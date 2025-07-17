«Примаки»: в каких случаях русские мужья брали фамилию жены

Традиционно, после заключения официального брака, женщина принимает фамилию своего мужа. Однако, некоторые отступают от этого правила. В настоящее время это обусловлено, в основном, бюрократическими процедурами, так как людям лень менять десятки документов. Иногда, даже мужчина может взять фамилию своей супруги. Хотя такие случаи относительно редки, они встречаются даже в историческом прошлом.

Смена фамилии при браке простолюдинов

На самом деле, даже в бывшем Советском Союзе и Российской Империи, традиция принимать фамилию мужа после свадьбы не была распространена повсеместно. Ярким примером является Грузия, где женщины, в большинстве случаев, остаются со своей родной фамилией, но при этом передают родовое имя отца ребенка по наследству. Это связано с особыми, сакральными отношениями грузин к истории своего рода и фамилии.

Среди незнатных русских, отступление от традиции было редким явлением, и чаще всего фамилии жен брали те, кого называли «примаками». Примак - это крестьянин, который после свадьбы уходил жить в дом невесты. Отношение к таким людям в русской деревне было двояким. Считалось, что примаками становились социально неблагополучные члены деревенской общины, которые стремились получить имущество тестя.

Однако это мнение несправедливо, и уход мужчины из родного дома к семье жены мог быть обусловлен уважительными причинами. Например, если у пожилой крестьянской пары нет сыновей, а есть только дочь, то принятие в свою семью молодого мужчины может облегчить тяжелую работу по хозяйству. Примаки переставали быть ассоциированы с биологическими родителями и становились частью семьи жены. Когда крестьяне начали получать фамилии после отмены крепостного права, примаки в большинстве случаев принимали фамилии жен.

Еще одной причиной, по которой мужчины отказывались от своих фамилий, было их неблагозвучие. Даже в настоящее время, если фамилия звучит неприлично или двусмысленно, лучше выбрать нейтральный вариант, который достался от жены, чтобы защитить своих детей от будущих насмешек сверстников.

Смена фамилии при браке в аристократической среде

Разумеется, отношение к фамилии у простонародья и аристократии сильно отличалось. И, если фамилия, данная крестьянину, просто помогала отличить его от толп других Иванов и Изосимов, то дворянская фамилия – это совсем другое. Ведь она давала право на власть.

Мужчины-дворяне не могли так просто избавиться от своей родной фамилии, но это не означает, что они не брали фамилии своих жен. Такое практиковалось при определенных обстоятельствах, но только фамилией жены они дополняли свое имя, не отказываясь от своей родной фамилии. Случаи такие, однако, не были чрезвычайно распространенным явлением и, как правило, к этому прибегали только в том случае, когда жена оказывалась представителем знатного и особо прославленного рода. Чтобы не дать славному имени кануть в небытие, родовое прозвище жены становилось составной частью фамилии.

Приведем пример: могущественный когда-то род Полевых пресекся в 1707 году, так как не осталось ни одного живого его представителя по мужской линии. Однако личным распоряжением Петра Великого было велено род сохранить, поэтому когда последняя из Полевых вышла замуж за дворянина немецкого происхождения по фамилии Балк, то на свет появилась двойная фамилия, писать которую следовало через дефис.

В родословной книге московского дворянства, в VI томе сохранилась соответствующая запись: