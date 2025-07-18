Андрей Громыко: «мистер Нет» и создатель ООН

Современные мировые политики явно измельчали. Это наблюдение сделали не только у нас, но также в Европе и Америке. Обыватели, глядя на нынешних макронов и стармеров, со вздохом вспоминают Черчилля, Рузвельта, Тетчер, Рейгана, Коля. И добавляют к этому списку имя одного русского политика и дипломата, который имел дело со всеми перечисленными – Андрей Громыко.

Он возглавлял МИД СССР на протяжении 28 лет. На Западе его прозвали «Мистер «Нет!» за умение жестко отстаивать интересы своей страны, не поддаваясь на невыгодные для нее сделки. При этом именно его усилия, в том числе, способствовали преодолению Карибского кризиса.

Подпись Громыко стоит под такими важнейшими документами как Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года и Хельсинские соглашения 1975 года. Своим же главным достижением для остального мира Андрей Андреевич считал создание ООН.

Когда 18 июля 1909 года в белорусском селе Старые Громыки в семье давно разорившихся шляхтичей, которых уже и в крестьянское сословие перевели, родился мальчик Андрей, то никому и в голову не могло прийти, что он станет одним из самых влиятельных людей в мировой политике XX века. Поскольку все жители села, независимо от родства, носили фамилию Громыко, то меж собой там использовали что-то вроде «подфамилии», прозвища. У семьи Андрея Андреевича она была Бурмаковы.

Про дворянское происхождение давно уже никто не вспоминал, так что в анкетах Андрей Громыко смело писал – из крестьян. Ну а как еще иначе, если с 13 лет уже на тяжелых работах – помогал отцу на лесосплаве. При этом не забывал учиться. Коллеги по министерству иностранных дел отмечали впоследствии, что он непрерывно занимался своим образованием даже когда деятельность его самого в вузах изучать стали.

Начальную школу закончил в родном селе Громыки, а вот среднее образование получал уже в Гомеле в ПТУ. А затем поступил в Белорусский институт народного хозяйства в Минске, где изучал экономику. Там стал активным комсомольцем, был замечен и вскоре возглавил институтскую организацию. Два курса проучился на очном отделении, а потом перевелся на заочное – назначили директором одной из деревенских школ.

Но именно научная деятельность молодого экономиста привлекла внимание. В 1934 году в числе группы наиболее талантливых студентов был направлен в Москву на учебу в Академию наук СССР. В столице он защищает кандидатскую диссертацию по сельскому хозяйству США, для чего в совершенстве выучил английский язык. Вот это обстоятельство сыграет важную роль в жизни и приведет к радикальному повороту в карьере.

Громыко как ученого заметили. Он становится ученым секретарем Института экономики при АН СССР, его кандидатуру рассматривают в качестве одного из руководителей Дальневосточного филиала Академии наук. И тут случается резкий поворот в судьбе.

В 1939 году с должности наркома иностранных дел уходит Литвинов, а вместе с ним и ряд сотрудников НКИД. Новый нарком Молотов набирает новых сотрудников, а кадровый резерв невелик. Отбором кандидатов на дипломатическую работу занялась комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Молотовым и Маленковым.

Громыко как никто лучше подходил под предъявляемые критерии – рабоче-крестьянское происхождение и знание иностранного языка. Молотов дает ему такую характеристику: «Молодой, неопытный, но честный». Громыко назначают заведующим отделом американских стран наркомата.

Уже через несколько месяцев его вызвал к себе Сталин. После беседы советский лидер объявил о назначении Громыко советником полномочного представителя в США. Кстати, когда Громыко в числе своих недостатков назвал недостаточное знание английского языка, то вождь посоветовал ему посещать протестантские проповеди.

Трудно переоценить вклад Громыко в отношения с союзниками во время Великой Отечественной войны. Как результат – в 1943 году он становится уже послом Советского Союза в США. Громыко участвует в Ялтинской и Потсдамской конференциях. Теперь можно понять с каким пиететом на этого человека смотрели те, кто жил в 1980-е годы, особенно в МИД страны – живая история!

После войны Громыко участвует в создании ООН и в 1946 году становится первым представителем СССР в этой организации. Это по его настоянию в Совете безопасности было введено право вето.

Уже в 1949 году Громыко назначают заместителем министра иностранных дел. Иностранная пресса называет его одним из самых компетентных дипломатов в мире. Все шло хорошо, пока в 1952 году он не подписал документ с Китаем о соотношении курсов юаня и рубля. Без согласования. Поскольку Сталин лично курировал все отношения с Китаем, то это вызвало его недовольство – Громыко сняли с должности.

Однако уже через год после смерти Сталина Андрея Андреевича восстанавливают в должности – с такой инициативой снова выступил Молотов. В это время Громыко предлагает попроситься в НАТО, что СССР официально и делает. Полученный отказ не оставляет сомнений против кого этот блок направлен.

В 1957 году министр иностранных дел Шепилов переходил на работу в ЦК КПСС и предложил Хрущеву на свое место назначить Громыко. И сравнил его с бульдогом, который не разожмет челюстей пока не выполнит задание и не добьется нужного результата. С этого момента и вплоть до 1985 года Андрей Андреевич Громыко возглавлял МИД страны.

Все внешнеполитические успехи Советского Союза этого времени связаны с его именем. Это он добился подписания ряда соглашений по разоружению. Это он участвовал в урегулировании арабо-израильских и индо-пакистанских конфликтов. Немалых усилий стоило преодоление Карибского кризиса – лично вел переговоры с Джоном Кеннеди.

Организовал первый в истории визит президента США Никсона в Россию. Добился договора с Германией о незыблемости послевоенных границ. А с Италией вообще сотворил чудо – после войны это была крайне враждебная по отношению к России страна, а стала одной из самых дружественных на Западе. До сих пор народ Италии к нам относится с симпатией.

При Андропове Громыко становится также заместителем председателя правительства. И только когда пришел Горбачев в 1985 году покинул МИД и возглавил Президиум Верховного Совета СССР – это была высшая официальная должность в Советском Союзе, которую в мире приравнивали к президентской. Но уже осенью 1988 года в связи со здоровьем вынужден был покинуть этот пост. 2 июля 1989 года Андрей Андреевич Громыко скончался.