза однополярности, биполярности и многополярности. Это то, к чему мы теперь движемся.

Все предыдущие системы международных отношений заканчивались чередой локальных военных конфликтов, а затем и большой войной, на руинах которой формировались новые правила игры. Означает ли это, что слом нынешней системы, сменившей Ялтинско-Потсдамский мир, тоже будет сопровождаться глобальными потрясениями?

Какие-то потрясения вполне возможны, но перспектив глобальной войны, сопоставимой по масштабам и последствиям с двумя мировыми войнами XX века, я не вижу. И дело тут не только в наличии ракетно-ядерного и другого оружия массового поражения как сдерживающего фактора для многих международных игроков.

В этом году обрисовалась новая особенность современной международной ситуации. Главным разрушителем той американоцентричной системы, в которой мы существовали с 1989 года, теперь выступают сами Соединенные Штаты.

Сокрушитель номер один современного миропорядка — президент США Дональд Трамп

Это уже нечто новое. Полагаю, что он это делает не ради разрушения как такового. На мой взгляд, Трамп таким образом пытается переформатировать всю систему международных отношений, в рамках которой будет вновь надежно обеспечена американская гегемония, только на новой основе.

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прощаются после пресс-конференции по окончании саммита G7 в Биаррице. Франция, 26 августа 2019 года

Здесь уместно вспомнить слова Танкреди Фальконери, одного из главных героев романа «Леопард» итальянского писателя Джузеппе Томази ди Лампедузы:

Раз мы хотим, чтоб все осталось как есть, нужно, чтобы все изменилось

Но демонтаж и сборка миропорядка — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Конечный результат может сильно разочаровать Дональда Трампа и его поклонников.