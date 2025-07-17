Царские телохранители: почему правителей России охраняли наемники-иностранцы

В XVI-XVIII веках наша страна пережила немало драматических событий. В результате, страшась заговорщиков из числа соотечественников, которые могут замышлять что-то против монарха, московские цари часто нанимали иностранцев в качестве личных телохранителей. Как правило, это были профессиональные военные из стран Западной Европы.

Зачем нужны иностранцы?

В Московском государстве каждый дворянин считался военным. Получая от самодержца земельный надел, он был обязан нести службу. Выстроенные по такому принципу вооруженные силы могли решать лишь ряд основных задач по обеспечению обороноспособности страны, но они не годились для выполнения деликатных дел, таких как секретные операции, поиски возможных заговорщиков или охрана царя.

В условиях смуты и тотального подозрения монархи предпочитали доверять свою безопасность иностранным наемникам, работающим за солидное денежное вознаграждение, чем своим приближенным, которые вполне могли сами претендовать на престол или тайно работать на политических противников.

Профессиональных военных из стран Западной Европы русские правители нанимали либо в качестве личных телохранителей, либо как специалистов в артиллерийском и инженерном деле. Первым такую практику ввел Иоанн IV Васильевич (1530-1584 годы), прозванный Грозным. Сначала монарх перестал доверять родовитым боярам, опасаясь заговора, затем усомнился в преданности остальных приближенных, даже собственных опричников.

Во второй половине XVI века при дворе Иоанна IV начала формироваться так называемая «иноземная гвардия». В общей сложности московскому царю служили около 1200 наемников из Западной Европы. Они делились на подразделения в зависимости от национального состава. Например, шотландской ротой командовал Джеймс Лингет, а голландский офицер Захариус Глизенберг возглавлял кавалерию. Основную же часть «иноземной гвардии» составляли выходцы из германских земель, были также датчане и шведы. Все наемники жили в Немецкой слободе, которую местные люди называли Болвановкой.

Итальянский купец Рафаэль Барберини, побывавший в 1565 году на пиру у Грозного царя, отметил присутствие во время этого увеселительного мероприятия около 20 немецких дворян, находившихся на службе у русского монарха. Очевидно, иностранные наемники обеспечивали личную безопасность Иоанна IV, стараясь не бросаться при этом в глаза.

Дело в том, что официальные охранники царя, которых называли «рындами» (не путать с судовым колоколом), исполняли по большей части представительские функции. Они стояли облаченными в парадную одежду по обеим сторонам от трона с серебряными топориками или бердышами. Эту почетную обязанность поручали высоким и статным юношам из знатных родов. Такая традиция повелась со времен великих князей московских, должность рынды просуществовала до времен Петра I (1672-1725 гг.), который счел подобных охранников пережитком прошлого и заменил их лейб-гвардейцами Преображенского полка.

Естественно, рынды не могли в полной мере обезопасить царя от заговорщиков. Они были частью придворного антуража. Поэтому обязанности личных телохранителей русских монархов исполняли профессиональные наемники-иностранцы.

В Смутное время

Затем эту традицию продолжили и другие русские правители. Так, Борис Годунов (1551-1605 гг.), опасавшийся заговора не менее своего предшественника, сформировал из наемников образцовую дружину. Их лояльность царь обеспечивал щедрым жалованьем и различными привилегиями.

В Смутное время иностранные военные пользовались большим спросом на Руси. Армия Лжедмитрия I подошла к Москве в июне 1605 года. Многие наемники, ранее воевавшие против сторонников самозванца, поспешили примкнуть к «царевичу Дмитрию». Они объяснили свои действия присягой на верность Борису Годунову, которую не могли нарушить до смерти царя.

Лжедмитрий I принял наемников в свою армию. Учитывая их специфический опыт, самозванец организовал из иностранцев три роты по сотне бойцов в каждой. В их обязанности входила личная охрана претендента на российский престол. Командирами трех рот наемников были назначены: уроженец Курляндии Матвей Кнутсон, шотландский офицер Альберт Вандтман и военный из Франции Жак Маржерет.

Впрочем, не все иноземцы ринулись служить Лжедмитрию I. Около 500 наемников вернулись на родину, покинув Россию в Смутное время. Присягнувшие самозванцу тоже не были ему верны. В мае 1606 года, когда восставшие москвичи пришли убивать Григория Отрепьева, лишь один телохранитель-немец погиб вместе с ним, потому что решил защищать нанимателя от толпы.

Примечательна судьба вышеупомянутого капитана Альберта Вандтмана, который стал еще одной жертвой Смутного времени. Он и несколько десятков иностранцев сражались на стороне Лжедмитрия II, некоторое время шотландец даже занимал должность воеводы в Калуге, но затем самозванец заподозрил Вандтмана в измене и приказал казнить.

Иноземский приказ

Беспокоила личная безопасность и представителей династии Романовых, занявших российский престол после Смутного времени. Практика привлечения иностранцев для охраны монарших особ продолжилась. В 1624 году был создан Иноземский приказ – особое государственное учреждение, которое должно было обеспечивать прибывающих в Россию наемников всем необходимым: жильем, жалованьем, обмундированием и т.п.

Царю Алексею Михайловичу (1629-1676), которого называли Тишайшим, потребовалось усилить свою охрану в связи с проведенной им церковной реформой. Многие подданные были недовольны изменой «старой вере». Отдельные ярые раскольники всерьез угрожали самодержцу расправой.

Так совпало, что Тридцатилетняя война, продолжавшаяся в Европе с 1618 по 1648 годы, буквально опустошила многие страны. Тысячи мужчин, которые умели только воевать, остались без заработка. Они отправились в Россию из Германии, Австрии, Шотландии, Швеции, Англии и Дании, узнав о приличном жалованье, которое щедро выплачивал русский царь.

Охранниками Алексея Михайловича становились только наиболее профессиональные воины. Царя постоянно сопровождали более 40 телохранителей. Они ничего не знали о церковной реформе и внутренних распрях, поэтому никак не могли быть связаны с заговорщиками. Это особо ценил самодержец.

Поскольку форму и амуницию иностранцам сразу после приезда выдавал Иноземский приказ, они не особо отличались от русских военных. Правда, лучше разбирались в военном деле в силу опыта, полученного в ходе Тридцатилетней войны.

Впрочем, Алексей Михайлович полагался не только на наемников. Вокруг Московского кремля и других резиденций царя днем и ночью дежурили стрельцы. Около 500 человек постоянно стояли с заряженными пищалями в карауле.

Время империи

В начале своего правления Пётр I, как известно, расправился со стрельцами. Поэтому охрана монарших резиденций была поручена лейб-гвардейцам Преображенского и Семеновского полков. Несмотря на любовь ко всему европейскому, государь-император возложил обязанности личных телохранителей не на иностранных наемников, а на денщиков, которых назначал из числа своих многочисленных друзей.

Последующие правители России также охранялись гвардейцами, которые часто становились участниками заговоров. Из всех императоров, восходивших на престол в XVIII веке, только Пётр III Федорович (1739-1762 гг.) полностью поручил свою безопасность иностранцам. Возле резиденции «Ораниенбаум» были расквартированы голштинские войска.

Эти немецкие военные были своего рода личной армией Петра III. Впрочем, иностранные телохранители не спасли императора от заговора, организованного его супругой, известной под именем Екатерины II (1729-1796 гг).