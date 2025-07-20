Чем живет Кунсткамера Петербурга после 300 лет истории

Кунсткамера в Санкт-Петербурге, долгое время известная как «музей диковинок», переживает значительное обновление. Здесь появляются новые экспозиции, идёт реставрация здания, а коллекции становятся доступны в цифровом формате. Всё это делает музей современным, понятным и интересным для широкой аудитории. От уродцев к цифровым турам: чем живёт Кунсткамера Петербурга после 300 лет истории - об этом подробнее на сайте Туристас.

К 9 июня 2025 года, ко дню рождения Петра I, в башне Кунсткамеры открылись два новых зала: один посвящён старинной обсерватории, другой — знаменитому Готторпскому глобусу, некогда считавшемуся техническим чудом. Осенью 2024 года начал работу зал, посвящённый Ломоносову, где представлены его личные вещи, мозаики и приборы, а современные технологии создают эффект погружения в атмосферу XVIII века. Весной 2025 года открылась выставка о работе музея в годы Великой Отечественной войны — о подвальной обсерватории, жизни под бомбёжками и науке, продолжавшейся даже в осаждённом Ленинграде.

В ближайшие месяцы начнётся ремонт фасадов и крыши, на который выделено более 90 миллионов рублей — он не помешает посетителям. Для тех, кто не может приехать лично, действует «Цифровая Кунсткамера» — сайт с виртуальными 3D-турами по залам и экспонатам. Благодаря этому музей становится всё более доступным и современным, сочетая уникальное наследие с технологиями и сохраняя живой интерес к науке, открытиям и истории.