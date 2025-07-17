Многие историки, историографы и философы сходятся во мнении, что история России – это история постоянных войн. За годы существования у нашей страны было огромное количество противников, некоторые из которых стали «постоянными».

Швеция

Противостояние русских и шведов началось в XII веке, когда они не поделили Восточную Прибалтику. В 1323 году вроде бы удалось договориться – Карелия осталась за Россией, а Финляндия – за Швецией. Но Прибалтика всегда оставалась камнем преткновения в отношениях двух стран. Нанести сокрушительное поражение шведам, после которого они стали менее амбициозными, смог только Пётр I. В 1721 году Российская империя победила в Северной войне, а Швеция утратила своë былое могущество. Скандинавская страна и позже неоднократно пыталась взять реванш, но ни к чему, кроме как к территориальным потерям, это не приводило.

Турция

Кровопролитные войны с Османской империей Россия вела чуть ли не на регулярной основе с XVI века и вплоть до начала XX века. Поделить же страны всё никак не могли Северное Причерноморье, Северный Кавказ (а потом и Южный). Также Россия отстаивала право судоходства на Чёрном море и боролась за уважение чувств верующих христиан на территории Османской империи. Некогда могущественное государство перестало существовать после Первой мировой войны. В создании же Турецкой Республики далеко не последнюю роль сыграл Советский Союз. Если бы не Владимир Ленин, то сегодня управлять Эрдогану было бы нечем и некем.

Польша

Ещё один «исторический противник» – Польша. Соседство всегда порождало территориальные споры, а польские имперские амбиции не позволяли решать возникающие вопросы мирным путём. В 1815 году Польша стала частью Российской империи, что, конечно же, привело к росту русофобии. Только после революции Польша обрела долгожданную независимость, но после окончания Великой Отечественной войны вновь оказалась в зоне влияния Советского Союза.

Кроме того, три раза Россия воевала с Германией, по четыре – с Францией и Японией. Было также три военных конфликта и с Китаем.