Зачем Белорусская и Украинская ССР пытались стать членами НАТО

В истории XX века сохраняется загадочный эпизод, который бросает вызов общепринятому пониманию холодной войны: попытка Советского Союза вступить в НАТО в марте 1954 года, когда альянс только начал формироваться как военный барьер против «советской угрозы». Этот шаг, предпринятый в разгар нарастающего глобального противостояния, кажется парадоксальным, но он отражает сложные геополитические расчеты Кремля. Почему СССР, только что создавший собственный буфер из восточноевропейских стран, подал заявку на членство в НАТО, включая отдельные заявки от Украинской и Белорусской ССР? Каковы были истинные намерения Москвы — пропаганда, стратегический манёвр или реальная попытка разрядки? Отвечает историк Роман Осипов.

"Хотим в НАТО"

После Второй мировой войны, когда союзники по антигитлеровской коалиции праздновали победу, отношения между СССР и Западом начали стремительно ухудшаться. Создание НАТО в 1949 году стало сигналом: США, Великобритания и их европейские партнёры видели в Советском Союзе потенциального агрессора. Фултонская речь Черчилля в 1946 году обозначила «железный занавес», а блокада Западного Берлина в 1948 году лишь усилила геополитическую напряжённость. СССР, в свою очередь, стремился к безопасности и восстановлению разрушенной экономики, но вместо обещанного продолжения ленд-лиза получил заморозку помощи.

31 марта 1954 года СССР направил официальные ноты США, Великобритании и Франции с предложением рассмотреть его членство в альянсе, а также отдельные заявки от Украинской и Белорусской ССР. Этот шаг сопровождался предложением общеевропейского договора о коллективной безопасности, что указывает на стратегический замысел.

Какие были мотивы

Эксперты расходятся во мнениях о том, насколько серьёзно Москва относилась к этой инициативе. Одной из ключевых фигур в разработке плана был Андрей Громыко, тогдашний эксперт МИД, который предлагал использовать членство для изменения характера НАТО изнутри. Историки предполагают, что основной целью было не столько реальное присоединение, сколько демонстрация миролюбия перед мировой общественностью. СССР хотел показать, что именно Запад, отвергнув предложение, несёт ответственность за эскалацию конфликта.

Однако есть и более глубокие мотивы. Советское руководство опасалось милитаризации Западной Германии, которая рассматривалась как потенциальный член НАТО. Вступление ФРГ в альянс в 1955 году стало бы серьёзной угрозой для восточных границ СССР. Подав заявку, Москва надеялась либо предотвратить это расширение, либо получить гарантии невмешательства в дела Восточной Европы.

Некоторые исследователи, включая британского историка Джеффри Робертса, считают, что Сталин и Молотов допускали возможность саботажа НАТО изнутри, наложив вето на ключевые решения альянса.

Запад, однако, не поверил в искренность намерений. Ответ НАТО был категоричен: членство СССР невозможно без соблюдения демократических стандартов и открытости оборонных планов, что было нереалистично для советской системы. Этот отказ стал триггером для создания Варшавского договора в 1955 году — зеркального ответа на НАТО.

Попытка разрядки

Многие современные аналитики склоняются к тому, что заявка 1954 года была в первую очередь пропагандистским манёвром. Советский Союз хотел выставить себя сторонником мира, обвиняя Запад в агрессии. Однако есть и альтернативный взгляд: возможно, это была попытка разрядки напряжённости, которая могла бы изменить ход истории. Михаил Липкин, директор Института всеобщей истории РАН, отмечает, что в Кремле прорабатывались различные сценарии, включая успешное вступление и переформатирование альянса.

К сожалению, холодная война уже определила свои правила. Отказ Запада укрепил советскую позицию о необходимости собственного военного блока, а последующие попытки сближения (например, при Андропове в 1983 году или Ельцине в 1991 году) так и не привели к реальному диалогу. Сегодня, анализируя этот эпизод, мы видим, как недоверчивость сторон упустила шанс на более раннюю разрядку.