Что означает выражение «филькина грамота» и причем здесь Иван Грозный

Устойчивое выражение «филькина грамота» знакомо всем. Значение его тоже не вызывает никаких вопросов. В русском языке это выражение означает бестолковый, неправильно подготовленный документ, не имеющий правовой силы. А вот его происхождение для многих остается загадкой.

© Я. Турлыгин «Митрополит обличает Ивана Грозного»

Применяется выражение филькина грамота не только в быту, но и на высоком политическом уровне. Считается, что оно появилось в 16 веке с подачи самого Ивана Грозного.

Царь и митрополит

Период истории 1564–1572 год известен в истории как опричнина. Царь Иван Грозный при помощи преданных себе людей искоренял влиятельных оппозиционных бояр. Попадало «под горячую руку» немало случайных людей, поэтому политику государя одобряли не все.

Царь Иван Грозный и митрополит Филипп

Одним из главных противников репрессий был митрополит Филипп, до принятия сана известный как Федор Колычев. В 1566 году ему, еще игумену Соловецкого монастыря, предложили стать митрополитом. Колычев согласился, но поставил Ивану Грозному условие — он прекращает террор. Царь отказался, но игумена церковная верхушка все равно вынудила принять предложение.

Хотя Иван IV и отказался идти на компромисс, после принятия Филиппом сана репрессии утихли. Полностью опричнина не остановилась, но казней и убийств стало гораздо меньше. Затишье воцарилось всего на 1,5 года, а в 1566 году резня возобновилась с еще большей силой.

Митрополит не побоялся обвинить царя в тирании, чем настроил его против себя. Последней каплей для Ивана Грозного стала обличительная речь, произнесенная высоким духовным лицом в Успенском соборе. В один из дней царь с опричниками пришел в храм и попросил у Филиппа благословения. Но митрополит не только не дал его, но и начал стыдить царя, обвиняя его в жестокости.

© Опричники

Монарх пришел в ярость, после чего Филиппа лишили высокого сана и сослали в монастырь. Но твердый духом Колычев не отступился и продолжал донимать царя письмами. В них он просил Ивана одуматься, проявить христианское милосердие и остановить машину убийств.

Письма митрополита из ссылки

Конечно, на царя послания опального митрополита не оказывали никакого действия. Царь насмешливо называл ссыльного Филькой, а его письма — «филькиными грамотами». Этим выражением Иван Грозный подчеркивал ничтожное значение обращений некогда главного церковника Руси.

© А. Новоскольцев "Последние минуты жизни митрополита Филиппа"

Участь Филиппа была печальной — в 1569 году его убили прямо в тверском монастыре. По официальной версии, его лишил жизни сам Малюта Скуратов — главный опричник и правая рука царя во всех кровавых делах. Считается, что Скуратов задушил уже немолодого митрополита подушкой в его келье.

Митрополита Филиппа Русская православная церковь почитает как святого. В 1650-х годах его мощи торжественно перенесли из тверского монастыря в Москву. В честь этого состоялся крестных ход, во главе которого шествовал сам царь Алексей Михайлович Тишайший. Несмотря на канонизацию Филиппа, выражение «филькина грамота» осталось в русском языке. «Фильками» еще долго называли простофиль и безграмотных людей.

Другая версия происхождения выражения «филькина грамота»

Есть еще одна версия происхождения выражения. Некоторые исследователи уверены, что «филькина грамота» появилась в русском языке задолго до Ивана Грозного. Филимон, или попросту Филька, было очень распространенным простонародным именем.

Очень часто это имя красовалось под челобитными, адресованными царю или прошениями к боярам. Крестьяне писали письма безграмотно и несвязно, поэтому их в насмешку стали называть «филькина грамота». Не исключено, что Иван Грозный использовал эту известную фразу в качестве каламбура, а не имея в виду именно Филиппа.