Сколько платили советским «стукачам»

В Советском Союзе для доносчиков не было фиксированной зарплаты. Кто-то действительно, «сливая» ценные сведения, мог вполне неплохо заработать. А для кого-то деньги не считались главным «бонусом», так как на кону стояла жизнь. При этом сотни тысяч граждан СССР закладывали своих соседей, коллег, приятелей и вовсе бесплатно, повинуясь гражданскому долгу или идейным соображениям.

Сколько их?

Впервые статистические данные о количестве доносчиков в стране были получены благодаря наркому внутренних дел Николаю Ежову. В донесении Иосифу Сталину он писал, что в СССР общее количество осведомителей достигает полумиллиона человек. Конечно, далеко не каждый из них мог рассчитывать на ежемесячную зарплату, но агентам – «резидентам» – платили около 300 рублей. Кроме того, они могли рассчитывать на компенсацию «издержек» (организация пьянок, покупка подарков). В лагерях стукачам за доносительство платили от 40 до 60 рублей, но такое занятие считалось рискованным. Если доносчиков разоблачали, то их, как правило, убивали или же калечили.

Стукачи «барабанили» на своих практически в каждой сфере деятельности советского государства. Естественно, если платить всем, то и разориться можно. Поэтому в ход шла система привилегий. Стукачам могли разрешить выехать за границу (в то время это для многих было неосуществимой мечтой), помочь сделать карьеру.

Никто не застрахован

Доносчиком мог в годы советской власти стать абсолютно любой. Если человеком заинтересовались в КГБ, то отказать в сотрудничестве он уже не мог. Кандидата сотрудники комитета ставили перед выбором: или он соглашается «сливать» информацию, или ему «перекрывают кислород» (иными словами, на успехи в дальнейшем при таком раскладе ему рассчитывать не приходилось).

Были свои информаторы и у милиции. С 1945 года «смотрящие» за рядовыми доносчиками официально получали в среднем 500 рублей ежемесячно. За эти деньги требовалось не только поставлять ценные сведения, но и расширять сеть стукачей.

Также рядовые доносчики могли получить вознаграждение. Для этого опер должен был написать соответствующий рапорт о выделении средств на «информационное обеспечение». Через некоторое время требовалось, правда, приложить отчёт о проделанной работе с подписью самого информатора.