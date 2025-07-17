Рыбак выжил в схватке с крокодилом, ткнув рептилию в глаз

В Малайзии рыбак Деннис Карон сумел выжить после атаки крокодила в озере Маруди, информирует The Independent Singapore. Происшествие случилось во время лова рыбы совместно с братом и соседями, когда Карон нырнул в воду, чтобы высвободить зацепившуюся сеть.

Рептилия атаковала 39-летнего мужчину, однако Деннис не поддался панике и, согласно рассказу его племянницы, оказал яростное сопротивление. Очевидцы, находившиеся в лодке, заметили происходящее и принялись стучать по борту судна, чтобы спугнуть хищника.

Ключевую роль в спасении рыболова сыграли его собственные действия: ему удалось ударить крокодила в глаза. Несмотря на сломанную руку и многочисленные повреждения, Карону хватило сил отбиться от нападавшего хищника.

Пострадавшего оперативно транспортировали в медицинское учреждение прибывшие спасатели. Жители окрестностей обращают внимание на учащение случаев агрессии крокодилов по отношению к человеку в данной местности.

Отмечается, что это уже третий аналогичный инцидент за недавний период, и во всех ситуациях потерпевшим удалось сохранить жизнь, благодаря попыткам травмировать глаза нападавших животных.