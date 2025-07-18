Инструкция для трибунала: как в СССР фиксировали преступления нацистов

В 2025 году Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для побед на фронте, работы в тылу, помощи раненым и беженцам с 1941 по 1945 год советской властью были приняты сотни нормативных актов. Война заставила серьезно перекроить правовое поле страны. «Парламентская газета» рассказывает об архивных документах, определявших жизнь на фронте и в тылу от начала немецкого вторжения до Великой Победы. Читайте каждую пятницу в печатной версии нашего издания и на сайте PNP.RU. Сегодня рассказываем об инструкции Совнаркома о расследованиях злодеяний фашистов и об истории нападения на один из госпиталей в Карелии, который разделил отношение красноармейцев к финнам на «до» и «после».

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Виновников определяли пофамильно

Преступления и ущерб, которые нацисты нанесли гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям, устанавливают и определяют республиканские, краевые или областные спецкомиссии. Об этом говорится в Инструкции о порядке установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, одобренной Совнаркомом 17 июня 1943 года.

В районах военных действий такие расследования, согласно инструкции, производили органы прокуратуры при содействии командования Красной армии. Установлению и учету подлежали факты убийства мирных людей, пыток, «учиненных немецко-фашистскими оккупантами и их сообщниками над беззащитными людьми — женщинами, детьми и стариками» и над военнопленными, а также факты увода советских граждан «в немецкое рабство».

При установлении фактов злодеяний необходимо было «обязательно указывать и выявлять виновников преступлений», причем не только исполнителей, но и подстрекателей с указанием их фамилий.

Данная инструкция — ответ на военные преступления против мирных жителей, пояснил «Парламентской газете» политолог Алексей Мухин. По его словам, наша страна уже тогда готовила серию трибуналов. «Необходимо было собрать и зафиксировать информацию о военных преступниках и действиях коллаборантов на территории, где совершались злодеяния», — отметил эксперт.

Масштабы грабежа на примере района

Со времен Великой Отечественной войны остались документы, которые хоть и имеют местное значение, но передают атмосферу, в которой жила тогда страна. В архивах сохранилась справка Тульского облисполкома, которая языком сухих фактов рассказывает, как много уничтожали фашисты на нашей земле.

Так, с 30 октября по 17 декабря 1941 года немцы только в одном районе сожгли и разрушили 1302 дома, 1166 сараев, 50 зернохранилищ, 23 школы, десятки конюшен и скотных дворов. Оккупанты отобрали 14 844 домашних птиц, 1634 овцы, 664 лошади, 413 коровы, тонны картофеля, ржи, гречихи, меда, мяса.

Пронзительны строки о количестве убитых и замученных фашистами жителях района. «Расстреляно — 109 человек; сожжено — 30 человек, из них женщин — 12, детей — 6; убито — 80 человек, из них женщин — 30 человек, детей — 12 человек…», — свидетельствует тульская справка.

Трагедия Петровского яма

В донесении начальника санчасти Стриньковского Б. М. от 13 февраля 1942 года описывается налет банды белофиннов на госпиталь Красной армии в Петровском Яме (Карелия). «Санитарный городок, где находился госпиталь, был окружен со всех сторон белофиннами. … Бандиты ворвались в помещения, …в упор расстреливая раненых, больных и безоружных медицинских работников: врачей, сестер и санитаров», — говорится в донесении.

Эта история имела продолжение. Исследования, которые провели в России позже, позволили развеять миф о Илмари Хонканене, который считался одним из лучших финских разведчиков. Именно он разработал кровавый рейд на беззащитный госпиталь. Интересно, что долгое время это считалось чуть ли не самой успешной операцией финского спецназа, а сам Хонканен, проживший в Финляндии до 1987 года, так и не был осужден как военный преступник.

С той летней ночи 1942 года отношение красноармейцев к финнам, которых до этого особо не трогали, поменялось.