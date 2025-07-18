Что будет, если взорвется убийца неандертальцев

Ученые предсказывают Европе и средиземноморскому побережью Северной Африки несметные беды. Основной источник угрозы — спящий европейский супервулкан Кампи Флегрей (Campi Flegrei), расположенный около Неаполя. Его кальдера, которая представляет собой скопление вулканических кратеров, простирается на 14 километров. А в непосредственной близости от нее живут миллионы людей.

Огненные поля

Название этой местности так и переводится с итальянского — «огненные поля». И в последнее время эти «поля» проявляют активность, что явно свидетельствует о грядущей катастрофе. Возможно, произойдет мощное извержение, аналогичное тому, которое случилось около 40 000 лет назад. Многие ученые считают, что именно это извержение привело к гибели неандертальцев в Европе. Часть местного населения тогда погибла мгновенно, а другая — медленно вымерла от холода и голода, вызванных продолжительной «ядерной зимой» и катастрофическим изменением климата.

По оценкам исследователей, общий объем выбросов тогда составил 285 кубических километров. Геофизики, изучавшие последствия этой доисторической катастрофы, оценили ее на 7 баллов по шкале вулканической взрывоопасности из 8 возможных и назвали ее самым мощным извержением в Европе за последние 200 000 лет.

Опасность извержения

Британские и итальянские геофизики и вулканологии серьезно беспокоятся о возможности повторного извержения вулкана в ближайшее время. Ведь тот в последние месяцы ведет себя неспокойно. В любой момент он может взорваться, и этот взрыв затронет даже Лондон, буквально расколов континент пополам. Кроме того, под воздействием его местные небольшие вулканы могут также пробудиться и нанести значительный ущерб Европе, разрушив жизненно важную инфраструктуру.

Ученые Кембриджского университета также предупредили об опасности. При извержении Кампи Флегрей велика вероятность того, что начнут извергаться и другие расположенные поблизости вулканы, что приведет к цунами и другим тектоническим бедствиям. Результатом станет разрушение систем связи, включая подводные кабели, что может даже привести к остановке движения по Суэцкому каналу.

Пока вулканы спят

В 2021 году стало ясно, какими серьезными последствиями грозит подобное глобальной экономической системе. Всего за 6 дней, пока канал был заблокирован севшим на мель контейнеровозом, мировая торговля потеряла не менее 10 миллиардов долларов. А 2010 год показал, что даже относительно маленький вулкан в Исландии с труднопроизносимым названием может доставить немало бед выбросами пепла.

В настоящее время многие европейские вулканы, включая Кампи Флегрей, сейчас находятся в состоянии сна, но этот сон тревожен — они могут пробудиться в любой момент, как это произошло с вулканом Фаградалсфьялль в Исландии в начале 2021 года, который до этого спал 800 лет.