Кто и по какому поводу сказал: «Главное — не победа, а участие»

О том, что «главное — не победа, а участие», слышали наверняка все. Особенно хорошо с ней знакомы участники соревнований и олимпиад, причем не только спортивных. Многие считают, что это народная мудрость, но это не так. У этой крылатой фразы есть автор. Более того, с ней связана интересная и даже драматическая история.

Главную в мировой истории утешительную фразу сказал барон Пьер де Кубертен. Считается, что произнес он ее на открытии летней Олимпиады 1908 года в Лондоне. Но эта информация лишь отчасти правдива. Дело в том, что сказаны эти слова были бароном, но не на открытии игр, а в конце. И произнес он их по особому случаю, который стал сенсацией.

Олимпиада 1908 года была не чета нынешним. Достаточно лишь сказать, что продолжалась она с 27 апреля по 31 октября, то есть более полугода. Это была первая масштабная Олимпиада, в которой участвовали 2000 спортсменов из разных стран мира. Первая в истории России золотая олимпийская медаль получена была именно здесь!

© Главный вдохновитель Олимпийский игр барон Пьер де Кубертен

В программе игр были десятки видов спорта, но особо внимание зрителей было приковано к марафону. 55 легкоатлетов из 16 стран вышли на старт 24 июля. Среди участников был 22-летний итальянец Дорандо Пьетри. Этот парень сегодня вряд ли имел бы шанс попасть на Олимпиаду, ведь его стаж занятий спортом составлял всего 4 года. Тем не менее Пьетри был бегуном от бога и успел завоевать первые места на нескольких серьезных первенствах.

День, который выбрали для марафонского забега, был аномально жарким. Дорандо Пьетри мужественно прошел большую часть дистанции, но за 3 километра до финиша его хватил тепловой удар. Несмотря на это, спотыкаясь и шатаясь, итальянец первый выбежал на дорожку стадиона, где находилась финишная черта. До победы оставались какие-то жалкие 500 метров.

© Олимпийскиq стадион в Лондоне. Судьи помогают встать Пьетри

Но Пьетри, неожиданно для всех, остановился, растерянно оглянулся и побежал… в обратную сторону! Потерявшего ориентацию в пространстве спортсмена остановили и указали ему правильное направление. Дорандо исправился, но ноги его больше не слушали. Он 5 раз упал и каждый раз публика думала, что он больше не встанет.

Судьи, нарушая правила, помогали молодому человеку вставать и он продолжал свой бег. Чтобы пройти последние 500 метров, спортсмен потратил 10 минут! Но Пьетри все же пересек финишную черту первым, с солидным отрывом от ближайших соперников. Казалось, победитель очевиден, но не тут то было. Из-за того, что итальянцу несколько раз помогали, мнения судей разделились.

Часть арбитров была за то, чтобы отдать победу атлету, пришедшему вторым. Это был американец Джон Хейз. Он пришел к финишу гораздо позже Дорандо Пьетри, но ему никто не помогал. Пока в судейской комнате шла дискуссия, зрители не находили себе места. Среди гостей Олимпиады был писатель Артур Конан Дойл, «отец» Шерлока Холмса. Литератор тогда работал репортером в одной из лондонских газет. Он описал сложившуюся ситуацию так:

«Величайшие усилия итальянца никогда не будут вычеркнуты из истории спорта независимо от решения судей».

Увы, решение судей было не в пользу Пьетри и золотую медаль получил американец. Но не спешите сетовать на несправедливость и жалеть итальянского спортсмена. Он не стал чемпионом, но стал настоящим героем Олимпиады 1908 года! Его воля к победе впечатлила не только зрителей, но и организаторов игр.

© Дорандо Пьетри и его «приз зрительских симпатий»

Его имя облетело все издания планеты и упоминалось чаще, чем имя официального победителя. Фанаты Пьетри скинулись и отлили ему золотой кубок — точную копию того, что получил чемпион. О нем слагали песни и писали рассказы. Это был настоящий триумф.

Через несколько дней после марафона в соборе Святого Павла прошла торжественная служба. Приехавший из США епископ произнес речь, в которой были такие слова:

«Настоящая Олимпиада дает нам только один надежный урок: сами игры лучше, чем гонка и награда. Святой Павел говорит нам, как мало значит награда. Наша награда — не та, что тленна, но та, что нетленна; и хотя только один может получить лавровый венец, все могут участвовать в равной радости состязания».

Главный вдохновитель Олимпийский игр барон Пьер де Кубертен запомнил это. Через несколько дней, на правительственном банкете, он процитировал мудрого епископа. А от себя добавил ту самую фразу: «Главное — не победа, а участие».

Что касается самого Дорандо Пьетри, то его спортивная карьера была короткой. Он выступал еще три года, но успел одержать немало громких побед. После этого он завершил свою карьеру и исчез из поля зрения. Известно, что жизнь его прервалась рано. Герой Олимпиады умер в возрасте 56 лет от инфаркта.