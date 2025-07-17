Что народ примечал на Месяцев день

Православные сейчас вспоминают обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. В народном календаре это Афанасьев день, Лунный праздник или Месяцев день.

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Лунным его называли потому, что по Луне судили о будущем урожае. Если месяц скрылся за облаками, то будет сделано много заготовок на зиму. Также на Луну выводили смотреть подрастающих парней, чтобы они набрались силы. А девушки с помощью Луны зазывали женихов. Для этого выходили в полночь на улицу, распускали волосы и трижды крутились вокруг своей оси. Согласно приметам, месяц поможет устроить личную жизнь.

Месяцевым день прозвали за то, что наступало ответственное время перед сбором урожая. И день этот отмечали: готовили застолья, приглашались гостей, можно было в это время проводить смотрины. В этот день нельзя было грустить, садиться за стол с плохим настроением. Считалось, что такой настрой сохранится на целый месяц. Не занимались тяжелым трудом и не сидели в одиночестве.

Если в ночь на 18 июля ярко светит Луна, осень будет теплой и сухой. Если листья к небу смотрят - жди сильную засуху. Рожь созрела - и улов будет хорошим. Дождь начался до полудня - еще сутки лить будет.